Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 31 august – 6 septembrie: „Luna septembrie vine cu niște sugestii foarte importante din punct de vedere energetic și trebuie să înțelegem cum să ne raportăm la destinul nostru în funcție de aceste elemente” (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „ ", predicțiile astrale pentru săptămâna 31 august – 6 septembrie.

Predicții astrale pentru perioada 31 august – 6 septembrie

Alina Bădic a prezentat predicțiile astrale pentru săptămâna 31 august – 6 septembrie, într-o nouă emisiune „360 de grade”. Ea a vorbit despre ceea ce urmează în luna septembrie. Următoarea perioadă vine cu o serie de sugestii foarte importante din punct de vedere energetic și trebuie să ne raportăm la destinul nostru în funcție de aceste elemente.

„Descifrăm ceea ce ni se propune de către Univers. Vom vorbi despre porți astrale, despre ceasuri astrale, despre aceste eclipse de mare relevanță și, nu în ultimul rând vom vorbi despre energetica zilelor ce urmează. Trebuie să înțelegem cam despre ce este vorba în raport cu propriul nostru destin”, a susținut , în debutul emisiunii de .

Berbec

„Pentru nativii Berbec, care este povestea săptămînii care urmează și a lunii care urmează, pentru că trebuei să facă niște alegeri. Vorbeam despre revenirea la această matrice a copilăriei. Berbecii sunt în forță, deja au înțeles lecția curajului. Astăzi este o zi foarte puternică pentru că ei pentru că și Venus le este prietenă…”

Taur

„Pentru nativii Taur se întâmplă să apară anumite lecții, sunt chiar lecții, legate de persoanele care au o importanță destul de puternică în viața dumneavoastră. Spuneam că acest Uranus care se găsește la început de Gemeni, acest portal care se crează de pe 7 până pe 21 septembrie, vă va atrage atenția asupra unui lucru deosebit de important: cine sunteți dumneavoastră în raport cu oamenii de care ați crezut că aveți foarte mare nevoie până acum…”

Gemeni

„Nativii Gemeni vor ști exact… vor trece la un alt nivel din punct de vedere emoțional și vor evalua lucrurile foarte corect în plan personal. Își vor da seama cine îi face să zâmbească, cine le este cu adevărat prieten, cine îi iubește, cine nu îi iubește, cine ține la ei. Practic, Universul vă întinde o oglindă și vă invite să vă priviți în ea…”

Rac

„Pentru nativii Rac avem acest Jupiter în semn care este destul de tensionat cu Marte, iar Pluto care, spuneam, este deblocat pe aceste eclipse vi se adresează din casa lui de domiciliu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Racii sunt puși pe fapte mari. Chiar își doresc să facă lucruri despre care nu s-a mai auzit, lucruri pe care nu le-au mai făcut niciodată, lucruri în care cred, dar pe care nu le-au făcut până acum. Este foarte interesant să observe Racii cine le îndrumă pașii. Vor fi anumite persoane care vin cu o sugestie, vin cu un sfat, cu o replică, iar Racul o prinde din zbor și începe să construiască…”

Leu

„Pentru nativii Leu este foarte important să înțeleagă, apropos de aceste eclipse și de puterea pe care o capătă Pluto care se găsește în semn opus, ceea ce a fost de neînțeles până acum. Anumite lucruri care s-au tot rulat, s-au tot rulat, și nu s-au rezolvat se vor rezulva doar prin grație Divină. Este lecția nativului Leu. pentru că Leii ca orice forță și energie solară au emoții care le copleșesc sufletul, îi copleșesc definitiv. Asta înseamnă că, de multe, ori chiar dacă este proverbială această putere a Leului, există și situații în care nu au liniște deloc pentru că nu-și dau seama că acele situații nu pot fi rezolvate decât de Divinitate…”

Fecioară

„Nativii Fecioară se găsesc într-un moment în care trebuie să înțeleagă lecția puterii. Și nu neapărat lecția puterii pe care le-o oferă ceilalți, ci lecția propriei lor puteri. Puterea nu stă în ceilalți, puterea stă în dumneavoastră. Ei trebuie să identifice care sunt acele persoane, acele elemente cheie, acele elemente puternice din viața lor, acele persoane cu adevărat puternice și în potențial…”

Balanță

„Pentru nativii Balanță, acum, cu acest Marte aflat total în deficit cu semnul dumneavoastră și quadrant cu Jupiter trebuie să înțelegeți că anumie principii de viață trebuie schimbate. Este foarte important ca nativii Balanță să evalueze foarte corect forțele – exteriorul vine foarte puternic spre nativii Balanță Acest Marte este dinamizat de Pluto. Ei sunt prieteni, sunt guvernator și co-guvernator de Scorpion…”

Scorpion

„Pentru nativii Scorpion vom vorbi despre energie. Nativii Scorpion au înțeles deja că energia nu are preț. Este ceva ce nu au înțeles Scorpionii, ceva ce trebuie să înțelegeți… Soarele vă dă niște indicii zilele acestea. El se găsește pe o casă de exil pentru dumneavoaastră, pe casa a XI-a, Casa Vărsătorului. Asta înseamnă că vin niște indicii către nativii Scorpion foarte puternice, în forță. Trebuie să începeți să construiți ceva care vă oferă și vă conferă protecție…”

Săgetător

„Pentru Săgetători am tot vorbit că nu există nimic static. Săgetătorii sunt într-o perpetuă mișcare, dorință, de a demonstra, de a realiza, nu sub aspect saturnian, legat de de orgoliu, ci și sub aspectul dinamicii pur și simplu. Pentru că Jupiter, guvernatorul dumneavoastră este o planetă foarte dinamică. Dar, revenim cu aceeași invitație, de a observa, din locul pe care l-ați ales, și dinamica propriei vieți, iar nu doar dinamica celorlalți…”

Capricorn

„Pentru nativii Capricorn, acest aliat substanțial care se va activa în perioada eclipselor, acest Pluto, vorbește despre puterea de a descoperi lucrurile pe care le puteți face foarte bine. Capricornii trebuie să-și dea seama unde sunt cei mai buni și trebuie să activeze aici, chiar trebuie să activeze o zonă legată de ambiție. De exemplu, sunt persoane foarte ambițioase care și atunci când, să spunem, ai putea merge într-o excursie să admire peisajul, ele se gândesc cum să rezolve lucruri, cum să realizeze ceva, cum să se pună în valoare…”

Vărsător

„Pentru nativii Vărsător, iată, aici cu adevărat putere. Această săptămână și lună extraordinar de karmică. Prin intrarea lui Saturn în semnul peștilor, pe Casa a II-a, pe 1 septembrie, vorbește despre faptul că în sfârșit a venit momentul să deblocați ceea ce trebuia deblocat.Vom vedea foarte mulți nativi Vărsător care își înțeleg rostul. Pur și simplu încep să înțeleagă ce au de făcut. Ei trebuie să intuiască cum să fie puternici în perioada următoare pentru că lumea se va împărți între puternici și deschizători de drumuri și persoane care se lasă în grija celorlalți…”

Pești

„Pentru nativii Pești vorbim despre puterea de a-i da Cezarului ce-i al Cezarului. Acesta este testul. Mare atenție sunt persoane care au făcut foarte multe lucruri pentru dumneavoastră și în această perioadă a venit momentul să-i înțelegeți pe ceilalți. Pentru Pești a venit momentul în care trebuie să fiți protectori, trebuie să fiți blânzi, să vedeți în ce vă transformați pentru că toată lumea se transformă acum. Este o perioadă de mare transformare, este ca și când ni s-ar da cheile – avem această conjuncție puternică Saturn-Neptun – pentru ceea ce urmează în viața noastră…”