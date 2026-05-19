Tatăl lui Daniel Pavel, prezentatorul „Desafio: Aventura”, a murit pe 17 mai, cu doar câteva luni înainte să împlinească 89 de ani. „Domnul Dan” își înmormântează părintele pe 19 mai, ziua în care Pro TV difuzează finala show-ului, informează

Daniel Pavel și-a pierdut și mama, în 2014, răpusă de o boală necruțătoare.

„A avut încredere în sistemul medical, nu ne-am înșelat, a luptat… A fost o experiență grea! Am plâns atunci cum urma să mai plâng de puține ori. Mama a fost mereu o prezență delicată, fragilă, puternică, dar pe care viața a luat-o prima. A avut cancer la sân care a recidivat. S-a operat, a revenit după cinci ani… E pragul peste care e bine să treci… Cinci ani, exact în buză, a revenit și asta a fost bătălia finală”, spunea Daniel Pavel despre mama lui, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Finala „Desafio: Aventura” se difuzează pe 19 mai

În această seară, de la ora 21.30, Pro TV difuzează finala competiției „Desafio: Aventura”.

Trei concurenți au mai rămas – Vladimir Drăghia, Marius Alexandru (Dumbo) şi Valentin Tănase – iar câștigătorul va încasa marele premiu de 150.000 de euro.

Finaliştii vor avea cel mai dificil traseu de până acum, construit special pentru Marea Finală.

„Este un traseu colosal, de aproape un kilometru, o călătorie fizică şi emoţională ce va îmbina elemente din toate traseele de la Desafio de până acum”, a explicat Daniel Pavel, potrivit