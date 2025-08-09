B1 Inregistrari!
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 10 – 16 august: Gemenii trebuie să-și facă ordine în relații, în familie, prieteni, colegi (VIDEO)

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 10 – 16 august: Gemenii trebuie să-și facă ordine în relații, în familie, prieteni, colegi (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
09 aug. 2025, 17:56
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 10 - 16 august: Gemenii trebuie să-și facă ordine în relații, în familie, prieteni, colegi (VIDEO)
Alina Bădic a prezentat horoscopul săptămânii 10 - 16 august pentru fiecare zodie.

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 10 – 16 august 2025. Invitatul Alinei Bădic a fost Sorin Dinea.

Cuprins

  • Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni
  • Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară
  • Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 10 – 16 august
  • Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Luna Plină le dă Berbecilor un pic reperele peste cap și le spune să nu mai idolatrizeze niște persoane, oricine ar fi ele, chiar dacă sunt cu autoritate, ci să fie atenți la ei, să investească în ei, să se ocupe de ei, să fie mai buni profesioniști.

Taur

Taurii trebuie să evalueze tot ce au în viața lor prin prisma autenticității. De la prieteni, cunoștințe, loc de muncă, rude… Taurii trebuie să analizeze ce e cu adevărat frumos și util în viața lor și ce are doar o superficială estetică la suprafață.

Gemeni

Gemenii trebuie să găsească reperul unic, care este Dumnezeu. Să găsească acel ceva care-i apropie cel mai mult de Dumnezeu. Gemenii trebuie să-și facă ordine în relații, în familie, prieteni, colegi. Totul trebuie pus la punct, dar după repere corecte.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Racii trebuie să-și găsească locul. În general, zilele de Lună Plină pentru Raci sunt foarte dinamice, că răscolesc ceva ce e absolut necesar și important. În aceste zile, Racii reușesc să înțeleagă lucruri esențiale despre ei, cumva își prind rădăcinile într-un teren bun, fertil și se simt în regulă, puternici. Racii trebuie să-și găsească acel teren.

Leu

Nativul Leu trebuie să-și apere structura solară, pentru că acum foarte multe persoane s-ar putea să-și dorească ”imaginea” lor. Leul are ceva ce și-ar dori și alții. Provocarea Leului e: cum îmi apăr ceea ce cu greu am obținut? Pe undeva există niște dușmănii…

Fecioară

Nativii Fecioară trebuie să-i învețe pe alții din experiențele lor din ultima vreme. Ei practic trebuie să țină un soi de discurs, un discurs pentru oameni asemenea lor, dar care nu au trecut prin experiențele lor și atunci au nevoie de ceva povețe.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 10 – 16 august

Balanță

Pentru Balanțe a venit vremea în care trebuie să strălucească pur și simplu. Au pic de karmă de Leu! Ele trebuie să muncească de parcă ar fi un sportiv în ultimele zile de antrenament înaintea unei competiții importante. Grija Balanțelor e de a performa și de a arăta puterea și autenticitatea în ceea ce fac.

Scorpion

Scorpionii au senzația că tot timpul îi agresează sau sfidează ceva. Luna Plină vine și le vorbește despre a înțelege amploarea și complexitatea locului pe care-l dețin, zona în care locuiesc, își desfășoară activitatea, pe toate planurile. Trebuie să aibă o privire mult mai de ansamblu. Își fac planuri mărețe, au o privire panoramică, vor să-și depășească condiția.

Săgetător

Apare un val uriaș și, pentru că-l văd în ultimul moment, intră puțin în el. Săgetătorii au o experiență, o confruntare cu propriile lumi, lumea interiorului. Sunt doar ei cu ei, cu faptele lor, cu Dumnezeu. Nimeni din exterior nu poate ajunge la ei. Ideea e că Săgetătorii trebuie să știe ce au de făcut acolo, sub apă, până trece valul.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

După o perioadă în care au cam fost dezamăgiți de cei din jur, acum din nou apar validările, apar oameni care le fac complimente, care-i susțin. Totuși, Capricornii atât s-au obișnuit în ultima vreme să fie dezamăgiți, încât acești oameni care-i complimentează și-i susțin li se par bizari.

Vărsător

Vărsătorii au devenit foarte prudenți și cine intră în zona lor de confort e atent analizat. Ei devin foarte prudenți cu cei din jur, chiar vor avea o prudență exagerată, după experiențele negative pe care le-au avut în ultima perioadă.

Pești

Peștii vor reuși să se folosească de experiențele pe care le-au acumulat în ultima vreme și care, la momentul respectiv, li s-au părut un timp pierdut. Acele experiențe nefaste sau consumatoare de energie se dovedesc acum utile. Acum, Peștii vor începe să construiască, iar acele lecții le vor fi de folos.

