Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 28 mai – 3 iunie 2023. Conflict de natură spirituală în zona comunicării (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 28 mai – 3 iunie 2023.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 28 mai – 3 iunie 2023

„Un Soare afectat în semnul Gemenilor, cuadrat cu Saturn, conflict de natură spirituală în zona comunicării. De analizat ce anume am discutat pe un fond ușor conflictual, oarecum în dezacord cu ceea ce simțim zilele acestea. Rămânem pe careul în T, Pluton, Jupiter, Marte, un careu de esență karmică, un careu care vorbește despre lucruri ce trebuie și ele rezolvate și care nu mai suportă amânare”, a spus Alina Bădic, în debutul emisiunii de pe B1 TV.

Berbec

Ați fost părăsiți de Jupiter, un Jupiter de mare forță! Ca atare, v-ați putea simți puțin devitalizați odată cu ieșirea Marelui Benefic din semnul vostru, cu toate că aveți în continuare multe lucruri de făcut. Trebuie, într-un fel sau altul, să vă puneți în slujba divinității și să vă căutați ceva, un proiect, o activitate, care să vă mobilizeze! Sufletul v-o cere! O să observați că, oricât de bucuroși ați fi, există o oarecare neliniște.

Taur

Acest Pluton retrograd vorbește și pentru voi despre reluarea unor proiecte de natură materială, de relevanță karmică, pe care poate la un moment dat le-ați abadonat, iar acum vin și își cer drepturile. Practic, se deschid niște portițe și începeți să vedeți anumite proiecte la adevărata lor intensitate, începeți să simțiți lucruri care urmează să se întâmple. Aveți tot felul de idei, care, de asemenea, capătă o componentă foarte relevantă!

Gemeni

S-ar putea să vă oblige universul să spuneți lucruri care ar trebui spuse! Se ajunge la un grad de sinceritate foarte mare și s-ar putea să fiți siliți să spuneți un mare adevăr, într-o variantă în care destinul vă obligă să faceți acest lucru de o manieră în care nu puteți riposta. E important să înțelegeți că orice impas are și o componentă constructivă – altfel spus, totul are un scop!

Rac

Atenție în ceea ce privește zona socio-profesională în săptămâna ce urmează! Ceva din dumneavoastră spune că ați dori să modificați anumite lucruri și să le faceți ușor diferit. Nu este nimic în neregulă cu acest lucru, doar că nu trebuie să schimbăm lucrurile doar de dragul de-a le schimba. În altă ordine de idei, zona financiară vă trage puțin de mânecă și parcă vă invită să faceți ordine în acest domeniu.

Leu

Intrarea lui Marte în semnul vostru înseamnă foarte mult dinamism! Deveniți brusc foarte dinamici, nu mai sunteți gânditori, nu mai analizați lucrurile, ci pur și simplu vă ridicați și plecați! Nu mai stați la discuții, este momentul vostru, este momentul să acționați! Pe de altă parte, ați putea fi belicoși și ați putea intra în conflicte deschise cu oameni cu care aveți ceva de împărțit, dar nu mai este vorba despre dușmănii secrete, ci despre lucruri evidente.

Fecioară

Aveți o singură întrebare în aceste zile, și anume „ce este de făcut?”. Vă puneți întrebarea următoare, „dacă mi-am dorit foarte mult un lucru, oare mă mai reprezintă lucrul acela?”. Vă gândiți la tot felul de situații, la tot felul de lucruri care inițial ar putea părea bizare, dar care nu sunt. Luna Plină pe axa Gemeni-Săgetător de pe data de 3 iunie vorbește pentru voi, de pe axa 4.10, despre reconectarea cu niște dorințe mai vechi în ceea ce privește cariera, dar și despre reglaje pe care le aveți de făcut cu familia.

Balanță

Există o situație destul de specială, cu o notă de originalitate, în care sunt surprinse și familia, și zona financiară, și niște idei mai atipice, în care tot încercați să puneți lucrurile cap la cap și parcă nu se mai vede acea luminiță de la capătul tunelului. Problema se pune însă altfel – oricât ați încerca după repere raționale să întrezăriți acea lumină, să știți că va fi foarte greu! Cel mai important lucru pe care îl avem de făcut în această perioadă este să ne dăm seama de o realitate, o realitate care devine atât de consistentă încât ne pune practic punctul pe i și ne arată exact zona în care greșim și am devenit vulnerabili.

Scorpion

Pluto retrograd, ca guvernator al vostru, vorbește despre faptul că trebuie să înțelegeți ceva anume! Vă pregătiți de o schimbare destul de semnificativă și îi vom vedea pe foarte mulți dintre voi dorindu-și să afle mult mai multe lucruri despre ei înșiși, despre familie, despre zona din care se trag, despre tot ceea ce ține de genă. Sunteți direct vizați de acest careu în T și apar tot felul de răscoliri de situații. Pe de altă parte, în aceste zile aveți posibilitatea să aflați lucruri foarte importante.

Săgetător

Este vorba despre o surescitare, despre ceva care vă suprasolicită, un exces energetic care atrage atenția asupra zonei în care se duce această suprasolicitare energetică. Urmăriți ce vă agită în zilele următoare și acolo este ceva ce trebuie reglat! Dacă simțiți că este dificil să ieșiți din anumite situații, tot cu ajutorul lui Saturn și al lui Neptun puteți să faceți acest lucru!

Capricorn

Pentru voi, retrogradarea lui Pluto vorbește despre un soi de interes brusc pentru o situație în care destinul a încercat să vă atragă atenția asupra unui lucru pe care poate că nu îl făceați chiar ca la carte. Ca atare, pe lângă faptul că aveți de luat decizii foarte importante pentru a rezolva situații karmice, vorbim despre această reevaluare, despre faptul că trebuie să reveniți asupra unor situații care sunt destul de puternice. Sunt situații care vă forțează să vă poziționați!

Vărsător

Pluto vine și schimbă niște date ale problemei! Deși mulți dintre voi poate că tocmai v-ați pus la punct anumite proiecte, Pluto vine acum cu ideea de a schimba iarăși totul. Nu este puțin lucru să facem față pe aceste opoziții Pluton – Marte! Ele, de fapt, vin și ne tulbură exact în domeniul în care suntem vulnerabili.

Pești

Este foarte importantă conjuncția Jupiter – Nodul Nord, iar ea are loc pe casa relațiilor apropiate. Urmăriți ce persoane vin cu tot felul de propuneri, de discuții, pentru că există ceva ce vă va atrage atenția, iar acel ceva are legătură cu o schimbare esențială pe care o să o simțiți. Sigur, acest Pluto retrograd vorbește și pentru voi despre o revenire asupra unui aspect care se cere reanalizat, reevaluat, și nu este puțin lucru să reevaluăm ceva ce poate până acum am tratat mai superficial.

