Cu doar două zile înaintea Summitului B9 de la București, o informație apărută în spațiul public a stârnit rapid reacții în zona politică și diplomatică. Administrația Prezidențială a intervenit public și a respins categoric afirmațiile potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar fi refuzat o întâlnire bilaterală cu un lider european.

Ce informație a provocat reacția Administrației Prezidențiale

Luni, în spațiul public au circulat informații potrivit cărora șeful statului român ar fi respins o solicitare de întâlnire cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. Subiectul a generat rapid comentarii, mai ales în contextul pregătirilor pentru Summitul Formatului București 9, unde sunt așteptați lideri politici și militari de prim rang.

Administrația Prezidențială a reacționat printr-un mesaj publicat pe Facebook și a respins ferm informația apărută.

„Această informație este complet falsă și nu are niciun fundament în realitate”, se arată într-un mesaj postat pe .

Totodată, se precizează că „într-un spațiu public dominat de circulația rapidă a informațiilor, rigoarea și verificarea reprezintă obligații esențiale ale oricărui demers jurnalistic sau public”.

„Președintele României își menține angajamentul pentru un dialog deschis și constant cu partenerii europeni și euroatlantici, în spiritul cooperării și al respectului reciproc. Administrația Prezidențială își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis, direct și profesionist cu reprezentanții mass-media, în spiritul transparenței și al unei informări corecte a cetățenilor”, mai adaugă administrația.

Cine vine la summitul organizat la Palatul Cotroceni

Miercuri, 13 mai 2026, va găzdui la Palatul Cotroceni reunit cu Țările Nordice, o reuniune concentrată pe securitatea regională.

La reuniunea de la București vor lua parte lideri importanți de la nivel european și euroatlantic, scrie Libertatea.

Oficiali internaționali și parteneri strategici:

Mark Rutte, secretarul general al NATO

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Thomas DiNanno, subsecretar de Stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională

Șefi de Stat:

Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei

Alar Karis, președintele Estoniei

Petr Pavel, președintele Cehiei

Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei

Peter Pellegrini, președintele Slovaciei

Șefi de Guvern și Înalți Demnitari: