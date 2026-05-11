Externe » Europa cere acces la noile platforme de Inteligență artificială pentru a proteja băncile

Europa cere acces la noile platforme de Inteligență artificială pentru a proteja băncile

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 23:34
Cuprins
  1. Ce beneficii aduc platformele de Inteligență artificială pentru securitatea europeană
  2. Cum influențează noile modele sectorul bancar și competitivitatea
  3. Ce riscuri cibernetice sunt luate în considerare  

Platformele de Inteligență artificială OpenAI și Anthropic se află în centrul unor negocieri intense cu UE.

Ce beneficii aduc platformele de Inteligență artificială pentru securitatea europeană

Comisia Europeană a confirmat discuțiile cu giganții tehnologici pentru a evalua riscurile noilor tehnologii.

OpenAI a acceptat deja să ofere acces la modelul GPT-5.5-Cyber, însă negocierile cu Anthropic pentru modelul Mythos sunt încă în desfășurare, scrie Agrepres.

„Cu una (OpenAI), am avut o ofertă proactivă pentru a ne acorda acces la companie. Cu cealaltă (Anthropic), am avut discuții utile deși nu suntem încă la stadiul la care putem să speculăm sau nu asupra unui potențial acces”, a declarat Thomas Regnier pentru presă.

Cum influențează noile modele sectorul bancar și competitivitatea

Modelul Mythos dezvoltat de Anthropic a generat îngrijorări majore în rândul experților în securitate cibernetică și al oficialilor bancari.

Deși bănci mari din Statele Unite utilizează deja această tehnologie, instituțiile europene se tem de un decalaj competitiv. Președintele Băncii Centrale a Germaniei a cerut public ca accesul la aceste instrumente să fie echitabil pentru toate instituțiile, pentru a evita avantajele comerciale injuste.

Thomas Regnier a subliniat deschiderea arătată de creatorii ChatGPT în raport cu autoritățile de la Bruxelles:

„Salutăm transparența OpenAI și intenția de a da acces Comisiei la noul model”.

Ce riscuri cibernetice sunt luate în considerare  

Apariția unor modele precum GPT-5.5-Cyber sau Mythos sporește temerile privind posibile atacuri cibernetice complexe asupra industriei bancare.

În prezent, Anthropic a limitat accesul la Mythos doar pentru un grup select de organizații care gestionează infrastructură software critică. Gigantul bancar JPMorgan Chase este singura instituție despre care s-a declarat public că are acces la această tehnologie.

Autoritățile de reglementare se grăbesc acum să examineze riscurile pe care aceste Platforme de Inteligență artificială le pot aduce stabilității financiare globale.

