Acasa » Externe » Un câine din Franța ar putea fi cel mai bătrân câine din istorie și a fost propus pentru Cartea Recordurilor

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 23:59
sursă foto: New York Posta
Un câine din Franța ar putea deveni cel mai bătrân patruped din istorie. Animăluțul a fost abandonat după moartea stăpânului său.

Ce record impresionant ar putea stabili un câine din Franța

Lazare este un exemplar din rasa Continental Toy Spaniel care a ajuns recent într-un adăpost din Annecy Marlioz. Verificarea microcipului în registrul francez a scos la iveală o informație șocantă: animalul s-a născut pe 4 decembrie 1995. Acest lucru înseamnă că Lazare are peste 31 de ani, vârstă care i-ar permite să depășească recordul deținut din 1939 de un câine pe nume Bluey.

Deși are probleme de sănătate specifice bătrâneții, precum dificultatea de a-și ține limba în gură, animalul a fost propus deja pentru Guinness World Records.

Directoarea adăpostului a confirmat că datele oficiale sunt corecte și nu există erori de înregistrare:

„Am verificat de două ori. Nu există nicio îndoială. Lazare se află în al 31-lea an de viață”, a declarat Anne-Sophie Moyon pentru TF1.

Cine l-a adoptat pe Lazare și cum arată viața lui acum

Noua proprietară a cățelului este Ophélie Boudol, o tânără de 29 de ani care a simțit o conexiune instantanee cu micul patruped. Ea a decis să îi ofere o familie iubitoare pentru a nu-și petrece ultimele zile într-un adăpost rece, scrie New York Post.

Medicul veterinar a confirmat că, în ciuda vârstei înaintate, starea generală a lui Lazare este bună. Când nu doarme, bătrânul cățel își urmează noua stăpână peste tot prin apartament, demonstrând o vitalitate neașteptată pentru recordul său biologic.

Tânăra care l-a luat acasă a explicat că motivația ei a fost pură compasiune, nu dorința de a deveni celebră prin recordul animalului:

L-am adoptat pentru că iubesc animalele și a existat instantaneu o legătură între noi. Nu puteam concepe că își va încheia viața într-un adăpost. Avea nevoie de o familie iubitoare”, a declarat Ophélie Boudol pentru TF1.

