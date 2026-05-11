B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment »  Guvernul schimbă regulile Rabla și acordă sprijin doar pentru vehiculele europene

 Guvernul schimbă regulile Rabla și acordă sprijin doar pentru vehiculele europene

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 23:04
 Guvernul schimbă regulile Rabla și acordă sprijin doar pentru vehiculele europene
Trafic rutier . Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1.  Programul Rabla vine cu schimbări. Ce noutăți apar?
  2. Ce alte investiții pregătește Ministerul Mediului pe lângă sectorul auto

Programul Rabla vine cu schimbări importante în acest an. Buget pus în dezbatere publică impune limitarea sprijinului financiar doar pentru mașinile produse în Uniunea Europeană sau în state partenere.

 Programul Rabla vine cu schimbări. Ce noutăți apar?

Autoritățile propun pentru această ediție un buget de 300 de milioane de lei. Această sumă este mai mare față de cea de anul trecut, când fondurile s-au epuizat în doar câteva minute.

O modificare esențială vizează proveniența autoturismelor achiziționate prin program. Sprijinul financiar va fi acordat exclusiv celor care aleg mașini fabricate în Uniunea Europeană. Sunt incluse și statele care au acorduri economice cu UE, precum Turcia, Maroc, Marea Britanie și Elveția.

Noile reglementări ar putea influența decizia de cumpărare a multor români. Limitarea subvenției la vehiculele europene reprezintă o premieră în modul de acordare a tichetelor.

Interesul rămâne ridicat, având în vedere că anul trecut bugetul a fost insuficient pentru toți solicitanții.

Ce alte investiții pregătește Ministerul Mediului pe lângă sectorul auto

Pe lângă sprijinul dedicat autoturismelor, autoritățile pregătesc investiții majore în stocarea energiei verzi.

Un buget de 400 de milioane de lei a fost propus pentru instalarea bateriilor de stocare în gospodării. Programul se adresează celor peste 250.000 de români care au deja panouri fotovoltaice și vor să își folosească mai eficient resursele produse.

Această măsură este vitală deoarece rețeaua electrică actuală întâmpină dificultăți în preluarea surplusului de energie în anumite intervale orare.

Administrația Fondului pentru Mediu vizează și dezvoltarea infrastructurii de bază în comunitățile locale. Aproximativ 1,5 miliarde de lei sunt prevăzuți pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare la nivel național.

De asemenea, 700 de milioane de lei vor fi direcționați către modernizarea sistemelor de iluminat public din localități. Programul național de împădurire beneficiază și el de o alocare de 250 de milioane de lei.

Toate aceste proiecte fac parte dintr-un plan mai amplu de protejare a mediului și de creștere a calității vieții cetățenilor.

Tags:
Citește și...
Boicoturi, retrageri și proteste zguduie ediția aniversară Eurovision. Ce se întâmplă la Viena înaintea semifinalelor
Eveniment
Boicoturi, retrageri și proteste zguduie ediția aniversară Eurovision. Ce se întâmplă la Viena înaintea semifinalelor
Anchetă după moartea unui bebeluș la Maternitatea Polizu din București. Cum explică părinții tragedia și ce verifică autoritățile
Eveniment
Anchetă după moartea unui bebeluș la Maternitatea Polizu din București. Cum explică părinții tragedia și ce verifică autoritățile
Mama care și-a torturat bebelușul pentru că s-a născut prematur a fost condamnată definitiv
Eveniment
Mama care și-a torturat bebelușul pentru că s-a născut prematur a fost condamnată definitiv
Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I
Eveniment
Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I
 Un tânăr s-a electrocutat în Gara Bușteni după ce s-a urcat pe un tren
Eveniment
 Un tânăr s-a electrocutat în Gara Bușteni după ce s-a urcat pe un tren
Viața la bloc în 2026. Închiderea balconului necesită autorizație de construire
Eveniment
Viața la bloc în 2026. Închiderea balconului necesită autorizație de construire
Anchetatorii au refăcut filmul crimei din lanul de rapiță. Cine este bărbatul depistat cu elicopterul și arestat preventiv
Eveniment
Anchetatorii au refăcut filmul crimei din lanul de rapiță. Cine este bărbatul depistat cu elicopterul și arestat preventiv
Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Eveniment
Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
Eveniment
Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
Eveniment
Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
Ultima oră
23:59 - Un câine din Franța ar putea fi cel mai bătrân câine din istorie și a fost propus pentru Cartea Recordurilor
23:58 - Neymar primește o șansă de la Ancelotti. Atacantul lui Santos convocat în lotul lărgit al Braziliei pentru Cupa Mondială
23:56 - Administrația Prezidențială demontează fake news despre Summitul B9. Ce spune Nicușor Dan despre presupusul refuz diplomatic
23:34 - Europa cere acces la noile platforme de Inteligență artificială pentru a proteja băncile
23:33 - Speranța moare ultima. Bolojan n-ar refuza o nouă nominalizare ca premier
23:18 - Boicoturi, retrageri și proteste zguduie ediția aniversară Eurovision. Ce se întâmplă la Viena înaintea semifinalelor
23:03 - Bolojan, despre consultările informale de la Cotroceni. Ce i-a propus președintele Nicușor Dan
22:41 - Anchetă după moartea unui bebeluș la Maternitatea Polizu din București. Cum explică părinții tragedia și ce verifică autoritățile
22:33 - Programul Litoralul pentru Toți revine cu cele mai mici prețuri din ultimii ani. La ce să se aștepte românii
22:32 - Bolojan pune egal între like-uri și susținerea populară. Ce spune despre comparația cu Călin Georgescu