Programul Rabla vine cu schimbări importante în acest an. Buget pus în dezbatere publică impune limitarea sprijinului financiar doar pentru mașinile produse în Uniunea Europeană sau în state partenere.

Programul Rabla vine cu schimbări. Ce noutăți apar?

Autoritățile propun pentru e un buget de 300 de milioane de lei. Această sumă este mai mare față de cea de anul trecut, când fondurile s-au epuizat în doar câteva minute.

O modificare esențială vizează proveniența autoturismelor achiziționate prin program. Sprijinul financiar va fi acordat exclusiv celor care aleg mașini fabricate în Uniunea Europeană. Sunt incluse și statele care au acorduri economice cu UE, precum Turcia, Maroc, Marea Britanie și Elveția.

ar putea influența decizia de cumpărare a multor români. Limitarea subvenției la vehiculele europene reprezintă o premieră în modul de acordare a tichetelor.

Interesul rămâne ridicat, având în vedere că anul trecut bugetul a fost insuficient pentru toți solicitanții.

Ce alte investiții pregătește Ministerul Mediului pe lângă sectorul auto

Pe lângă sprijinul dedicat autoturismelor, autoritățile pregătesc investiții majore în stocarea energiei verzi.

Un buget de 400 de milioane de lei a fost propus pentru instalarea bateriilor de stocare în gospodării. Programul se adresează celor peste 250.000 de români care au deja panouri fotovoltaice și vor să își folosească mai eficient resursele produse.

Această măsură este vitală deoarece rețeaua electrică actuală întâmpină dificultăți în preluarea surplusului de energie în anumite intervale orare.

Administrația Fondului pentru Mediu vizează și dezvoltarea infrastructurii de bază în comunitățile locale. Aproximativ 1,5 miliarde de lei sunt prevăzuți pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare la nivel național.

De asemenea, 700 de milioane de lei vor fi direcționați către modernizarea sistemelor de iluminat public din localități. Programul național de împădurire beneficiază și el de o alocare de 250 de milioane de lei.

Toate aceste proiecte fac parte dintr-un plan mai amplu de protejare a mediului și de creștere a calității vieții cetățenilor.