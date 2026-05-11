Părinții unui bebeluș născut prematur la Polizu acuză că micuțul ar fi murit după ce a contractat o infecție în spital și nu ar fi primit îngrijirea necesară. Autoritățile au deschis mai multe verificări, iar ancheta încearcă să stabilească dacă decesul ar fi putut fi prevenit sau dacă a existat o culpă medicală.

Ce acuzații aduc părinții și cum a evoluat cazul

Bebelușul s-a născut în luna ianuarie, la doar șase luni și o săptămână, fiind încadrat într-o categorie de risc major, care necesită monitorizare constantă și intervenții medicale rapide.

Familia susține că starea copilului s-a agravat în timpul spitalizării, iar acesta ar fi contractat o infecție nosocomială, ceea ce ar fi dus în final la decesul înregistrat pe 17 martie.

Părinții au depus plângeri către autorități și au transmis imagini din ultimele zile de viață ale nou-născutului, pe care le descriu ca fiind extrem de greu de privit.

Ce instituții verifică situația de la Maternitatea Polizu

Cazul a intrat în atenția mai multor instituții, inclusiv și Colegiul Medicilor, care analizează dacă personalul medical a respectat protocoalele în vigoare. În paralel, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a deschis o anchetă, urmând să stabilească eventualele responsabilități penale în acest dosar.

În prezent, autoritățile așteaptă raportul medicilor legiști, care ar putea clarifica dacă infecția și evoluția clinică a copilului au fost gestionate corespunzător.

Reprezentanții au confirmat existența unei anchete, însă au transmis că nu pot oferi detalii suplimentare până la finalizarea verificărilor. „Există o cercetare în cauză”, au precizat aceștia, fără a comenta acuzațiile formulate de familie sau circumstanțele în care a survenit decesul.

Ce alte controverse au mai vizat această maternitate

Cazul readuce în discuție și alte episoade controversate asociate unității medicale, inclusiv un dosar penal în care este implicat un medic ginecolog.

„Curtea de Apel București i-a respins definitiv contestația la Camera preliminară și a constatat că probele depuse de către noi și strânse de către procurori pot sta în picioare și ca atare medicul să fie trimis în judecată”, potrivit avocatului Adrian Cuculis, relatează Adevărul.

Procurorii susțin că, într-un caz anterior, medicul ar fi refuzat timp de mai multe ore acordarea îngrijirilor necesare unui nou-născut, într-un context care a generat acuzații grave.