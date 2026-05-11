Ilie Bolojan a vorbit despre discuțiile pe care le-a purtat cu la consultările informale de la . El a spus că, împreună cu șeful statului a analizat posibile variante de ieșire din criză.

Ilie Bolojan despre discuțiile de la Cotroceni

Premierul interimar a declarat că dscuțiile cu președintele Nicușor Dan de săptămâna trecută, de la Cotroceni, au vizat eventuale soluții şi perspective pentru ieşirea din . Șeful statului a fost interesat de rezolvarea problemelor legate de atragerea fondurilor PNRR şi programul SAFE.

„Am prezentat punctul de vedere legat de criza politică în care am ajuns datorită acţiunii iresponsabile a PSD. Şi, sigur, am discutat diferite posibilităţi şi perspective pentru a ieşi din această situaţie, care aduce deservicii, în principal prin situaţia în care avem nevoie de guverne funcţionale, care să rezolve problemele care ţin de lunile următoare, pe câteva componente principale.

E vorba, pe de-o parte, de îndeplinirea jaloanelor din programul european PNRR, o condiţie obligatorie pentru a ne putea accesa finanţările. A doua condiţie este să asigurăm fluxurile de plăţi, să modificăm legislaţia, dacă este cazul, să reaşezăm proiecte pentru a termina lucrările până la sfârşitul lunii august şi pentru a încadra proiectele în zone care să ne asigure că nu pierdem banii”, a declarat Bolojan la Digi 24.

Aspectele privind SAFE analizate la Cotroceni

Premierul demis Ilie Bolojan a mai spus că discuțiile au făcut referire și la programul SAFE, precizând că șeful statului s-a arătat interesat de finalizarea procedurilor care țin de accesarea creditului pentru apărare.

„Şi, sigur, să închidem, de asemenea, toate aspectele care ţin de accesarea creditului pentru apărare, un credit care va permite României să ne întărim capacitatea de apărare în următorii ani de zile, în aşa fel încât să ne controlăm şi deficitele, acest credit fiind unul avantajos, cu o durată de graţie de 10 ani de zile, 40 de ani rambursare, 3% dobândă”, a afirmat Bolojan.

El nu a vrut să dea detalii despre ceea ce i-a transmis șeful statului. Premierul demis s-a limitat doar la a spune că Nicușor Dan va convoca consultări oficiale cu partidele politice şi apoi va veni cu o propunere de premier.

„Domnul preşedinte ştie aceste lucruri. Urmează să aibă consultări cu conducerile partidelor politice şi, în funcţie de aceste consultări, va veni cu o propunere. Perspectiva pe care dânsul o va avea o va face publică la momentul potrivit. Domnul preşedinte mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare de bun-simţ ca perspectiva dânsului să şi-o prezinte el”, a precizat Bolojan.

Ilie Bolojan, nemulțumit de rezultatul discuțiilor

Evident, discuțiile de la Cotroceni nu au decurs așa cum și-ar fi dorit Ilie Bolojan. Aproape sigur, președintele a respins scenariile prin care acesta ar putea reveni la Palatul Victoria. Așa se explică intensificarea atacurilor susținătorilor , din ultimele zile, la adresa președintelui.

Tot aceasta pare să fie motivul pentru care, în aceeași seară în care a avut loc discuția, împreună cu Dominic Fritz, s-a grăbit să anunțe acordul PNL-USR. Cei doi au decis că partidele lor vor participa împreună la consultările cu președintele de la Cotroceni și, totodată, vor susține aceeași propunere de premier. De asemenea, PNL și USR își vor coordona acțiunile și votul în Parlament pentru învestirea viitorului guvern.

Cele două formațiuni și-ar fi dorit, așa cum au tot transmis, încercând să pregătească opinia publică, un interimat cât mai lung la Palatul Victoria. Politicienii PNL și USR au acreditat ideea că guvernul demis Bolojan ar putea rămâne în funcție chiar până spre toamnă, prelungind criza politică.

Mai mult, de câteva zile, din tabăra Bolojan se transmite ideea organizării alegerilor anticipate. Acest lucru i-ar permite premierului demis să rămână la guvern, să organizeze scrutinul și, datorită campaniei intense de propandă, să obțină și un scor bun. Aceasta cu toate costurile financiare și politice pe care le-ar implica un astfel de joc.

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat, luni seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan varianta alegerilor anticipate, dar a precizat că în acest moment nu vede o astfel de perspectivă.

Premierul demis exclude varianta anticipatelor

Deși fluturată de tabăra sa, în ultimele zile, Ilie Bolojan spune că nu i-a propus președintelui Nicușor Dan să forțeze alegerile anticipate. El recunoaște că un astfel de scenariu este aproape imposibil de realizat deoarece depinde de mai multe variabile.

„Sistemul nostru parlamentar, mecanismele noastre de a genera alegeri anticipate sunt de aşa manieră încât o astfel de ipoteză n-a fost verificată până acum în aceşti ani de după 1989”, a explicat Bolojan.

El a mai spus că, dacă cel de-al doilea guvern propus de el nu obține votul de învestire, președintele poate dizova parlamentul, dar nu este obligt să o facă.

„Se fac alegeri anticipate într-o anumită logică sau e o criză care nu se poate rezolva. Sau, aşa cum arată datele, se schimbă structura Parlamentului substanţial, în aşa fel încât să se reaşeze lumea politică pentru a putea fi guvernată ţara. Dar, cel puţin în momentul de faţă, nu văd o astfel de perspectivă”, a explicat Bolojan.