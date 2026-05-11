Boicoturi, retrageri și proteste zguduie ediția aniversară Eurovision. Ce se întâmplă la Viena înaintea semifinalelor

Iulia Petcu
11 mai 2026, 23:18
Cuprins
  1. De ce mai multe țări europene refuză să transmită finala Eurovision
  2. Cum au ales Spania și Irlanda să marcheze seara finalei
  3. Cât de mare a devenit presiunea asupra organizatorilor

Eurovision 2026 intră într-una dintre cele mai tensionate ediții din istoria competiției, cu doar câteva zile înainte de semifinale. Mai multe televiziuni publice din Europa au ales să protesteze față de participarea Israelului, iar deciziile lor schimbă deja atmosfera din jurul evenimentului organizat anul acesta la Viena.

De ce mai multe țări europene refuză să transmită finala Eurovision

Irlanda, Spania și Slovenia au confirmat că nu vor difuza ediția aniversară cu numărul 70 a concursului, alegând programe alternative pentru seara finalei. Cele trei state și-au motivat decizia prin opoziția față de poziția Uniunii Europene de Radio și Televiziune, care a permis în continuare participarea Israelului.

În Slovenia, televiziunea publică RTV a anunțat că în locul finalei va programa o producție specială dedicată situației palestinienilor. „În locul circului de la Eurovision, programul televiziunii publice va fi plasat sub semnul serialului tematic „Vocea Palestinei””, a transmis RTV într-un comunicat oficial.

Cum au ales Spania și Irlanda să marcheze seara finalei

În Spania, postul public RTVE a decis să înlocuiască finala cu o ediție specială a emisiunii „La Casa de la Musica”, pregătită pentru aniversarea a 70 de ani de activitate.

„Televiziunea spaniolă va sărbători 70 de ani, șapte decenii în timpul cărora au fost difuzate milioane de cântece compuse de mii de artiști. RTVE aduce un omagiu acestei moșteniri culturale și privește spre viitor prin intermediul unui nou număr special al emisiunii „La Casa de la Musica””, a transmis RTVE la începutul lunii mai.

Ana Maria Bordas, directoarea departamentului de producție al RTVE, a explicat că alegerea datei are „o semnificație specială în Europa, fiind Ziua Internațională a Conviețuirii Pașnice”.

În Irlanda, postul public RTE a decis să difuzeze în timpul finalei un episod al celebrului sitcom irlandez „Father Ted”, extrem de popular în anii ’90. Episodul ales urmărește povestea a doi preoți care încearcă să participe la un concurs muzical internațional, într-o situație comică și haotică, relatează Ziare.com.

Pe lângă cele trei televiziuni care au anunțat boicotul de transmisie, Islanda și Țările de Jos au decis să se retragă din concurs, potrivit AFP. Cele două state au precizat însă că vor continua să transmită competiția pentru publicul intern, chiar dacă nu mai participă oficial.

Cât de mare a devenit presiunea asupra organizatorilor

Controversele au depășit deja zona televiziunilor publice și s-au mutat în spațiul public, unde protestele devin tot mai vizibile.

Peste 1.000 de artiști și organizații au cerut boicotarea Eurovision 2026, iar Amnesty International s-a numărat printre vocile care au criticat actuala formulă a competiției.

La Viena, orașul gazdă al ediției din acest an, protestatari pro-palestinieni au organizat deja un marș înaintea semifinalelor programate marți și joi.

