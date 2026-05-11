Neymar primește o șansă de la Ancelotti. Atacantul lui Santos convocat în lotul lărgit al Braziliei pentru Cupa Mondială

Adrian Teampău
11 mai 2026, 23:58
Neymar Sursa foto: X / FC Santos
Cuprins
  1. Neymar primește o nouă șansă
  2. Președintele Braziliei consultat de Ancelotti

Neymar, atacantul vedetă al echipei FC Santos, a fost convocat de antrenorul Carlo Ancelotti în lotul lărgit al Braziliei, pentru Cupa Mondială  de fotbal din această vară. 

Neymar primește o nouă șansă

Atacantul brazilian, în vârstă de 34 de ani, are 128 de selecţii la naționala de fotbal și a marcat 79 de goluri. Până acum Neymar nu a intrat în vederile antrenorului, pentru Cupa Mondială, din cauza accidentărilor din ultima perioadă care i-au afectat forma ce l-a consacrat. Cu toate acestea, luni, 11 mai, tehnicianul a decis să-l conovoace în lotul lărgit din care fac parte 55 de jucători, pentru Cupa Mondială din această vară,

Lista finală cu lotul care va face deplasarea la Mondialul din SUA, Canada și Mexic, va fi anunţată de selecţioner la 18 mai. Dacă va rămâne pe listă, fosta vedetă a lui Paris Saint-Germain ar putea juca pentru Seleção după o absență de aproape trei ani. Ultimul său meci a fost la 17 octombrie 2023 (0-2 împotriva Uruguayului).

Accidentările și lipsa jocurilor au pus sub semnul întrebării locul golgheterului cu cele mai multe goluri din istoria Braziliei în lotul pentru Cupa Mondială. De altfel, n-a fost inclus nici în selecțiile pentru jocurile amicale pe care le-a disputat Brazilia.

Revenit anul trecut la Santos, clubul său formator, fostul atacant al echipelor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain, a disputat doar şapte dintre cele 21 de meciuri oficiale ale echipei sale în acel sezon.

Președintele Braziliei consultat de Ancelotti

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a dezvăluit că selecționerul naționalei, Carlo Ancelotti, l-a consultat în legătură cu convocarea lui Neymar la Cupa Mondială. El a afirmat că selecționerul i-a pus o întrebare directă pe acest subiect.

„I-am spus: «Uite, Ancelotti, dacă este sănătos fizic, are calitățile fotbalistice necesare. Ceea ce trebuie să știu este dacă el își dorește cu adevărat asta». Dacă este așa, atunci trebuie să fie profesionist. Poate să se uite la cineva precum Cristiano Ronaldo, poate să se uite la Messi și totuși să joace pentru echipa națională, pentru că încă nu este bătrân. Dar nu se poate aștepta să meargă doar pentru numele său. Trebuie să-și câștige locul pe teren”, a spus președintele Braziliei, conform sportal.bg.

