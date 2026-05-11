Ilie Bolojan spune că nu ar refuza o nouă nominalizare, din partea lui , pentru funcția de în ciuda votului parlamentar masiv cu care a fost demis.

Ilie Bolojan ar mai încerca o dată ca premier

Guvernul pe care l-a condus a fost demis, prin , cu un număr record de voturi, 281. Cu toate acestea, Ilie Bolojan nu ar refuza dacă președintele Nicușor Dan l-ar nominaliza încă o dată pentru funcția de premier. El spune că ar accepta funcția din responsabilitate. Aceasta, în condițiile în care mandatul său a avut rezultate dezstruoase pentru economie și pentru cetățeni.

Întrebat la Digi24 dacă ar mai accepta să revină în fruntea Guvernului, politicianul a confirmat.

„În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere”, a spus Bolojan.

Premierul demis acuză „filosofia de guvernare”

Ilie Bolojan consideră că problema actuală este „filozofia de guvernare”. El dă vina pe PSD spunând că partidul condus de a creat o multitudine de probleme.

„Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, așa am spus, boala care este PSD-ismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau companiei.

Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli”, a declarat Ilie Bolojan.