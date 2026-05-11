Programul „Litoralul pentru toți” debutează cu tarife care pornesc de la 42 de lei pe noapte de persoană. Românii au șansa de a merge la mare la prețuri accesibile în extrasezon.

Ce noutăți aduce programul „Litoralul pentru toți” în 2026

Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc au anunțat deschiderea ediției cu numărul 48 a acestui proiect.

Peste 80 de hoteluri de pe românesc, de la două la cinci stele, s-au înscris deja în campanie. Prețurile sunt similare celor de anul trecut, iar interesul turiștilor a fost vizibil încă din primele zile de la lansare.

„Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă lansarea celei de-a 48-a ediţii a programului social «Litoralul pentru Toţi», iniţiat şi coordonat de FPTR şi susţinut integral de mediul privat, prin implicarea operatorilor economici de pe litoral, una dintre cele mai longevive, stabile şi eficiente iniţiative private dedicate turismului intern, care de peste două decenii contribuie la creşterea accesului românilor la vacanţe la mare în perioade mai puţin aglomerate, la prelungirea sezonului estival, la menţinerea activităţii economice în staţiuni şi la dezvoltarea turismului intern”, a declarat într-un comunicat de presă.

Care sunt tarifele cu care sunt întâmpinați turiștii în programul „Litoralul pentru toți”

Ofertele sunt variate și se potrivesc oricărui tip de buzunar. În Eforie Nord, cazarea începe de la 42 lei fără masă, în timp ce un pachet all inclusive ajunge la 253 lei.

În Mamaia, prețurile pornesc de la 62 lei, iar în varianta all inclusive tariful este de 275 lei. Stațiunile din sud, precum Jupiter sau Venus, propun tarife între 71 și 83 de lei pentru cazare simplă, oferind și opțiuni de demipensiune.

„Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediţia de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, ceea ce reconfirmă efortul operatorilor economici de pe litoral de a menţine programul «Litoralul pentru Toţi» la un nivel accesibil pentru turişti. Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităţilor participante, de la apartamente şi hoteluri de 2 stele, până la unităţi de cazare de 5 stele, ceea ce confirmă că «Litoralul pentru Toţi» a devenit un program matur, consolidat în timp şi susţinut de tot mai mulţi operatori economici de pe litoral”, a mai precizat FPTR.

Ce facilități și pachete sunt disponibile pentru români

Ediția din 2026 se desfășoară între 3 mai și 21 iunie, oferind aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Hotelurile din Mamaia Nord au tarife care ajung până la 318 lei pentru regim all inclusive, reprezentând pragul superior al ofertelor din program.

„Litoralul pentru Toţi este una dintre cele mai importante iniţiative private din turismul românesc şi un exemplu clar că mediul de afaceri poate construi programe durabile şi utile pentru turişti. Faptul că programul îşi confirmă interesul încă din primele zile arată că românii revin an de an pe litoral şi îl consideră atractiv inclusiv în extrasezon. Litoralul românesc are resurse, unităţi de cazare modernizate şi operatori economici qui investesc constant, iar această iniţiativă demonstrează că turismul intern poate fi susţinut prin soluţii concrete, asumate de mediul privat”, a declarat președintele federației Dragoş Răducanu.

Cum se pot face rezervările și cine poate beneficia de oferte

Proiectul se adresează tuturor categoriilor de turiști, de la familii cu copii și tineri, până la pensionari. Pachetele pot include cazare simplă sau regim complet de masă, în funcție de preferințele fiecăruia.