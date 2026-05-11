B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Programul Litoralul pentru Toți revine cu cele mai mici prețuri din ultimii ani. La ce să se aștepte românii

Programul Litoralul pentru Toți revine cu cele mai mici prețuri din ultimii ani. La ce să se aștepte românii

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 22:33
Programul Litoralul pentru Toți revine cu cele mai mici prețuri din ultimii ani. La ce să se aștepte românii
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce noutăți aduce programul „Litoralul pentru toți” în 2026
  2. Care sunt tarifele cu care sunt întâmpinați turiștii în programul „Litoralul pentru toți”
  3. Ce facilități și pachete sunt disponibile pentru români
  4. Cum se pot face rezervările și cine poate beneficia de oferte

Programul „Litoralul pentru toți” debutează cu tarife care pornesc de la 42 de lei pe noapte de persoană.  Românii au șansa de a merge la mare la prețuri accesibile în extrasezon.

Ce noutăți aduce programul „Litoralul pentru toți” în 2026

Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc au anunțat deschiderea ediției cu numărul 48 a acestui proiect.

Peste 80 de hoteluri de pe litoralul românesc, de la două la cinci stele, s-au înscris deja în campanie. Prețurile sunt similare celor de anul trecut, iar interesul turiștilor a fost vizibil încă din primele zile de la lansare.

„Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă lansarea celei de-a 48-a ediţii a programului social «Litoralul pentru Toţi», iniţiat şi coordonat de FPTR şi susţinut integral de mediul privat, prin implicarea operatorilor economici de pe litoral, una dintre cele mai longevive, stabile şi eficiente iniţiative private dedicate turismului intern, care de peste două decenii contribuie la creşterea accesului românilor la vacanţe la mare în perioade mai puţin aglomerate, la prelungirea sezonului estival, la menţinerea activităţii economice în staţiuni şi la dezvoltarea turismului intern”, a declarat FPTR într-un comunicat de presă.

Care sunt tarifele cu care sunt întâmpinați turiștii în programul „Litoralul pentru toți”

Ofertele sunt variate și se potrivesc oricărui tip de buzunar. În Eforie Nord, cazarea începe de la 42 lei fără masă, în timp ce un pachet all inclusive ajunge la 253 lei.

În Mamaia, prețurile pornesc de la 62 lei, iar în varianta all inclusive tariful este de 275 lei. Stațiunile din sud, precum Jupiter sau Venus, propun tarife între 71 și 83 de lei pentru cazare simplă, oferind și opțiuni de demipensiune.

„Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediţia de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, ceea ce reconfirmă efortul operatorilor economici de pe litoral de a menţine programul «Litoralul pentru Toţi» la un nivel accesibil pentru turişti. Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităţilor participante, de la apartamente şi hoteluri de 2 stele, până la unităţi de cazare de 5 stele, ceea ce confirmă că «Litoralul pentru Toţi» a devenit un program matur, consolidat în timp şi susţinut de tot mai mulţi operatori economici de pe litoral”, a mai precizat FPTR.

Ce facilități și pachete sunt disponibile pentru români

Ediția din 2026 se desfășoară între 3 mai și 21 iunie, oferind aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Hotelurile din Mamaia Nord au tarife care ajung până la 318 lei pentru regim all inclusive, reprezentând pragul superior al ofertelor din program.

„Litoralul pentru Toţi este una dintre cele mai importante iniţiative private din turismul românesc şi un exemplu clar că mediul de afaceri poate construi programe durabile şi utile pentru turişti. Faptul că programul îşi confirmă interesul încă din primele zile arată că românii revin an de an pe litoral şi îl consideră atractiv inclusiv în extrasezon. Litoralul românesc are resurse, unităţi de cazare modernizate şi operatori economici qui investesc constant, iar această iniţiativă demonstrează că turismul intern poate fi susţinut prin soluţii concrete, asumate de mediul privat”, a declarat președintele federației Dragoş Răducanu.

Cum se pot face rezervările și cine poate beneficia de oferte

Proiectul se adresează tuturor categoriilor de turiști, de la familii cu copii și tineri, până la pensionari. Pachetele pot include cazare simplă sau regim complet de masă, în funcție de preferințele fiecăruia.

Tags:
Citește și...
Bucureștiul a urcat pe locul 7 în topul celor mai prospere regiuni europene
Economic
Bucureștiul a urcat pe locul 7 în topul celor mai prospere regiuni europene
Importuri masive și prețuri record după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Ce se întâmplă cu energia României până în iunie
Economic
Importuri masive și prețuri record după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Ce se întâmplă cu energia României până în iunie
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
Economic
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
Economic
România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
Economic
Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Economic
România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
Regulile pentru obținerea ajutorului de șomaj. Indemnizația poate fi cerută și după încheirea unui contract pe durată limitată
Economic
Regulile pentru obținerea ajutorului de șomaj. Indemnizația poate fi cerută și după încheirea unui contract pe durată limitată
Tendințe bucătării: Ce culori se poartă și Cum să alegi mobilă de bucătărie modernă
Economic
Tendințe bucătării: Ce culori se poartă și Cum să alegi mobilă de bucătărie modernă
Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
Economic
Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Economic
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Ultima oră
23:59 - Un câine din Franța ar putea fi cel mai bătrân câine din istorie și a fost propus pentru Cartea Recordurilor
23:58 - Neymar primește o șansă de la Ancelotti. Atacantul lui Santos convocat în lotul lărgit al Braziliei pentru Cupa Mondială
23:56 - Administrația Prezidențială demontează fake news despre Summitul B9. Ce spune Nicușor Dan despre presupusul refuz diplomatic
23:34 - Europa cere acces la noile platforme de Inteligență artificială pentru a proteja băncile
23:33 - Speranța moare ultima. Bolojan n-ar refuza o nouă nominalizare ca premier
23:18 - Boicoturi, retrageri și proteste zguduie ediția aniversară Eurovision. Ce se întâmplă la Viena înaintea semifinalelor
23:04 -  Guvernul schimbă regulile Rabla și acordă sprijin doar pentru vehiculele europene
23:03 - Bolojan, despre consultările informale de la Cotroceni. Ce i-a propus președintele Nicușor Dan
22:41 - Anchetă după moartea unui bebeluș la Maternitatea Polizu din București. Cum explică părinții tragedia și ce verifică autoritățile
22:32 - Bolojan pune egal între like-uri și susținerea populară. Ce spune despre comparația cu Călin Georgescu