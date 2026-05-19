B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Patrichie, sărbătorit pe 19 mai în calendarul ortodox. Află cine a fost Episcopul Prusei

Sfântul Patrichie, sărbătorit pe 19 mai în calendarul ortodox. Află cine a fost Episcopul Prusei

Ana Beatrice
19 mai 2026, 09:51
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Sfântul Patrichie, sărbătorit pe 19 mai în calendarul ortodox. Află cine a fost Episcopul Prusei
Sursă Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Patrichie, Episcopul Prusei
  2. Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, 19 mai, pe Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei. Acesta este considerat unul dintre marii mărturisitori ai credinței creștine din primele veacuri.

Cine a fost Sfântul Patrichie, Episcopul Prusei

Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie a trăit în secolul al IV-lea și a fost episcop al cetății Prusa din Asia Mică, fiind cunoscut pentru credința sa puternică și pentru viața dedicată lui Dumnezeu. Acesta a păstorit comunitatea creștină într-o perioadă dificilă, în care creștinii erau persecutați și obligați să renunțe la credința lor.

Potrivit tradiției creștine, Sfântul Patrichie propovăduia cu mult curaj Evanghelia și îi îndemna pe oameni să rămână statornici în credință. În acea vreme, conducătorii păgâni încercau să îi forțeze pe creștini să aducă jertfe idolilor, însă episcopul a refuzat categoric să se lepede de Hristos.

Din cauza credinței sale, Sfântul Patrichie a fost arestat împreună cu alți trei clerici creștini. Aceștia au fost supuși unor chinuri grele, însă au continuat să mărturisească numele lui Dumnezeu fără teamă. Se spune că sfântul a rămas calm și plin de credință până în ultima clipă a vieții sale. Prin sacrificiul și curajul său, Sfântul Patrichie a devenit un simbol al devotamentului și al tăriei sufletești, notează doxologia.ro.

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie

„Sfinte Sfințite Mucenice Patrichie, ales slujitor al lui Hristos și apărător neînfricat al credinței, roagă-te pentru noi înaintea Tronului lui Dumnezeu. Întărește-ne în clipele grele, luminează-ne mintea și dăruiește-ne răbdare, pace și curaj în încercările vieții.

Tu, care ai răbdat chinuri pentru dragostea lui Hristos și nu te-ai lepădat de credință, ajută-ne să rămânem statornici în bine și să păstrăm iubirea, smerenia și credința curată în sufletele noastre.

Ocrotește familiile noastre, adu sănătate celor bolnavi, liniște celor apăsați și speranță celor aflați în necaz. Fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să primim milă, iertare și ajutor în toate nevoile noastre.

Sfinte Patrichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Amin.”

Tags:
Citește și...
Sărbătoare importantă pe 18 mai. Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Hristina
calendar religios
Sărbătoare importantă pe 18 mai. Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Hristina
Calendar ortodox, 17 mai: Cine sunt sfinții importanți sărbătoriți astăzi și de ce sunt numiți ucenicii Sfântului Pavel
calendar religios
Calendar ortodox, 17 mai: Cine sunt sfinții importanți sărbătoriți astăzi și de ce sunt numiți ucenicii Sfântului Pavel
Calendar ortodox 16 mai, ziua sfinților din Bucovina: Minunea osemintelor găsite după 200 de ani
calendar religios
Calendar ortodox 16 mai, ziua sfinților din Bucovina: Minunea osemintelor găsite după 200 de ani
15 mai, ziua Sfântului Pahomie cel Mare. Acesta a introdus în Biserică o rânduială care există și astăzi
calendar religios
15 mai, ziua Sfântului Pahomie cel Mare. Acesta a introdus în Biserică o rânduială care există și astăzi
14 mai, ziua Sfântului Isidor. Povestea cutremurătoare a mucenicului din Alexandria
calendar religios
14 mai, ziua Sfântului Isidor. Povestea cutremurătoare a mucenicului din Alexandria
Tensiuni în Biserica Catolică. Vaticanul ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel
Externe
Tensiuni în Biserica Catolică. Vaticanul ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel
Calendar ortodox 13 mai 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi de credincioșii ortodocși și ce rugăciune se rostește
calendar religios
Calendar ortodox 13 mai 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi de credincioșii ortodocși și ce rugăciune se rostește
12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința
calendar religios
12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința
Calendar ortodox 11 mai 2026: Ce sfinți sunt prăznuiți astăzi și cui trebuie să spui „La mulți ani”
calendar religios
Calendar ortodox 11 mai 2026: Ce sfinți sunt prăznuiți astăzi și cui trebuie să spui „La mulți ani”
8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”
calendar religios
8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”
Ultima oră
13:48 - Scuterul care-și scoate singur banii – fără permis, cu costuri sub 5 lei la 80 km
13:46 - Meta elimină mii de locuri de muncă pentru a se concentra exclusiv pe inteligența artificială
13:38 - e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru anumite persoane fizice. Ce anunț a făcut ministrul de Finanțe
13:38 - Tensiunile din Rusia și NATO sunt în creștere. Un oficial rus avertizează asupra riscului de conflict
13:33 - Momentul în care Inteligența Artificială decide că oamenii devin inutili. Avertismentul specialiștilor
13:27 - Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni
13:22 - Ciucu: „Eu cred că este nevoie de un guvern politic PSD-AUR. Au demonstrat deja că au o majoritate pentru a dărâma un guvern. Grindeanu să nu mai fugă de răspundere” (VIDEO)
13:16 - Fiul fondatorului Mango, arestat în Spania. Este suspectat că și-a ucis tatăl
13:00 - USR nu mai vrea PSD la guvernare. Oana Țoiu: PSD nu poate și nu vrea să ducă România pe drumul corect (VIDEO)
12:59 - Epidemia de ebola se exinde cu rapiditate. Autoritățile au semnalat 131 de decese. Directorul OMS, îngrijorat de amploarea contagiunii