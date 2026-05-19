Iași: O avocată și-a dat în judecată un client pentru o recenzie negativă pe internet. Ce daune i-a cerut și ce a decis instanța

Traian Avarvarei
19 mai 2026, 18:27
O avocată din Iași a dat în judecată un fost client din cauza unei recenzii negative pe internet. Sursa foto simbol: magnific.com
O avocată din Iași a dat în judecată un fost client deoarece acesta, nemulțumit că a pierdut un proces, i-a lăsat o recenzie negativă pe pagina ei de Google. Femeia a considerat că acel comentariu îi aduce prejudicii de imagine și-i alungă potențialii clienți, așa că l-a dat în judecată pe bărbat și i-a cerut să șteargă recenzia și să-i achite daune morale de 10.000 de euro. Tribunalul Iași, care a judecat cazul, a trebuit să pună în balanță dreptul la imaginea proprie cu cel la libera exprimare.

Mesajul care a supărat-o pe avocată

În recenzia respectivă, F.B.A. s-a plâns că avocata, L.L., i-a încasat banii, dar nu a adus nicio probă în apărarea mamei sale, pârâtă într-un proces. Rezultatul a fost că mama lui a pierdut procesul.

„Îi trimiteam screenshoturi, nu răspundea niciodată, până când a venit raspunsul că trebuie să plătesc creanța, cum că nu s a adus nici o dovadă la solicitarea noastră. O contactez pe dna avocat, iar aceasta încercând să mă expedieze îmi spune că nu sunt clientul cabinetului, ci mama mea este (era pe numele mamei creanța).

Îi spun respectuos că eu sunt cel care a angajat-o și care a plătit-o. Și de aici urmează o întreagă încercare a doamnei de a arăta ce funcție are dânsa și cât de Dumnezeu pe pământ este și că trebuie să îi vorbesc cu săru’ mâna și că sunt prost crescut și că nu știu să vorbesc și că să-mi caut alt avocat.

Concluzie: Ia banii și după te întreabă cine ești și îți dă un șut în fund. Din cauza acestui avocat, în loc de 6500 lei cât aveam de plată, ajung să plătesc TRIPLU, în cel mai bun caz”, a scris F.B.A., pe pagina de Google a avocatei.

Aceasta mai avea doar câteva comentarii negative, în rest doar pozitive și o notă generală de 4,8 din 5.

Ce a decis instanța

Avocata l-a contactat pe bărbat și i-a cerut să șteargă comentariul, susținând că-i afectează imaginea. El a refuzat, așa că femeia l-a dat în judecată, reclamând că recenzia „aduce prejudicii de imagine” și „prejudicii de natură patrimonială, economică, prin încercarea de a-i descuraja pe potențialii clienți”.

Însă Tribunalul Iași a respins acțiunea femeii, care acum are posibilitatea de a contesta hotărârea în apel, informează Ziarul de Iași.

Tribunalul a constatat că avocata nu a putut demonstra că acel comentariu chiar i-a afectat munca și a pierdut clienți. În plus, instanța a susținut că pârâtul avea dreptul să-și exprime opinia și își formulase nemulțumirea într-un mod decent, fără insulte și calomnii.

„În momentul în care decid să își deschidă conturi în mediul virtual, existând posibilitatea de a fi evaluaţi pentru activitatea desfăşurată, [avocații] trebuie să îşi asume orice opinie a celor cu care au avut o relaţie contractuală, atâta vreme cât aceasta este exprimată politicos și folosind un limbaj decent”, au mai susținut judecătorii.

