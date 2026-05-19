Emily Burghelea a povestit ce mare bucurie, dar și provocare e să fie mamă a trei copii mici, fără bonă sau alte ajutoare.

Emily Burghelea: Îmi doresc măcar puțin sprijin din când în când

„Da, noi am spus mereu că nu vrem să apelăm la bone pentru că ne dorim să fim prezenți în viața copiilor, să vedem momentele mici, felul în care cresc, gesturile lor zilnice. Eu recunosc însă că, mai ales la al treilea copil, am început să simt diferit această nevoie de ajutor. Andrei este în continuare foarte hotărât că nu vrea bone și fac un mic apel public prin acest interviu, poate îl convinge cineva, pentru că eu chiar îmi doresc, măcar puțin sprijin, din când în când”, a mărturisit vedeta, pentru

Emily a povestit că soțul ei, Andrei, petrece mult timp în trafic cu copiii mari, ducându-i la grădiniță și la alte activități, dar tocmai acele perioade amorțite printre mașini au devenit un prilej perfect de conectivitate între ei: „povestesc, cântă, glumesc, pun întrebări”.

„Eu rămân acasă cu Elisabeta, perioada aceasta este mult mai statică pentru mine. Nu ieșim foarte mult, avem activitățile noastre în casă sau, atunci când vremea permite, în parc. Este o etapă liniștită, concentrată pe ea și pe recuperarea mea. În paralel, încercăm să ne rezolvăm și lucrurile personale: joburi, proiecte, studii, research-uri, tocmai pentru a nu ne deconecta complet de la viața profesională și de la ritmul nostru interior. Facem totul pe bucățele, între momentele de familie”, a mai povestit Emily.

Emily Burghelea: Nu e ușor, dar perioada aceasta este prețioasă

Bonă nu au, dar primesc uneori ajutorul bunicilor, care „sunt implicați, apropiați și au o relație foarte frumoasă cu cei mici”.

„Nu e ușor, uneori e obositor, alteori simțim că ne întindem peste limite, dar știm că perioada aceasta este prețioasă și trece repede. Și, chiar dacă uneori glumesc că aș semna imediat pentru o bonă, adevărul este că, în tot haosul ăsta organizat, ne simțim aproape de copii, de viața lor, de felul în care cresc. Iar pentru noi, asta contează cel mai mult”, a mai spus Emily Burghelea, pentru VIVA!.