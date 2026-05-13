Tensiuni în Biserica Catolică. Vaticanul ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel

Tensiuni în Biserica Catolică. Vaticanul ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel

13 mai 2026, 19:57
Noi tensiuni ies la suprafață între Vatican și una dintre cele mai controversate mișcări catolice ultratradiționaliste din ultimele decenii. Un avertisment transmis direct de Sfântul Scaun readuce în prim-plan conflictul vechi dintre autoritatea papală și lefebvrieni, într-un moment pe care oficialii Bisericii îl consideră extrem de sensibil.

De ce a intervenit Vaticanul cu un avertisment atât de ferm

Vaticanul a transmis un mesaj clar către Societatea Sfântului Pius al X-lea, grup cunoscut și sub numele de lefebvrieni, cerându-i să renunțe la planurile privind hirotonirea unor episcopi fără aprobarea Papei Leon. Oficialii de la Roma avertizează că un astfel de pas ar fi interpretat drept o ruptură formală de Biserica Catolică.

Mesajul vine într-un context deja tensionat, după ce în interiorul mișcării au apărut semnale privind noi consacrări episcopale făcute fără mandat pontifical. Pentru Vatican, o asemenea decizie depășește o simplă dispută administrativă și intră direct în zona unei schisme.

Ce a transmis cardinalul responsabil de doctrina credinței

Avertismentul oficial a fost formulat de Víctor Manuel Fernández, prefectul Departamentului pentru doctrina credinței, care a explicat gravitatea unei asemenea decizii în termeni fără echivoc.

Acesta a declarat că hirotonirea de episcopi fără acordul Papei reprezintă „o ofensă gravă împotriva lui Dumnezeu”, fapt care atrage automat excomunicarea, conform regulilor canonice ale Bisericii, potrivit Adevărul.

În comunicatul oficial, cardinalul a precizat: „Consacrările episcopale anunțate de Fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea nu au mandatul pontifical corespunzător. Acest gest va constitui «un act schismatic» (Ioan Paul al II-lea, Ecclesia Dei, nr. 3) și «aderarea formală la schismă constituie o gravă ofensă adusă lui Dumnezeu și atrage după sine excomunicarea prevăzută de dreptul Bisericii»”.

Ce mesaj transmite Papa Leon în acest conflict

În partea finală a documentului, Vaticanul arată că Papa continuă să spere într-o schimbare de poziție din partea liderilor mișcării. Mesajul transmis păstrează tonul ferm, dar include și un apel spiritual.

„Sfântul Părinte – se subliniază în partea finală a declarației prefectului – continuă în rugăciunile sale să ceară Duhului Sfânt să-i lumineze pe responsabilii Fraternității sacerdotale Sfântul Pius al X-lea, pentru ca aceștia să revină asupra deciziei extrem de grave pe care au luat-o”, citează Vatican News.

Cine sunt lefebvrienii și de unde pornește conflictul

Societatea Sfântului Pius al X-lea a apărut după reformele Conciliului Vatican II din anii 1960, când o parte a clerului a respins schimbările introduse în liturghie și în viața Bisericii.

Fondatorul grupului, Marcel Lefebvre, a intrat în conflict direct cu Vaticanul și a fost excomunicat în 1988, după ce a hirotonit patru episcopi fără aprobarea Papei Ioan Paul al II-lea.

Ulterior, Benedict al XVI-lea a încercat să refacă dialogul, însă diferențele doctrinare au rămas, iar actuala criză arată că ruptura dintre cele două părți este, din nou, aproape.

