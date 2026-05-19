Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) transmite un nou avertisment către Guvern, după ce Judecătoria Urziceni și Judecătoria Strehaia au ajuns într-o situație critică. CSM susține că lipsa judecătorilor și absența unor măsuri concrete pot duce la blocarea activității în instanțe, iar sistemul judiciar riscă să intre într-un colaps sistemic dacă Guvernul nu rezolvă problema deficitului de personal.

Două instanțe mici, semnalul unei probleme mari

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat, pe 19 mai 2026, situația Judecătoriei Urziceni și a Judecătoriei Strehaia, două instanțe care se confruntă cu un deficit sever de personal. Potrivit CSM, problema a ajuns atât de gravă încât se discută inclusiv despre măsuri care pot duce la desființarea acestora.

Instituția susține că situația nu este una izolată, ci rezultatul unor decizii amânate ani la rând. În comunicatul transmis, CSM acuză Guvernul că nu a luat și administrative pentru a acoperi lipsa de personal din instanțe și parchete.

„Această situaţie a fost generată de politicile publice iresponsabile ale Guvernului României, atât din punct de vedere economic şi bugetar pentru sistemul judiciar, cât şi din perspectiva refuzului de a adopta măsurile necesare pentru acoperirea deficitului cronic de personal din instanţe şi parchete”, transmite Consiliul Superior al Magistraturii, într-un

CSM cere din nou deblocarea concursurilor

Consiliul Superior al Magistraturii arată că acesta este al șaselea apel adresat în acest an. Instituția susține că a atras deja atenția, prin cinci apeluri publice, asupra riscului de blocaj în justiție și a transmis un memorandum pentru deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură.

Până acum, potrivit CSM, Guvernul nu a adoptat măsuri care să reducă deficitul de personal și nici nu a aprobat memorandumul propus. Deficitul de personal din justiție este prezentat de CSM drept principala cauză a blocajelor, iar acest deficit de personal din justiție ar putea afecta direct durata proceselor și accesul cetățenilor la instanțe.

„Deşi Consiliul Superior al Magistraturii a adresat cinci apeluri publice în cursul anului către puterea executivă, prin care a atras atenţia asupra colapsului sistemic inevitabil în care poate intra justiţia, formulând totodată şi Memorandumul pentru deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură, nici până la acest moment Guvernul României nu a adoptat măsuri care să conducă la remedierea deficitului cronic de personal din sistemul judiciar ori care să degreveze activitatea instanţelor şi parchetelor, şi nici nu a aprobat Memorandumul formulat”, arată CSM.

Problema de la Urziceni și Strehaia s-a agravat după ce Curtea de Apel București și Curtea de Apel Craiova nu au reușit să găsească judecători care să fie delegați sau detașați la cele două instanțe. CSM susține că discuțiile publice negative despre drepturile magistraților delegați, inclusiv plata diurnei, au îngreunat și mai mult soluțiile temporare.

„Funcţionarea justiţiei ca serviciu public fiind astfel blocată în cele două instanţe”, se arată în comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii.

Repartizarea dosarelor ar putea fi regândită

În lipsa unor decizii rapide din partea Guvernului și Parlamentului, CSM anunță că lucrează la un mecanism prin care activitatea instanțelor să fie gestionată în funcție de capacitatea reală de lucru. Asta ar putea însemna o nouă formulă de repartizare a cauzelor, astfel încât dosarele să nu mai fie distribuite fără a se ține cont de numărul de judecători disponibili.

Instituția susține că o astfel de schimbare ar putea aduce mai multă transparență pentru cetățeni, mai ales în privința duratei estimate pentru soluționarea proceselor.

„Consiliul a demarat procedura de elaborare a unui mecanism de gestionare a activităţii instanţelor în mod eficient, regândind modalitatea de repartizare a cauzelor în funcţie de capacitatea reală a instanţelor judecătoreşti în a le gestiona”, precizează CSM.

În final, Consiliul Superior al Magistraturii acuză clasa politică de promisiuni fără efect concret și avertizează că justiția nu poate funcționa la standarde europene fără sedii adecvate, personal suficient și măsuri asumate.

„Narativul public al factorilor politici, prin diferite intervenţii lipsite de substanţă, pentru o justiţie promisă în beneficiul cetăţeanului este în prezent doar o retorică populistă în lipsa adoptării unor măsuri concrete, cu consecinţe grave asupra funcţionării justiţiei în România”, transmite Consiliul Superior al Magistraturii.