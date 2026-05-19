Actorul Sebastian Stan spune că noul film regizat de Cristian Mungiu i-a oferit o apropiere neașteptată de propriile rădăcini. Pelicula „Fjord”, prezentată la Festivalul de Film de la Cannes, explorează tensiunile culturale dintre o familie română și societatea norvegiană, într-o dramă construită în jurul conflictelor de valori și identitate.

Cum s-a reconectat Sebastian Stan cu România prin noul film

a vorbit marți, într-o conferință organizată după premiera filmului, despre relația sa complicată cu România și despre modul în care proiectul l-a apropiat din nou de originile sale. Actorul a explicat că plecarea din țară în copilărie a lăsat în urmă multe întrebări și goluri personale.

„Am plecat într-un mod foarte haotic și am încercat cu adevărat să mă educ despre țară”, le-a declarat Stan jurnaliștilor, precizând că filmul i-a oferit șansa „de a recrea legătura” cu România.

Născut la Constanța, actorul a emigrat împreună cu mama sa când avea aproximativ opt ani, într-o perioadă dificilă pentru România ultimilor ani ai regimului comunist. amintește că populația traversa atunci o perioadă marcată de lipsuri economice severe și control politic exercitat de regimul lui Nicolae Ceaușescu.

Ce poveste aduce „Fjord” pe marele ecran

Regizorul Cristian Mungiu a explicat că a început să scrie scenariul abia după ce Sebastian Stan a acceptat să interpreteze unul dintre personajele principale. Filmul urmărește viața unui tehnician IT român care decide să își mute familia numeroasă într-un sat din Norvegia, locul natal al soției sale.

Personajul feminin principal este interpretat de Renate Reinsve, actriță nominalizată anul acesta la Oscar pentru rolul din Sentimental Value. Reuters notează că diferențele culturale privind educația copiilor escaladează rapid în film, mai ales după intervenția serviciilor norvegiene pentru protecția copilului.

Potrivit Reuters, conflictul din „Fjord” reflectă inclusiv tensiunile mai largi dintre valorile conservatoare și cele progresiste, într-un context social tensionat și profund personal pentru personaje.

Cum descrie Renate Reinsve experiența filmărilor

Renate Reinsve, care a mai colaborat cu Sebastian Stan în filmul A Different Man, a povestit că rolul din „Fjord” a provocat-o emoțional și profesional. Actrița a spus că personajul interpretat de ea era foarte departe de propriul mod de viață și de propriile convingeri.

„A fost foarte înfricoșător să intru în pielea unei persoane care făcea ceva greșit și era violentă fără să își dea seama”, a adăugat actrița norvegiană.

Sebastian Stan vine la într-un moment important al carierei sale internaționale, după ce a primit anul trecut o nominalizare la Oscar pentru rolul din The Apprentice. Actorul l-a interpretat în acel proiect pe Donald Trump în perioada începuturilor sale din lumea afacerilor.

Ce a spus actorul despre reacțiile provocate de „The Apprentice”

În timpul conferinței de presă de la Cannes, Sebastian Stan a fost întrebat și despre efectele pe care filmul „The Apprentice” le-a avut în climatul politic american. Actorul și-a amintit că pelicula a întâmpinat amenințări și reacții ostile într-o perioadă extrem de tensionată politic în Statele Unite.

„Ne aflăm într-un loc foarte, foarte rău”, a adăugat el.

„Fjord” se află printre cele 22 de producții selectate în competiția oficială pentru Palme d’Or, trofeul care va fi acordat pe 23 mai la Cannes, scrie HotNews.

Cum apare și Radu Jude în peisajul festivalului

Și regizorul participă anul acesta la Cannes cu filmul Jurnalul unei cameriste, inclus în secțiunea „Quinzaine des Cinéastes”. Povestea urmărește viața unei tinere românce care lucrează pentru o familie din Bordeaux și explorează teme legate de migrație, sărăcie și raporturile culturale dintre Est și Vest.

„E un film care amestecă diverse teme – emigrația, sărăcia, raportul dintre Est și Vest, raportul dintre teatru, literatură și cinema etc. – totul turnat într-o formă pe care mi-o doresc, dacă nu originală, cel puțin unică, în măsura în care e gândită special doar pentru acest film”, a explicat Radu Jude.