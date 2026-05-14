Pe 14 mai, în calendarul creștin ortodox este pomenit Sfântul Mucenic Isidor, cel care și-a pierdut viața pentru că nu a vrut să se lepede de Hristos.

Sfântul Isidor a vorbit despre Iisus chiar și după ce i-a fost tăiată limba

Sfântul Isidor s-a născut în Alexandria, în timpul împăratului roman Deciu (249-251). El trăia în post și rugăciune și, pentru vitejia sa, a fost înscris în oaste și rânduit în ceata lui Numerian.

Din porunca împăratului, toți cei care-L cinsteau pe Hristos au fost puși să se închine zeilor păgâni. Isidor a refuzat în ciuda bătăilor și terorii îndurate și a continuat să se închine la Iisus. Când superiorii săi din armată i-au tăiat limba ca pedeapsă, Isidor a continuat să vorbească despre Iisus în chip miraculos.

Lui Isidor i s-a tăiat capul pentru că n-a vrut să se lepede de Dumnezeu

Când a văzut acest lucru, voievodul, cuprinzându-se de spaimă, a căzut la pământ și a rămas el mut. Bolnav de ură, el a scris pe o foaie ca lui Isidor să i se taie capul.

„Și mergea Sfântul Isidor bucurându-se, mergând înainte la junghierea sa, ca un mielușel fără de prihană. Deci, căutând spre cer cu luminoasă față și cu ochii veseli, grăia: ”Sfinte Stăpâne, mulțumesc Ție că mă primești pe mine acum, cu bunăvoirea Ta, întru locașurile Tale și în locurile cele de odihnă””, relatează

După ce i-a fost tăiat capul, trupul lui Isidor a fost aruncat spre mâncarea câinilor, dar niște credincioși l-au recuperat și l-au pus taină într-un mormânt.

Mai târziu, Mironia, o creștina bogată din Efes, i-a mutat trupul în alt loc. După oprirea persecuției lui Deciu, ea a construit o biserică peste moaștele lui Isidor, iar bolnavii mergeau acolo și se rugau pentru însănătoșire.