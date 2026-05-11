Calendar ortodox 11 mai 2026: Credincioșii ortodocși îl cinstesc azi, pe 11 mai, pe Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, una dintre figurile importante ale monahismului românesc. Tot în această zi, în calendarul ortodox sunt pomeniți și Sfinții Chiril și Metodie, cunoscuți drept apostolii slavilor.

Calendar ortodox 11 mai 2026: Cine a fost Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu

Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu s-a născut la 22 septembrie 1909, în localitatea Vorniceni, județul , primind la botez numele Dumitru, potrivit site-ului .

A fost cel mai mic dintre cei opt copii ai unei familii de țărani. A urmat școala primară, unde s-a remarcat prin rezultate foarte bune, iar ulterior a frecventat și câteva clase de școală profesională.

Viața sa avea să fie marcată de chemarea către credință și monahism, devenind una dintre personalitățile duhovnicești respectate ale Ortodoxiei.

Calendar ortodox 11 mai 2026: Ce alți sfinți sunt pomeniți astăzi

Pe lângă Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Biserica Ortodoxă face astăzi pomenirea următorilor sfinți:

Sfântul Mucenic Dioscor cel Nou;

Sfântul Mucenic Arghiros Tesaloniceanul;

Sfinții Chiril-Constantin și Metodie, apostolii slavilor;

Sfântul Mucenic Mochie.

De ce sunt importanți Sfinții Chiril și Metodie

Sfinții Chiril și Metodie sunt prăznuiți anual pe 11 mai și sunt cunoscuți în tradiția creștină drept „apostolii slavilor”.

Cei doi frați au avut un rol esențial în răspândirea creștinismului în rândul popoarelor slave, fiind cei care au tradus Sfânta Scriptură în limba slavonă.

De asemenea, lor le este atribuită crearea alfabetului glagolitic, care a stat ulterior la baza dezvoltării alfabetului chirilic, completat de ucenicii lor.

Cine a fost Sfântul Mucenic Mochie

Sfântul Mucenic Mochie a trăit în secolul al IV-lea și a fost preot în Amfipol, în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor din timpul împăratului Dioclețian.

Pentru că propovăduia credința creștină și îi îndemna pe oameni să renunțe la închinarea la idoli, a fost supus unor torturi cumplite. Potrivit tradiției creștine, a fost aruncat în temniță, în foc și dat fiarelor, însă a rămas nevătămat.

În cele din urmă, Sfântul Mucenic Mochie și-a găsit sfârșitul prin decapitare, devenind martir al credinței creștine.

Troparul Sfântului Mucenic Mochie

„Mucenicul Tau, Doamne, Mochie, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.”