Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a declarat că atât timp cât va fi în funcție, impozitele pe locuinţe pentru persoanele fizice vor fi la nivelul minim permis de lege, deoarece consideră că locuirea e un drept fundamental al omului. În schimb, nu se opune unui impozit mai mare pentru mașini, deoarece acestea sunt „opționale”.

Antal Arpad, despre nivelul de impozitare din Sfântu Gheorghe

„Ca primar şi ca sociolog, eu cred că locuirea şi locuinţa este un drept fundamental, în timp ce a merge cu maşina este, oarecum, opţional. Şi atunci am spus că, atâta timp cât sunt eu primar, eu o să ţin impozitele la persoane fizice, la locuinţă, la nivelul permis de lege, la fel şi în cazul terenurilor, iar în cazul autoturismelor, atâta timp cât numărul autoturismelor creşte şi creează disconfort în oraş, nu cred că ar trebui să mergem cu impozite mici ca să motivăm să fie şi mai multe maşini în oraş. Nu vrem să fie mai multe maşini în oraş”, a declarat primarul Antal Arpad, potrivit

Acesta a ținut apoi să precizeze că, în cazul locuinţelor, între minimul şi maximul prevăzut de lege este o diferenţă de 500%: „Deci, practic, cel care plăteşte acum 400 de lei pentru locuinţă, legea ne-ar permite să-i luăm 2.000 de lei pentru locuinţa respectivă, dar noi am mers pe valoarea minimă”.

Cât înseamnă impozitele cetățenilor în veniturile municipiului

Potrivit primarului, impozitele plătite de locuitori pe mașini, terenuri şi locuinţe reprezintă doar circa 4% din veniturile totale ale municipiului şi 7% din veniturile proprii, iar anul trecut suma colectată din aceste impozite, cifrată la circa 12 milioane de lei, a fost utilizată integral pentru serviciul de salubritate.

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a decis ca anul acesta impozitele pe locuinţe să rămână la nivelul minim permis de lege, aşa cum a fost în ultimul deceniu, iar cele pentru autovehicule să fie diferenţiate în funcţie de norma de poluare şi capacitate cilindrică, în conformitate cu recentele modificări aduse Codului Fiscal de către Guvern.