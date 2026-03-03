Ministerul Afacerilor Externe a transmis o informare oficială pentru românii aflați în Emiratele Arabe Unite, în contextul dificultăților de transport aerian generate de situația de securitate. Mesajul vizează un zbor special solicitat de compania Flydubai, destinat repatrierii pasagerilor către România.

Ce presupune zborul special anunțat de autorități

Potrivit informațiilor comunicate, compania aeriană a cerut aprobarea autorităților emirateze pentru operarea unei curse speciale către România, programată în noaptea de 3 spre 4 martie, la ora 03:00. Ministerul precizează însă că, la momentul transmiterii informării, aeronava este deja complet ocupată.

este destinat exclusiv pasagerilor care dețin un bilet electronic confirmat, iar accesul la aeroport este recomandat doar în măsura în care condițiile de securitate permit deplasarea în siguranță. Autoritățile subliniază importanța verificării prealabile a statusului cursei, înainte de orice deplasare.

Cum funcționează în prezent spațiul aerian al EAU

Deși spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite rămâne oficial închis, autoritățile locale permit, punctual, deschiderea unor coridoare selective pentru decolare și aterizare. Aceste decizii sunt luate în urma unor evaluări de securitate realizate de la caz la caz, relatează stiripesurse.ro.

În acest context, Flydubai a anunțat a unor rute începând cu data de 3 martie 2026, iar zborurile pe relația EAU – România ar putea fi reluate treptat, în funcție de situația din teren.

MAE atrage atenția că evoluția contextului de securitate poate conduce oricând la modificări sau anulări, inclusiv în cazul curselor deja programate. Din acest motiv, informațiile primite pot suferi schimbări rapide, fără notificări îndelungate. Românii aflați în Emiratele Arabe Unite sunt sfătuiți să ia în calcul aceste incertitudini și să evite deciziile pripite, mai ales în lipsa unei confirmări ferme din partea companiei aeriene.

Ce recomandă MAE românilor aflați în zonă

recomandă menținerea unui contact constant cu reprezentanții companiei aeriene pentru informații actualizate privind statusul zborurilor, eventuale reprogramări și locurile disponibile. Totodată, autoritățile insistă asupra respectării stricte a instrucțiunilor comunicate.

Scopul acestor recomandări este evitarea deplasărilor inutile la aeroport, mai ales în condiții de securitate incerte, care pot genera riscuri suplimentare pentru pasageri.