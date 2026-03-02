B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor

Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor

Ana Beatrice
02 mart. 2026, 23:21
Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
Sursă foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Cât de mult afectează ratele bancare stabilitatea financiară a familiilor
  2. Către ce zone se concentrează cele mai multe cereri și când cer românii ajutorul

Ratele bancare au ajuns o povară tot mai dificil de dus pentru mulți români. Presiunile economice din ultima perioadă au afectat serios echilibrul financiar al familiilor. În fața acestor dificultăți, tot mai mulți caută soluții pentru a evita întârzierile la plată. O parte dintre ei apelează la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSLB), unde pot primi ajutor gratuit pentru negocierea cu banca.

Scumpirile continue au crescut semnificativ costurile de trai. În același timp, veniturile nu au ținut pasul cu aceste creșteri, iar bugetele au devenit tot mai fragile. Astfel, creditul, care în trecut era o soluție de sprijin, s-a transformat pentru mulți într-o sursă constantă de stres.

Cât de mult afectează ratele bancare stabilitatea financiară a familiilor

Pentru tot mai mulți români, presiunea ratelor lunare a devenit una dintre cele mai mari surse de stres. Creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare și teama legată de viitor pun o presiune reală pe bugetele gospodăriilor. În multe cazuri, plata creditului consumă între 25% și 30% din venitul lunar, lăsând puțin loc pentru cheltuielile esențiale.

Tot mai multe familii recunosc că reușesc cu greu să își acopere cheltuielile de bază. În aceste condiții, plata ratei devine prioritară, chiar dacă alte nevoi importante sunt lăsate pe plan secund. Presiunea financiară îi determină pe mulți să caute soluții pentru a nu ajunge în situația de a acumula datorii. CSLB oferă ajutor gratuit celor care se confruntă cu astfel de probleme. Specialiștii instituției discută direct cu băncile pentru a obține reducerea ratelor, amânarea plăților sau scăderea valorii datoriei.

În ultimii doi ani, peste 6.400 de cereri au fost analizate. Profilul cel mai frecvent al solicitantului este cel al unui bărbat din mediul urban, cu vârsta între 41 și 50 de ani. Acesta are, de regulă, un credit în lei și solicită reducerea costurilor pentru a-și menține echilibrul financiar.

Către ce zone se concentrează cele mai multe cereri și când cer românii ajutorul

Capitala se află pe primul loc în ceea ce privește numărul solicitărilor de negociere, aproape 13% dintre cereri provenind din București. Un volum foarte mare se înregistrează și în centrul Transilvaniei, care adună aproape jumătate din totalul cazurilor. Județele Harghita și Sălaj ies în evidență, cu procente ridicate, semn că tot mai mulți oameni din aceste zone caută soluții pentru a-și reduce povara financiară.

Specialiștii atrag atenția că intervenția timpurie este esențială în astfel de situații. Aceștia recomandă consumatorilor să discute cu banca imediat ce apar dificultățile financiare. Dacă nu se ajunge la o rezolvare, CSLB poate interveni ca mediator pentru a obține condiții mai avantajoase. Pentru mulți români, acesta este pasul care face diferența între blocaj financiar și redresare.

Statisticile arată că peste 65% dintre solicitări urmăresc reducerea ratelor, a dobânzilor sau a comisioanelor. În același timp, o parte dintre cereri sunt generate de probleme sociale, precum diminuarea veniturilor și creșterea costurilor de trai, notează stirilekanald.ro.

Tags:
Citește și...
Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
Economic
Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
Piața carburanților, atent monitorizată de Consiliul Concurenței. Ce spun oficialii despre riscul unor scumpiri majore
Economic
Piața carburanților, atent monitorizată de Consiliul Concurenței. Ce spun oficialii despre riscul unor scumpiri majore
În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate
Economic
În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1 miliard de lei de la bănci. Statul țintește finanțări de 8 miliarde în martie
Economic
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1 miliard de lei de la bănci. Statul țintește finanțări de 8 miliarde în martie
Cresc prețurile combustibililor la pompă? Anunț de ultimă oră al ministrului Energiei. Ce spune Bogdan Ivan? (VIDEO)
Economic
Cresc prețurile combustibililor la pompă? Anunț de ultimă oră al ministrului Energiei. Ce spune Bogdan Ivan? (VIDEO)
Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
Economic
Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
Fiecare cu războiul lui. SUA atacă Iranul, Iancu Guda îl atacă pe Răzvan Pascu. Scandal pe investițiile imobiliare din Dubai
Economic
Fiecare cu războiul lui. SUA atacă Iranul, Iancu Guda îl atacă pe Răzvan Pascu. Scandal pe investițiile imobiliare din Dubai
Facturi record la întreținere: „Asta e, mai puţină mâncare. Datoriile trebuie să le plătim”
Economic
Facturi record la întreținere: „Asta e, mai puţină mâncare. Datoriile trebuie să le plătim”
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  
Economic
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  
Checklist pentru manageri de șantier: cum verifici o agenție de recrutare din Asia
Economic
Checklist pentru manageri de șantier: cum verifici o agenție de recrutare din Asia
Ultima oră
00:00 - Război în Orientul Mijlociu. Numărul militarilor americani uciși în acțiune a ajuns la șase. UPDATE
23:57 - Cum combatem analfabetismul funcțional: Trei rutine simple pentru părinți și profesori
23:54 - Scoția legalizează o nouă opțiune funerară. Ce presupune incinerarea cu apă și când va fi disponibilă
23:51 - Iranul amenință Europa cu represalii. Sunt vizate bazele militare americane de pe continent
23:50 - Ce se întâmplă între Adriana Bahmuțeanu și copiii ei. Vedeta rupe tăcerea: „Nici măcar nu îmi răspund la salut”
23:25 - Statele din Golf intensifică diplomația din umbră pe fondul conflictului cu Iranul. Cum încearcă Emiratele Arabe Unite și Qatarul să limiteze escaladarea
23:19 - Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
23:04 - Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
22:52 - Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
22:49 - Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”