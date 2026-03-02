Cât de mult afectează ratele bancare stabilitatea financiară a familiilor
Pentru tot mai mulți români, presiunea ratelor lunare a devenit una dintre cele mai mari surse de stres. Creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare și teama legată de viitor pun o presiune reală pe bugetele gospodăriilor. În multe cazuri, plata creditului consumă între 25% și 30% din venitul lunar, lăsând puțin loc pentru cheltuielile esențiale.
Tot mai multe familii recunosc că reușesc cu greu să își acopere cheltuielile de bază. În aceste condiții, plata ratei devine prioritară, chiar dacă alte nevoi importante sunt lăsate pe plan secund. Presiunea financiară îi determină pe mulți să caute soluții pentru a nu ajunge în situația de a acumula datorii. CSLB oferă ajutor gratuit celor care se confruntă cu astfel de probleme. Specialiștii instituției discută direct cu băncile pentru a obține reducerea ratelor, amânarea plăților sau scăderea valorii datoriei.
În ultimii doi ani, peste 6.400 de cereri au fost analizate. Profilul cel mai frecvent al solicitantului este cel al unui bărbat din mediul urban, cu vârsta între 41 și 50 de ani. Acesta are, de regulă, un credit în lei și solicită reducerea costurilor pentru a-și menține echilibrul financiar.
Către ce zone se concentrează cele mai multe cereri și când cer românii ajutorul
Capitala se află pe primul loc în ceea ce privește numărul solicitărilor de negociere, aproape 13% dintre cereri provenind din București. Un volum foarte mare se înregistrează și în centrul Transilvaniei, care adună aproape jumătate din totalul cazurilor. Județele Harghita și Sălaj ies în evidență, cu procente ridicate, semn că tot mai mulți oameni din aceste zone caută soluții pentru a-și reduce povara financiară.
Specialiștii atrag atenția că intervenția timpurie este esențială în astfel de situații. Aceștia recomandă consumatorilor să discute cu banca imediat ce apar dificultățile financiare. Dacă nu se ajunge la o rezolvare, CSLB poate interveni ca mediator pentru a obține condiții mai avantajoase. Pentru mulți români, acesta este pasul care face diferența între blocaj financiar și redresare.
Statisticile arată că peste 65% dintre solicitări urmăresc reducerea ratelor, a dobânzilor sau a comisioanelor. În același timp, o parte dintre cereri sunt generate de probleme sociale, precum diminuarea veniturilor și creșterea costurilor de trai, notează stirilekanald.ro.