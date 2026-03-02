Tot mai multe familii recunosc că reușesc cu greu să își acopere cheltuielile de bază. În aceste condiții, plata ratei devine prioritară, chiar dacă alte nevoi importante sunt lăsate pe plan secund. Presiunea financiară îi determină pe mulți să caute soluții pentru a nu ajunge în situația de a acumula datorii. CSLB oferă ajutor gratuit celor care se confruntă cu astfel de probleme. Specialiștii instituției discută direct cu băncile pentru a obține reducerea ratelor, amânarea plăților sau scăderea valorii datoriei.

În ultimii doi ani, peste 6.400 de cereri au fost analizate. Profilul cel mai frecvent al solicitantului este cel al unui bărbat din mediul urban, cu vârsta între 41 și 50 de ani. Acesta are, de regulă, un credit în lei și solicită reducerea costurilor pentru a-și menține echilibrul financiar.

Către ce zone se concentrează cele mai multe cereri și când cer românii ajutorul

Capitala se află pe primul loc în ceea ce privește numărul solicitărilor de negociere, aproape 13% dintre cereri provenind din . Un volum foarte mare se înregistrează și în centrul Transilvaniei, care adună aproape jumătate din totalul cazurilor. Județele Harghita și Sălaj ies în evidență, cu procente ridicate, semn că tot mai mulți oameni din aceste zone caută soluții pentru a-și reduce povara financiară.