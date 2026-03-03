De ce a spus că este „complet șocat” după ce a mâncat la KFC în România

Sute de reacții au apărut pe după ce un american și-a făcut publică experiența trăită într-un restaurant KFC din România. Internauții s-au arătat atât amuzați, cât și mândri de comparațiile făcute de acesta.

Filmarea începe direct, fără introduceri elaborate: „Frate, sunt complet șocat. Nici nu voiam să fac un video despre asta”, mărturisește el. Totul a pornit de la o simplă oprire pentru prânz, fără intenția de a transforma momentul într-un clip online.

Odată intrat în local, percepția i s-a schimbat radical. A arătat interiorul, produsele comandate și a lăudat modul în care arată totul, întrebându-și urmăritorii cât de bune sunt restaurantele de la noi.

A urmat apoi comparația cu Statele Unite, unde susține că experiențele din KFC sunt adesea dezamăgitoare. „În America, KFC este groaznic. E murdar, puiul nu e bun”, a declarat bărbatul. , însă, spune că a avut parte de exact opusul.

Ce produse de la KFC România l-au lăsat pe amercan fără cuvinte

Entuziasmul americanului a crescut cu fiecare preparat gustat în restaurantul KFC din România. Printre primele surprize s-a numărat un sandviș cu pui servit în pâine naan, completat de un sos de iaurt. Combinația i s-a părut „nebunie curată” încă de la prima mușcătură.

A mers mai departe și a spus că este cel mai bun fast-food pe care l-a mâncat de mult timp. Wrap-urile, pe care le-a descris drept „cât un burrito”, alături de baconul cu gust autentic și preparatele încărcate cu brânză, l-au impresionat vizibil. Toate acestea i-au confirmat că experiența este diferită de ce știa din Statele Unite.

Momentul care l-a surprins cultural a fost însă descoperirea hash brown-ului în meniu, reacționând spontan și vizibil uimit. A lăudat și cartofii prăjiți, pe care i-a numit „perfecți”, iar sosul curry-mango i s-a părut un element neașteptat, dar inspirat. În final, concluzia lui a fost fără echivoc:„Sunt uluit de KFC-ul românesc”.