Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat" (VIDEO)

Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)

Ana Beatrice
03 mart. 2026, 20:14
Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat" (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok - bmdtwvlog
Cuprins
  1. De ce a spus că este „complet șocat” după ce a mâncat la KFC în România
  2. Ce produse de la KFC România l-au lăsat pe amercan fără cuvinte

Un american a rămas surprins încă din primele minute petrecute într-un restaurant KFC din România. Creatorul de conținut nu avea deloc în plan să filmeze, însă experiența l-a făcut să își schimbe rapid decizia.

Pe măsură ce descoperea produsele și compara totul cu ce știa de acasă, uimirea i se citea pe față. A început să înregistreze spontan, explicând că diferențele sunt mult peste așteptări. La final, a recunoscut direct în fața camerei că este „în stare de șoc”.

@bmdtwvlog I’m actually in disbelief right now… 😭🍗 KFC in Romania is WAY better than in America. Like… how is this even the same restaurant?? Crispy, hot, fresh, seasoned… US KFC could never. @KFC Romania • • • • • #romaniaviral #foodie #travel #viral #fastfood ♬ In Love With You – BLVKSHP

De ce a spus că este „complet șocat” după ce a mâncat la KFC în România

Sute de reacții au apărut pe TikTok după ce un american și-a făcut publică experiența trăită într-un restaurant KFC din România. Internauții s-au arătat atât amuzați, cât și mândri de comparațiile făcute de acesta.

Filmarea începe direct, fără introduceri elaborate: „Frate, sunt complet șocat. Nici nu voiam să fac un video despre asta”, mărturisește el. Totul a pornit de la o simplă oprire pentru prânz, fără intenția de a transforma momentul într-un clip online.

Odată intrat în local, percepția i s-a schimbat radical. A arătat interiorul, produsele comandate și a lăudat modul în care arată totul, întrebându-și urmăritorii cât de bune sunt restaurantele de la noi.

A urmat apoi comparația cu Statele Unite, unde susține că experiențele din KFC sunt adesea dezamăgitoare. „În America, KFC este groaznic. E murdar, puiul nu e bun”, a declarat bărbatul. În România, însă, spune că a avut parte de exact opusul.

Ce produse de la KFC România l-au lăsat pe amercan fără cuvinte

Entuziasmul americanului a crescut cu fiecare preparat gustat în restaurantul KFC din România. Printre primele surprize s-a numărat un sandviș cu pui servit în pâine naan, completat de un sos de iaurt. Combinația i s-a părut „nebunie curată” încă de la prima mușcătură.

A mers mai departe și a spus că este cel mai bun sandviș fast-food pe care l-a mâncat de mult timp. Wrap-urile, pe care le-a descris drept „cât un burrito”, alături de baconul cu gust autentic și preparatele încărcate cu brânză, l-au impresionat vizibil. Toate acestea i-au confirmat că experiența este diferită de ce știa din Statele Unite.

Momentul care l-a surprins cultural a fost însă descoperirea hash brown-ului în meniu, reacționând spontan și vizibil uimit. A lăudat și cartofii prăjiți, pe care i-a numit „perfecți”, iar sosul curry-mango i s-a părut un element neașteptat, dar inspirat. În final, concluzia lui a fost fără echivoc:„Sunt uluit de KFC-ul românesc”.

