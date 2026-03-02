B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
02 mart. 2026, 16:26
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1 miliard de lei de la bănci. Statul țintește finanțări de 8 miliarde în martie
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât de mult au fost dispuse băncile să finanțeze statul și la ce costuri
  2. De ce are nevoie statul de 8 miliarde de lei în luna martie

Ministerul Finanțelor a împrumutat luni de la bănci o sumă apropiată de un miliard de lei. Banii au fost atrași prin intermediul a două emisiuni de obligațiuni de stat. Valoarea exactă a finanțării este de 994 de milioane de lei, conform datelor publicate de Banca Națională a României.

Cât de mult au fost dispuse băncile să finanțeze statul și la ce costuri

Prima emisiune de obligațiuni a adus statului 569 de milioane de lei. Titlurile au o maturitate reziduală de 173 de luni și un randament mediu anual de 6,64%. Suma atrasă a fost peste nivelul stabilit inițial, de 400 de milioane de lei. În total, băncile au depus oferte de 1,120 miliarde de lei, ceea ce confirmă interesul ridicat al investitorilor.

Pe fondul acestei cereri puternice, Ministerul Finanțelor a decis să organizeze marți o licitație suplimentară. Prin această procedură, statul intenționează să mai atragă încă 85 de milioane de lei la același randament.

A doua emisiune de obligațiuni a adus la buget 425 de milioane de lei. Titlurile au o maturitate reziduală de 53 de luni și un randament mediu anual de 6,08%. Valoarea atrasă a fost sub ținta stabilită, de 800 de milioane de lei. Băncile au transmis subscrieri în sumă totală de 650 de milioane de lei. Pentru această serie, statul va organiza, de asemenea, o licitație suplimentară, prin care vrea să mai împrumute 63,8 milioane de lei în aceleași condiții.

De ce are nevoie statul de 8 miliarde de lei în luna martie

Ministerul Finanțelor și-a propus să împrumute în martie 2026 suma de 8 miliarde de lei de la băncile comerciale, potrivit planului oficial de finanțare. Suma ar putea crește cu până la 15%, prin organizarea unor sesiuni suplimentare de oferte necompetitive. Acestea vizează titlurile de stat de referință, utilizate frecvent pentru atragerea de fonduri de pe piață.

Nivelul stabilit pentru martie este mai mare cu 300 de milioane de lei față de cel din februarie. În luna precedentă, statul a urmărit să atragă 7,7 miliarde de lei. Banii vor fi folosiți pentru refinanțarea datoriei publice, rambursări anticipate și acoperirea deficitului bugetar.

