Prima emisiune de obligațiuni a adus statului 569 de milioane de lei. Titlurile au o maturitate reziduală de 173 de luni și un randament mediu anual de 6,64%. Suma atrasă a fost peste nivelul stabilit inițial, de 400 de milioane de lei. În total, băncile au depus oferte de 1,120 miliarde de lei, ceea ce confirmă interesul ridicat al investitorilor.

Pe fondul acestei cereri puternice, Ministerul Finanțelor a decis să organizeze marți o licitație suplimentară. Prin această procedură, statul intenționează să mai atragă încă 85 de milioane de lei la același randament.

A doua emisiune de obligațiuni a adus la buget 425 de milioane de lei. Titlurile au o maturitate reziduală de 53 de luni și un randament mediu anual de 6,08%. Valoarea atrasă a fost sub ținta stabilită, de 800 de milioane de lei. Băncile au transmis subscrieri în sumă totală de 650 de milioane de lei. Pentru această serie, statul va organiza, de asemenea, o suplimentară, prin care vrea să mai împrumute 63,8 milioane de lei în aceleași condiții.