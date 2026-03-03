Compania Națională de Investiții Rutiere a făcut un pas important în avansarea Autostrăzii A8, punând la dispoziția constructorilor amplasamente esențiale înainte de termenele asumate. Măsura permite demararea rapidă a etapelor pregătitoare, într-un proiect considerat strategic pentru conectarea regiunilor istorice.

Ce semnificație are predarea anticipată a șantierelor

, prin supervizorii desemnați, a predat amplasamentele pentru loturile 1D Joseni–Ditrău și 2A Ditrău–Grințieș, însumând aproximativ 52 de kilometri din A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț.

„Predarea amplasamentului pentru cei 52 de kilometri ai autostrăzii A8, cu mult înainte de termenele stabilite, este o reuşită a echipei CNIR, iar din acest moment constructorii pot începe activităţile pregătitoare execuţiei precum organizarea de şantier şi amenajarea drumurilor tehnologice. În cazul lotului 1D, termenul pentru predarea şantierului era stabilit pentru luna octombrie, la 10 luni de la Ordinul de începere a proiectării, iar pentru lotul 2A, luna august, în termen de 14 luni de la începerea etapei de proiectare”, a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Cum este configurat lotul 1D Joseni–Ditrău

Lotul 1D aparține secțiunii II Miercurea Nirajului–Leghin, este amplasat integral în județul Harghita și are o lungime totală de 14,4 kilometri. Traseul include 21 de structuri, poduri și pasaje, dintre care trei ecoducte dedicate permeabilității faunei, precum și un nod rutier amplasat în zona Joseni, relatează Digi24.

Pentru asigurarea funcționării independente, proiectul prevede o descărcare provizorie către lotul următor, 2A Ditrău–Grințieș, facilitând continuitatea traficului pe durata execuției.

Lotul 2A, cel mai complex segment

Lotul 2A Ditrău–Grințieș, cu o lungime de 37,9 kilometri, este cel mai extins tronson al Autostrăzii Unirii și presupune o complexitate tehnică ridicată.

Proiectul include 63 de structuri și nu mai puțin de 19 tuneluri, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai dificile șantiere de infrastructură rutieră din România.