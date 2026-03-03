B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Două loturi importante ale Autostrăzii Unirii A8, predate înainte de termen. Cum accelerează CNIR lucrările majore

Două loturi importante ale Autostrăzii Unirii A8, predate înainte de termen. Cum accelerează CNIR lucrările majore

Iulia Petcu
03 mart. 2026, 20:31
Două loturi importante ale Autostrăzii Unirii A8, predate înainte de termen. Cum accelerează CNIR lucrările majore
Autostrada Unirii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț Secțiunea Il Miercurea Nirajului - Leghin sursa: CNIR
Cuprins
  1. Ce semnificație are predarea anticipată a șantierelor
  2. Cum este configurat lotul 1D Joseni–Ditrău
  3. Lotul 2A, cel mai complex segment

Compania Națională de Investiții Rutiere a făcut un pas important în avansarea Autostrăzii A8, punând la dispoziția constructorilor amplasamente esențiale înainte de termenele asumate. Măsura permite demararea rapidă a etapelor pregătitoare, într-un proiect considerat strategic pentru conectarea regiunilor istorice.

Ce semnificație are predarea anticipată a șantierelor

Compania Națională de Investiții Rutiere, prin supervizorii desemnați, a predat amplasamentele pentru loturile 1D Joseni–Ditrău și 2A Ditrău–Grințieș, însumând aproximativ 52 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț.

„Predarea amplasamentului pentru cei 52 de kilometri ai autostrăzii A8, cu mult înainte de termenele stabilite, este o reuşită a echipei CNIR, iar din acest moment constructorii pot începe activităţile pregătitoare execuţiei precum organizarea de şantier şi amenajarea drumurilor tehnologice. În cazul lotului 1D, termenul pentru predarea şantierului era stabilit pentru luna octombrie, la 10 luni de la Ordinul de începere a proiectării, iar pentru lotul 2A, luna august, în termen de 14 luni de la începerea etapei de proiectare”, a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Cum este configurat lotul 1D Joseni–Ditrău

Lotul 1D aparține secțiunii II Miercurea Nirajului–Leghin, este amplasat integral în județul Harghita și are o lungime totală de 14,4 kilometri. Traseul include 21 de structuri, poduri și pasaje, dintre care trei ecoducte dedicate permeabilității faunei, precum și un nod rutier amplasat în zona Joseni, relatează Digi24.

Pentru asigurarea funcționării independente, proiectul prevede o descărcare provizorie către lotul următor, 2A Ditrău–Grințieș, facilitând continuitatea traficului pe durata execuției.

Autostrada Unirii A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț
Secțiunea Il Miercurea Nirajului – Leghin sursa: CNIR

Lotul 2A, cel mai complex segment

Lotul 2A Ditrău–Grințieș, cu o lungime de 37,9 kilometri, este cel mai extins tronson al Autostrăzii Unirii și presupune o complexitate tehnică ridicată.

Proiectul include 63 de structuri și nu mai puțin de 19 tuneluri, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai dificile șantiere de infrastructură rutieră din România.

Tags:
Citește și...
Paștele în Bucovina 2026. Sumele surprinzătoare pe care le scot turiștii din buzunar pentru doar câteva zile de sărbătoare
Eveniment
Paștele în Bucovina 2026. Sumele surprinzătoare pe care le scot turiștii din buzunar pentru doar câteva zile de sărbătoare
Doi cetățeni bulgari, prinși în flagrant de DIICOT: Cum alimentau gratuit camioanele unei firme de transport
Eveniment
Doi cetățeni bulgari, prinși în flagrant de DIICOT: Cum alimentau gratuit camioanele unei firme de transport
Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)
Eveniment
Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)
Primul avion spre România zboară din Emiratele Arabe în această noapte. Ce atenționări face Ministerul Afacerilor Externe
Eveniment
Primul avion spre România zboară din Emiratele Arabe în această noapte. Ce atenționări face Ministerul Afacerilor Externe
A murit compozitorul cunoscutului șlagăr „Copacul”. Jolt Kerestely avea 91 de ani (VIDEO)
Eveniment
A murit compozitorul cunoscutului șlagăr „Copacul”. Jolt Kerestely avea 91 de ani (VIDEO)
România își promovează oferta turistică la Berlin: Via Transilvanica și deliciile din Banat sunt vedetele standului
Eveniment
România își promovează oferta turistică la Berlin: Via Transilvanica și deliciile din Banat sunt vedetele standului
Șofer prins de patru ori conducând fără permis. Procurorii vor să-l vadă la arest
Eveniment
Șofer prins de patru ori conducând fără permis. Procurorii vor să-l vadă la arest
O elevă de 14 ani a fost agresată de meditatorul ei, chiar în timpul orelor de pregătire 
Eveniment
O elevă de 14 ani a fost agresată de meditatorul ei, chiar în timpul orelor de pregătire 
Împușcături în parcarea unui mall din Craiova. Poliția îi caută pe cei implicați în incident (VIDEO)
Eveniment
Împușcături în parcarea unui mall din Craiova. Poliția îi caută pe cei implicați în incident (VIDEO)
Șoricel printre lalele, într-un supermarket din Buftea. Imaginile virale care au împărțit internetul: „Caută flori pentru iubita lui” (VIDEO)
Eveniment
Șoricel printre lalele, într-un supermarket din Buftea. Imaginile virale care au împărțit internetul: „Caută flori pentru iubita lui” (VIDEO)
Ultima oră
21:44 - Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)
21:27 - Paștele în Bucovina 2026. Sumele surprinzătoare pe care le scot turiștii din buzunar pentru doar câteva zile de sărbătoare
21:16 - Atacuri asupra centrelor de date Amazon: Aplicațiile și serviciile din Emirate sunt paralizate de un val de atacuri cu drone
21:11 - Uniunea Europeană accelerează repatrierile din Orientul Mijlociu. Cum funcționează mecanismul de sprijin activat de statele membre
20:38 - Doi cetățeni bulgari, prinși în flagrant de DIICOT: Cum alimentau gratuit camioanele unei firme de transport
20:14 - Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)
19:55 - Rapper britanic condamnat la 12 ani de pușcărie după ce a ucis un student și a fugit de la locul faptei
19:54 - Primul avion spre România zboară din Emiratele Arabe în această noapte. Ce atenționări face Ministerul Afacerilor Externe
19:52 - Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
19:20 - Mulți șoferi fac această greșeală banală și plătesc scump. Ce amendă riști dacă nu ai permisul de conducere la tine