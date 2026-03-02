Amendă de 100.000 de lei riscă toți românii care aleg să construiască sau să demoleze fără a obține în prealabil documentele necesare de la primărie. Conform Legii nr. 50/1991, orice intervenție care schimbă structura sau aspectul unei clădiri necesită aprobări oficiale.

Totuși, legislația prevede și o listă de excepții, permițând anumite reparații și îmbunătățiri casnice care pot fi realizate rapid, fără birocrație.

Ce reparații poți face în casă fără să riști o amendă de 100.000 de lei

Există o serie de lucrări uzuale pe care proprietarii le pot executa liber, cu condiția să nu modifice structura de rezistență. Printre acestea se numără înlocuirea ușilor interioare, schimbarea ferestrelor (dacă se păstrează dimensiunile originale), zugrăvelile, placările cu gresie sau faianță și reparațiile la instalațiile interioare, scrie .

De asemenea, nu este nevoie de aprobări pentru montarea centralelor termice, a aparatelor de aer condiționat sau pentru instalarea panourilor fotovoltaice, în cazul acestora din urmă fiind necesară doar o notificare către autoritățile locale. Chiar și izolarea termică a blocurilor de până la trei etaje este permisă fără autorizație, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al fațadei.

Când devine obligatorie autorizația pentru a evita o amendă

Regulile devin foarte stricte atunci când vine vorba despre modificări care pot pune în pericol siguranța clădirii. Orice schimbare de compartimentare care implică demolarea unui perete, chiar și parțială, necesită documentație tehnică dacă peretele respectiv este de rezistență. Modificările sunt permise fără autorizație doar dacă se folosesc materiale ușoare, cum este rigipsul, și dacă structura blocului rămâne intactă.

În sau în apropierea monumentelor istorice, controlul este și mai riguros. Orice intervenție la exterior, chiar și o simplă schimbare de culoare a fațadei, poate atrage sancțiuni dacă nu respectă textura și materialele originale. Dacă autoritățile constată abateri, pe lângă acea amendă de 100.000 de lei, acestea pot dispune oprirea imediată a șantierului și obligarea proprietarului de a readuce construcția la starea inițială pe cheltuială proprie.