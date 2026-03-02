B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei

Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei

Flavia Codreanu
02 mart. 2026, 22:52
Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce reparații poți face în casă fără să riști o amendă de 100.000 de lei
  2. Când devine obligatorie autorizația pentru a evita o amendă

Amendă de 100.000 de lei riscă toți românii care aleg să construiască sau să demoleze fără a obține în prealabil documentele necesare de la primărie. Conform Legii nr. 50/1991, orice intervenție care schimbă structura sau aspectul unei clădiri necesită aprobări oficiale.

Totuși, legislația prevede și o listă de excepții, permițând anumite reparații și îmbunătățiri casnice care pot fi realizate rapid, fără birocrație.

Ce reparații poți face în casă fără să riști o amendă de 100.000 de lei

Există o serie de lucrări uzuale pe care proprietarii le pot executa liber, cu condiția să nu modifice structura de rezistență. Printre acestea se numără înlocuirea ușilor interioare, schimbarea ferestrelor (dacă se păstrează dimensiunile originale), zugrăvelile, placările cu gresie sau faianță și reparațiile la instalațiile interioare, scrie Libertatea.

De asemenea, nu este nevoie de aprobări pentru montarea centralelor termice, a aparatelor de aer condiționat sau pentru instalarea panourilor fotovoltaice, în cazul acestora din urmă fiind necesară doar o notificare către autoritățile locale. Chiar și izolarea termică a blocurilor de până la trei etaje este permisă fără autorizație, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al fațadei.

Când devine obligatorie autorizația pentru a evita o amendă

Regulile devin foarte stricte atunci când vine vorba despre modificări care pot pune în pericol siguranța clădirii. Orice schimbare de compartimentare care implică demolarea unui perete, chiar și parțială, necesită documentație tehnică dacă peretele respectiv este de rezistență. Modificările sunt permise fără autorizație doar dacă se folosesc materiale ușoare, cum este rigipsul, și dacă structura blocului rămâne intactă.

În zonele protejate sau în apropierea monumentelor istorice, controlul este și mai riguros. Orice intervenție la exterior, chiar și o simplă schimbare de culoare a fațadei, poate atrage sancțiuni dacă nu respectă textura și materialele originale. Dacă autoritățile constată abateri, pe lângă acea amendă de 100.000 de lei, acestea pot dispune oprirea imediată a șantierului și obligarea proprietarului de a readuce construcția la starea inițială pe cheltuială proprie.

Tags:
Citește și...
Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
Economic
Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
Piața carburanților, atent monitorizată de Consiliul Concurenței. Ce spun oficialii despre riscul unor scumpiri majore
Economic
Piața carburanților, atent monitorizată de Consiliul Concurenței. Ce spun oficialii despre riscul unor scumpiri majore
În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate
Economic
În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1 miliard de lei de la bănci. Statul țintește finanțări de 8 miliarde în martie
Economic
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1 miliard de lei de la bănci. Statul țintește finanțări de 8 miliarde în martie
Cresc prețurile combustibililor la pompă? Anunț de ultimă oră al ministrului Energiei. Ce spune Bogdan Ivan? (VIDEO)
Economic
Cresc prețurile combustibililor la pompă? Anunț de ultimă oră al ministrului Energiei. Ce spune Bogdan Ivan? (VIDEO)
Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
Economic
Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
Fiecare cu războiul lui. SUA atacă Iranul, Iancu Guda îl atacă pe Răzvan Pascu. Scandal pe investițiile imobiliare din Dubai
Economic
Fiecare cu războiul lui. SUA atacă Iranul, Iancu Guda îl atacă pe Răzvan Pascu. Scandal pe investițiile imobiliare din Dubai
Facturi record la întreținere: „Asta e, mai puţină mâncare. Datoriile trebuie să le plătim”
Economic
Facturi record la întreținere: „Asta e, mai puţină mâncare. Datoriile trebuie să le plătim”
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  
Economic
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  
Checklist pentru manageri de șantier: cum verifici o agenție de recrutare din Asia
Economic
Checklist pentru manageri de șantier: cum verifici o agenție de recrutare din Asia
Ultima oră
23:21 - Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
23:19 - Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
23:04 - Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
22:49 - Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”
22:39 - Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
22:35 - Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei
22:22 - Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
22:20 - O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
22:07 - Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
21:58 - Senatul schimbă regulile privind concediul medical. Cine este exceptat de la neplata primei zile