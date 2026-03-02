Un experiment simplu, construit în jurul unui coș cu 10 esențiale, arată cât de costisitor a devenit traiul de zi cu zi. Analiza a urmărit strict produsele de bază pe care orice familie le cumpără în mod obișnuit. Au fost alese ouă, lapte, pâine, roșii, mere, cartofi, piept de pui, brânză, orez și ulei. Toate au fost cumpărate în aceleași cantități. Achizițiile au fost făcute din supermarketuri comparabile din România, Spania și Italia, notează observatornews.ro.

Rezultatele arată diferențe care ridică multe semne de întrebare. În Spania, coșul complet a costat 23,74 euro. Unele produse au avut prețuri vizibil mai mici decât cele din România. Pâinea, de exemplu, a costat doar 89 de cenți, iar pieptul de pui 4,93 euro. Uleiul de măsline a avut un preț de 4,39 euro.

În Italia, totalul a fost și mai mic, ajungând la 22 de euro. Pâinea a coborât până la 59 de eurocenți, iar uleiul a fost cel mai scump produs, la 6,49 euro. În România, pentru aceleași produse, suma finală a ajuns la aproximativ 160 de lei. Raportat la euro, coșul este mai scump decât cel din Spania și Italia, în ciuda salariilor mult mai mici din România.