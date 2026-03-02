B1 Inregistrari!
În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate

În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate

În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă, de fapt, supraviețuirea de zi cu zi în România
  2. De ce ajung românii să plătească mai mult pentru mâncare decât alte țări

În România, bonul fiscal a ajuns să reflecte o realitate economică tot mai apăsătoare pentru mulți consumatori. Un experiment recent, care a comparat direct prețurile din România cu cele din Italia și Spania, scoate la iveală o diferență greu de justificat. Deși nivelul veniturilor este semnificativ mai scăzut, prețurile produselor de bază sunt, în unele cazuri, chiar mai mari.

Salariul mediu net al unui român este de aproximativ 1.200 de euro, cu aproape 800 de euro sub cel din aceste economii. Cu toate acestea, această diferență nu se regăsește și în costul cumpărăturilor zilnice. În fața rafturilor, românii ajung să plătească sume comparabile sau chiar mai ridicate. Pentru un coș simplu, format din 10 produse esențiale, nota de plată poate depăși ceea ce achită italienii sau spaniolii.

Cât costă, de fapt, supraviețuirea de zi cu zi în România

Un experiment simplu, construit în jurul unui coș cu 10 alimente esențiale, arată cât de costisitor a devenit traiul de zi cu zi. Analiza a urmărit strict produsele de bază pe care orice familie le cumpără în mod obișnuit. Au fost alese ouă, lapte, pâine, roșii, mere, cartofi, piept de pui, brânză, orez și ulei. Toate au fost cumpărate în aceleași cantități. Achizițiile au fost făcute din supermarketuri comparabile din România, Spania și Italia, notează observatornews.ro.

Rezultatele arată diferențe care ridică multe semne de întrebare. În Spania, coșul complet a costat 23,74 euro. Unele produse au avut prețuri vizibil mai mici decât cele din România. Pâinea, de exemplu, a costat doar 89 de cenți, iar pieptul de pui 4,93 euro. Uleiul de măsline a avut un preț de 4,39 euro.

În Italia, totalul a fost și mai mic, ajungând la 22 de euro. Pâinea a coborât până la 59 de eurocenți, iar uleiul a fost cel mai scump produs, la 6,49 euro. În România, pentru aceleași produse, suma finală a ajuns la aproximativ 160 de lei. Raportat la euro, coșul este mai scump decât cel din Spania și Italia, în ciuda salariilor mult mai mici din România.

De ce ajung românii să plătească mai mult pentru mâncare decât alte țări

În spatele prețurilor ridicate de la raft stau mai mulți factori care apasă direct asupra consumatorului. Specialiștii indică, în primul rând, nivelul taxelor, care în România este mai mare decât în alte state europene. Dacă în Italia și Spania alimentele de bază beneficiază de un TVA redus, de aproximativ 4%, în România multe dintre aceste produse sunt taxate cu 11%.

Diferența se vede inevitabil în prețul final plătit de client. Analistul economic Adrian Asoltanie explică faptul că orice creștere de taxe ajunge, în cele din urmă, să fie suportată de cumpărător. Potrivit acestuia, în timp ce alte state aleg să reducă povara fiscală pentru produsele esențiale, în România direcția este adesea opusă.

La această presiune fiscală se adaugă și dependența puternică de importuri. Aproximativ jumătate din alimentele consumate în România provin din alte țări. Acest lucru înseamnă că, odată cu produsele, România „importă” și scumpirile de pe piețele externe. Costurile de transport, producție și inflația internațională se regăsesc direct în prețurile din magazine.

