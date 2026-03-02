B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
02 mart. 2026, 10:41
Sursa Foto: Hepta/Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Creștere dramatică pe piața europeană a gazelor
  2. Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul mondial cu energie
  3. Europa, vulnerabilă în fața unui nou șoc energetic
  4. Iranul respinge intenția de a închide strâmtoarea

Cotațiile gazelor naturale au urcat abrupt luni dimineață pe piețele europene, în contextul îngrijorărilor generate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Prețurile de referință au crescut cu până la 25%, după ce transportul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost perturbat, alimentând temerile privind o criză energetică globală.

Creștere dramatică pe piața europeană a gazelor

Prețurile futures de referință au atins un avans de aproximativ 20% la hub-ul TTF din Amsterdam, unul dintre cele mai importante centre de tranzacționare energetică din Europa, scrie Agerpres.

La ora 8:04, cotațiile gazelor naturale erau de circa 38,44 euro/MWh, marcând cea mai puternică creștere înregistrată după vara anului 2023. Analiștii spun că evoluția pieței este direct influențată de riscul unei perturbări majore a transporturilor energetice globale.

Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul mondial cu energie

Creșterea prețurilor a fost declanșată de îngrijorările privind situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exportul de hidrocarburi.

Aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaz natural lichefiat tranzitează această zonă strategică. În weekend, traficul petrolierelor a fost oprit, ceea ce a amplificat presiunea asupra piețelor energetice.

Criza iraniană este considerată de specialiști cel mai mare șoc potențial pentru piața gazelor de la invazia Rusiei în Ucraina din urmă cu patru ani, eveniment care a destabilizat comerțul global cu energie.

Europa, vulnerabilă în fața unui nou șoc energetic

Uniunea Europeană este expusă în mod particular la evoluția conflictului, în condițiile în care stocurile de gaze sunt la un nivel relativ scăzut pentru această perioadă.

Regiunea are nevoie de importuri masive de gaze lichefiate în perioada verii pentru a-și reface rezervele înainte de sezonul rece. Analiștii de la Goldman Sachs Group Inc. avertizează că, dacă transportul prin Strâmtoarea Ormuz ar fi blocat timp de o lună, prețurile europene la gaze ar putea chiar să se dubleze.

Iranul respinge intenția de a închide strâmtoarea

Autoritățile de la Teheran au transmis că nu intenționează să închidă Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, navele comerciale au început să evite ruta imediat după izbucnirea confruntărilor militare.

Statul Qatar a anunțat suspendarea temporară a navigației maritime în zonă, o decizie care ar putea reduce suplimentar oferta globală de gaze naturale.

Specialiștii avertizează că evoluția conflictului ar putea produce noi turbulențe pe piețele energetice, cu efecte directe asupra consumatorilor europeni.

