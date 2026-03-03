Un rapper britanic celebru, cunoscut sub numele de scenă Ghetts, a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare după ce a provocat un accident rutier fatal în Londra.

Justin Clarke-Samuel, în vârstă de 33 de ani, conducea sub influența alcoolului și cu viteză excesivă în momentul în care l-a lovit pe Yubin Tamang, un student de 20 de ani. Artistul nu a oprit la locul impactului, lăsând victima pe carosabil cu leziuni grave.

Ce detalii șocante au ieșit la iveală despre modul în care a condus acest rapper britanic

Anchetatorii au prezentat în instanță probe video care surprind un comportament iresponsabil la volan. În noaptea accidentului, artistul a ignorat șase semafoare pe culoarea roșie, a condus pe contrasens și chiar a urcat cu mașina pe trotuar, lovind alte vehicule înainte de impactul fatal. Procurorii au demontat apărarea acestuia, care susținea că era urmărit. Ulterior s-a dovedit că viteza cu care conducea era de peste 100 km/h într-o zonă rezidențială, sub influența .

„Domnul Tamang a fost proiectat în aer înainte de a cădea pe carosabil. A suferit leziuni catastrofale. Justin Clarke-Samuel știa că nu era în stare să conducă și existau dovezi clare privind viteza excesivă și disprețul față de ceilalți participanți la trafic”, a precizat acuzarea în timpul procesului.

Care a fost reacția familiei victimei în fața instanței

Părinții studentului ucis au transmis un mesaj, subliniind că viața lor a fost distrusă definitiv de rapper. Aceștia au explicat că fiul lor era singurul copil și că viitorul întregii familii s-a năruit în momentul accidentului. Aceștia au subliniat că durerea este cu atât mai mare cu cât, șoferul a fugit de la fața locului fără să încerce să acorde primul ajutor, informează .

„Vorbim astăzi cu inimile frânte fără posibilitate de reparare. Singurul nostru copil, un suflet prețios, ne-a fost luat mult prea devreme. Justin Clarke-Samuel ne-a furat viitorul fiului nostru și, odată cu el, și pe al nostru. Nu îl vom putea ierta niciodată pentru ceea ce a făcut”, a transmis familia victimei.

Ce declarat rapperul în fața instanței

Deși nu este la prima abatere, cu 27 de alte infracțiuni începând de la vârsta de 16 ani, Clarke-Samuel a încercat să obțină o clemență din partea judecătorilor printr-o scrisoare de scuze. El a pledat vinovat pentru ucidere din culpă prin conducere periculoasă, însă instanța a considerat că gravitatea faptelor și fuga de la locul accidentului impun o pedeapsă exemplară, inclusiv interdicția de a mai conduce timp de 17 ani.

„Simt un regret extrem, rușine și remușcare pentru moartea studentului. Aceasta ar putea fi singura șansă pe care o am să-mi cer scuze. A fost cu adevărat un act neintenționat din partea mea și îmi pare sincer rău pentru suferința și durerea emoțională pe care le-am provocat”, a susținut acesta prin intermediul avocatului său.