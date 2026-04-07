O casieră din Modena, , a fost concediată după două decenii de muncă, după ce a omis să scaneze produse în valoare de 30,52 euro. Tribunalul a decis că gestul a fost intenționat și a încălcat grav relația de încredere cu angajatorul.

Decizia instanței: nu suma, ci intenția a contat

Femeia a contestat concedierea în instanță, însă Tribunalul din Modena a dat câștig de cauză angajatorului. Judecătorii au stabilit că nu valoarea redusă a produselor, o strecurătoare și o tigaie wok, este esențială, ci faptul că acțiunea a fost deliberată, scrie Adevărul.

„Gestul a fost deliberat, afectând în mod direct încrederea angajatorului în corectitudinea muncii casierei”, se arată în motivarea instanței.

În plus, femeia a fost obligată să achite și cheltuieli de judecată în valoare de 1.500 de euro.

Imagini video decisive în proces

Potrivit deciziei tribunalului, casiera a repetat gestul de două ori, mutând produsele de pe banda transportoare astfel încât codurile de bare să nu fie scanate.

Înregistrările camerelor de supraveghere au arătat că aceasta a continuat acțiunea chiar și după ce nu a auzit semnalul sonor al cititorului și nu a văzut produsele afișate pe monitor.

Neregula a fost descoperită abia la finalul tranzacției, când un agent de pază a observat că cele două articole nu fuseseră înregistrate. Restul cumpărăturilor au fost scanate corect.

Cazuri similare în Europa

Situația nu este singulară. La începutul anului, un alt angajat din Italia a fost concediat pentru că a luat un rest de 1,6 euro de la un automat de cafea.

De asemenea, la Londra, un angajat și-a pierdut locul de muncă după ce a intervenit pentru a opri un hoț să fure ouă de ciocolată, încălcând astfel procedurile interne ale companiei.

Finalul unei cariere de 20 de ani

Pentru casiera din Modena, decizia tribunalului marchează sfârșitul unei cariere de peste două decenii în același supermarket.

Cazul evidențiază cât de strict sunt aplicate regulile în retail și cum, chiar și pentru prejudicii minore, încălcarea încrederii poate avea consecințe majore.