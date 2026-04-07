Autoritățile britanice au blocat accesul lui Kanye West în Regatul Unit, într-o decizie care a stârnit reacții puternice în spațiul public. Artistul urma să urce pe scena unui festival important din Londra, însă planurile sale au fost anulate brusc.

De ce au refuzat autoritățile accesul lui Kanye West

Ministerul de Interne a respins cererea de intrare depusă de artist, deși aceasta fusese inițial aprobată printr-o autorizație electronică de călătorie. Ulterior, autoritățile au reconsiderat situația și au decis că prezența sa nu servește interesului public.

Decizia vine pe fondul unui val de critici legate de declarațiile controversate ale lui (al cărui nume legal este Ye), inclusiv afirmații considerate antisemite și gesturi asociate cu glorificarea nazismului. Invitația la festivalul Wireless a atras reacții negative inclusiv din partea premierului Keir Starmer, dar și a altor lideri politici și civici.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, alături de reprezentanți ai comunităților evreiești, au contestat public oportunitatea participării artistului la eveniment. De asemenea, comediantul Matt Lucas și alte figuri publice au criticat organizatorii pentru alegerea făcută.

Cum a reacționat artistul în fața controverselor

În încercarea de a calma tensiunile, Ye a transmis că este dispus să poarte un dialog direct cu membrii comunității evreiești din . Artistul a susținut că intențiile sale sunt legate de reconciliere și schimbare personală.

„Singurul meu scop este să vin la Londra și să ofer un show al schimbării, să aduc unitate, pace și iubire prin muzica mea”, a afirmat Ye, potrivit Adevărul.

El a insistat asupra necesității unor acțiuni concrete, nu doar declarații, pentru a demonstra o schimbare reală de atitudine. „Știu că vorbele nu sunt suficiente – trebuie să arăt schimbarea prin fapte. Dacă sunteți deschiși, sunt aici.”

Ce controverse îl urmăresc pe artist

Controversele recente nu sunt izolate, ci se înscriu într-un șir mai lung de episoade care au afectat imaginea publică a lui Kanye West. Printre acestea se numără lansarea piesei „Heil Hitler” și comercializarea unor produse cu simboluri naziste, gesturi care au generat reacții puternice.

În același timp, artistul a încercat să își explice comportamentul, invocând probleme de sănătate mintală și episoade maniacale asociate tulburării bipolare. Într-un mesaj public anterior, el și-a cerut scuze și a sugerat că încearcă să își reconstruiască imaginea prin muzică și apariții publice.