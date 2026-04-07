Acasa » Monden » Kanye West primește interdicție de intrare în Marea Britanie. Ce controverse îl urmăresc pe artist

07 apr. 2026, 17:54
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce au refuzat autoritățile accesul lui Kanye West
  2. Cum a reacționat artistul în fața controverselor
  3. Ce controverse îl urmăresc pe artist

Autoritățile britanice au blocat accesul lui Kanye West în Regatul Unit, într-o decizie care a stârnit reacții puternice în spațiul public. Artistul urma să urce pe scena unui festival important din Londra, însă planurile sale au fost anulate brusc.

De ce au refuzat autoritățile accesul lui Kanye West

Ministerul de Interne a respins cererea de intrare depusă de artist, deși aceasta fusese inițial aprobată printr-o autorizație electronică de călătorie. Ulterior, autoritățile au reconsiderat situația și au decis că prezența sa nu servește interesului public.

Decizia vine pe fondul unui val de critici legate de declarațiile controversate ale lui Kanye West (al cărui nume legal este Ye), inclusiv afirmații considerate antisemite și gesturi asociate cu glorificarea nazismului. Invitația la festivalul Wireless a atras reacții negative inclusiv din partea premierului Keir Starmer, dar și a altor lideri politici și civici.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, alături de reprezentanți ai comunităților evreiești, au contestat public oportunitatea participării artistului la eveniment. De asemenea, comediantul Matt Lucas și alte figuri publice au criticat organizatorii pentru alegerea făcută.

Cum a reacționat artistul în fața controverselor

În încercarea de a calma tensiunile, Ye a transmis că este dispus să poarte un dialog direct cu membrii comunității evreiești din Marea Britanie. Artistul a susținut că intențiile sale sunt legate de reconciliere și schimbare personală.

„Singurul meu scop este să vin la Londra și să ofer un show al schimbării, să aduc unitate, pace și iubire prin muzica mea”, a afirmat Ye, potrivit Adevărul.

El a insistat asupra necesității unor acțiuni concrete, nu doar declarații, pentru a demonstra o schimbare reală de atitudine. „Știu că vorbele nu sunt suficiente – trebuie să arăt schimbarea prin fapte. Dacă sunteți deschiși, sunt aici.”

Ce controverse îl urmăresc pe artist

Controversele recente nu sunt izolate, ci se înscriu într-un șir mai lung de episoade care au afectat imaginea publică a lui Kanye West. Printre acestea se numără lansarea piesei „Heil Hitler” și comercializarea unor produse cu simboluri naziste, gesturi care au generat reacții puternice.

În același timp, artistul a încercat să își explice comportamentul, invocând probleme de sănătate mintală și episoade maniacale asociate tulburării bipolare. Într-un mesaj public anterior, el și-a cerut scuze și a sugerat că încearcă să își reconstruiască imaginea prin muzică și apariții publice.

Citește și...
Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”
Monden
Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”
„Foaia semnată nu a schimbat mult. Sunt o femeie cu traume”: Lora, mărturisiri neașteptate la aproape doi ani de la nuntă
Monden
„Foaia semnată nu a schimbat mult. Sunt o femeie cu traume”: Lora, mărturisiri neașteptate la aproape doi ani de la nuntă
Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă: „Ne certam foarte mult”
Monden
Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă: „Ne certam foarte mult”
Gabi Tamaș, acuzat că face circ beat la Survivor și se bucură de tratament preferențial: „Ce s-a întâmplat nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile”
Monden
Gabi Tamaș, acuzat că face circ beat la Survivor și se bucură de tratament preferențial: „Ce s-a întâmplat nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile”
Cătălin Rizea a trecut prin momente de panică după ce a fost mușcat de o căpușă. Ce i-au arătat analizele
Monden
Cătălin Rizea a trecut prin momente de panică după ce a fost mușcat de o căpușă. Ce i-au arătat analizele
Viorica și Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce fiul lor a ajuns la Psihiatrie. Fulgy a amenințat că aruncă un bloc în aer
Monden
Viorica și Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce fiul lor a ajuns la Psihiatrie. Fulgy a amenințat că aruncă un bloc în aer
Reacția Alexiei Eram după ce fratele ei, Aris, ar fi fost bătut de Gabi Tamaș la Survivor. Ce mesaj a transmis
Monden
Reacția Alexiei Eram după ce fratele ei, Aris, ar fi fost bătut de Gabi Tamaș la Survivor. Ce mesaj a transmis
Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
Monden
Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
Oana Roman, indignată de prețul unei baghete de pâine în București: „Dublu și față de cât costă în Franța”. Cât a plătit
Monden
Oana Roman, indignată de prețul unei baghete de pâine în București: „Dublu și față de cât costă în Franța”. Cât a plătit
„Abia așteptam să-l verific”: Bella Santiago a dezvăluit ce a găsit în telefonul lui Nicu Grigore
Monden
„Abia așteptam să-l verific”: Bella Santiago a dezvăluit ce a găsit în telefonul lui Nicu Grigore
