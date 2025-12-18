Polițiștii ilfoveni au ridicat miercuri patru tone de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3 și F4, în urma a două percheziții efectuate în comuna . Operațiunea a fost coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu și face parte dintr-o anchetă privind comercializarea ilegală a materialelor explozive.

Descinderi în Cernica

Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, perchezițiile au fost realizate la imobilele unui bărbat de 41 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, informează Știrile ProTv.

„Miercuri, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în comuna Cernica, la imobilele unui bărbat de 41 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”, informează comunicatul oficial.

Articolele pirotehnice ridicate

Întreaga cantitate de patru tone de articole pirotehnice a fost confiscată de polițiști și este acum păstrată în vederea continuării cercetărilor.

Autoritățile au precizat că materialele se încadrează în categoriile F1, F2, F3 și F4, acestea fiind considerate extrem de periculoase dacă sunt manipulate necorespunzător.

Ancheta în desfășurare

„În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ‘orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept’, faptă prevăzută și pedepsită de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu”, arată sursa citată.

Sprijin din partea structurilor speciale

Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și al polițiștilor din Serviciul Criminalistic Ilfov și al Poliției Orașului Pantelimon.

Autoritățile au subliniat că acțiunile de acest tip sunt parte a eforturilor continue de prevenire a infracțiunilor cu materiale pirotehnice și de protejare a siguranței publice.