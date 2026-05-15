Nazare interzice ChatGPT și Gemini la serviciu. Angajații din Ministerul Finanțelor, dar și cei din instituțiile aflate în subordine, respectiv ANAF și Autoritatea Vamală Română, nu vor mai putea accesa o serie de platforme online de pe calculatoarele de serviciu, după un ordin semnat de ministrul interimar Alexandru Nazare.

Măsura vizează aplicațiile de inteligență artificială, conturile personale de email, platformele de transfer de fișiere în cloud, rețelele sociale și inclusiv anumite instrumente online de traducere, autoritățile invocând motive ce țin de securitatea cibernetică.

Ce platforme au fost interzise angajaților

Potrivit unui document citat de , ordinul cu numărul 543 modifică regulile interne privind funcționarea Ministerului Finanțelor și introduce noi restricții privind utilizarea calculatoarelor instituției.

Conform ordinului, accesul este blocat pentru următoarele categorii de platforme:

„Începând cu data semnării prezentului ordin, pentru întărirea securității cibernetice în raport cu situația gepolitică actuală generată de actori statali și nonstatali, se implementează măsurile tehnice suplimentare necesare, la nivelul stațiilor de lucru ale prsonalului Ministerului Finanțelor și a unităților subordonate (Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română) având ca scop restricționarea accesului la:

• porturile USB pentru dispozitive de stocare;

• adresele de email personale (Gmail, Yahoo, Outlook…);

• platformele de cloud sharing (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive…);

• platformele de AI (ChatGPT, Gemini, Copilot…);

• platformele de social emdia, inclusiv WhatsApp;

• instrumente on line de traducere (de ex. Google translate);”, se arată în document.

Nazare interzice ChatGPT și Gemini la serviciu. De ce a fost luată această decizie

justifică măsura prin nevoia de a reduce riscurile informatice și de a consolida protecția infrastructurii digitale a instituției, în contextul climatului geopolitic actual.

Documentul precizează explicit că aceste restricții sunt introduse pentru diminuarea vulnerabilităților existente în sistemele informatice utilizate de personal.

„… pentru a reduce vulnerabilitățile existente la nivelul stațiilor de lucru, a sistemelor informatice și a aplicațiilor (…) pentru a putea proteja datele și sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și a unităților subordonate.”

Cine este vizat de noile restricții

Noile reguli se aplică personalului din Ministerul Finanțelor, dar și angajaților din instituțiile subordonate, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română. Decizia vine într-un context în care instituțiile publice își întăresc măsurile de securitate digitală, pe fondul creșterii riscurilor cibernetice și al preocupărilor legate de protecția datelor sensibile.