Românii simt tot mai puternic valul scumpirilor, iar la raft diferențele se văd de la o zi la alta. România a ajuns în fruntea clasamentului european la creșterea prețurilor alimentelor.

Pentru mulți, au devenit un adevărat exercițiu de calcul: aleg produse la bucată și vânează promoțiile. Chiar și așa, totalul de la casă rămâne greu de suportat pentru tot mai multe familii.

Cum au ajuns românii să cumpere doar strictul necesar

Într-o piaţă din Galaţi, o femeie a venit împreună cu fetiţa ei la cumpărături. A vrut să ia doar strictul necesar: câţiva , patru ardei şi câteva roşii. Preţurile tot mai mari au făcut-o să fie atentă la fiecare produs pus în sacoşă. „Cam jumătate de kilogram îmi daţi. 26 de lei kilogramul. Un kg de carne de pui e 33, deci iei un kg de roşii, mai pui puţin şi iei carne”, a declarat aceasta.

Ca să nu risipească nimic, cumpără doar cât are nevoie pentru o masă: „În general, cumpăr pe porţii. Se strică foarte repede în frigider.” Din cei 100 de lei pe care şi-a propus să îi cheltuiască, mare lucru nu a mai rămas. La final, femeia şi-a arătat cumpărăturile: mere, pere, morcov, păstârnac, pătrunjel, dovlecel şi ardei gras. Toate au fost cumpărate „pe porţie”, iar costul total a fost de 23 de lei.

În supermarketuri, situaţia nu este diferită. O altă persoană a observat aproape la fiecare drum noi majorări de preţuri. „Ieri era 11,59 lei, azi sunt 12,49. De ieri până azi s-a scumpit cu un leu”, spune acesta, uitându-se la rafturi. Reducerile au devenit una dintre puţinele soluţii pentru clienţi. „La fructe avem şi produse la ofertă. Doar că acestea trebuie consumate repede. Dar reducerea e mare, 50%”, a explicat o vânzătoare pentru Observator News.

La casa de marcat, totalul confirmă realitatea din ce în ce mai apăsătoare. „77 de lei o plăsuţă. Nu sunt foarte multe, dacă ne uităm atent, o gustărică, un pentru cel mic. Şi cam asta a fost tot”, a spus un angajat. Familia lui cheltuieşte peste 3.000 de lei pe lună doar pentru mâncare, iar între timp veniturile au scăzut. Dacă înainte cumpărăturile se făceau fără prea multe calcule, acum fiecare produs este ales cu grijă. „Dacă acum ceva timp nu te uitai la preţuri şi doar le aruncai în coş, acum te uiţi şi după promoţii. Ideea e să poţi să economiseşti cât mai mult”, a mărturisit bărbatul.

De ce avertizează economiştii că diferenţele dintre români se adâncesc tot mai mult

România a ajuns pe primul loc în la creşterea preţurilor alimentelor, iar efectele se văd tot mai clar în bugetele familiilor. Doar în primele luni ale anului, alimentele s-au scumpit cu aproape 8%, iar comparativ cu ultimii ani, majorările au ajuns la aproape 60 de procente. Pentru mulţi români, mâncarea consumă deja cea mai mare parte din venituri. Familiile cu venituri mici ajung să cheltuiască peste jumătate din bani doar pentru alimente, în timp ce persoanele cu venituri mai mari alocă aproximativ un sfert din buget pentru cumpărăturile de bază.

Economiştii avertizează că diferenţele dintre cei bogaţi şi cei săraci se adâncesc tot mai mult. „Cei care sunt săraci şi foarte săraci, din păcate, sunt foarte loviţi. Inflaţia e fenomenul care, dacă durează, şi la noi durează de ceva vreme, polarizează foarte mult veniturile”, a explicat profesorul de economie Cristi Păun. Specialistul atrage atenţia că România riscă să devină „o ţară a unora foarte bogaţi şi puţini şi o ţară a unora foarte săraci şi foarte mulţi”. Nici clasa de mijloc nu mai este protejată, spune economistul: „Până şi cei care mai au ceva brumă de venituri trebuie să se gândească că ei vor ajunge foarte uşor din zona de mijloc către zona periferică.”

Veştile nu sunt deloc încurajatoare nici pentru perioada următoare. estimează o inflaţie mai mare decât prognozase iniţial. Scumpirile la energie şi combustibili ar putea aduce noi creşteri de preţuri la raft.