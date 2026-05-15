Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 23:19
Sursă foto: Pexels
Cuprins
  1. Gemenii, „oglinda” care au separat genele de mediu
  2. Ce legătură puternică este între IQ și statut social?
  3. „Norocul familiei” nu mai pare suficient
  4. Ce înseamnă pentru școală, politică și șansele egale

Un studiu efectuat în Germania reînvie o temă extrem de controversată în domeniul științelor sociale! Cât din succesul unei persoane este influențat de genetică și cât de mediul în care se dezvoltă.

Cercetarea, examinată de ScienceDaily, indică faptul că inteligența ar putea juca un rol esențial în statutul socio-economic atins ulterior în viață, având o influență genetică considerabilă.

Gemenii, „oglinda” care au separat genele de mediu

Studiul a folosit date din proiectul TwinLife și a urmărit aproximativ 880 de participanți, inclusiv gemeni identici, crescuți în aceleași familii.

Conceptul fundamental al studiului a fost simplu: dacă doi copii se dezvoltă în același mediu, dar obțin rezultate diferite în viață, aceste diferențe pot fi mai ușor explicate prin genetică, conform ScienceDaily, citat de Adevărul.

Participanții au fost testați la 23 de ani pentru IQ, iar patru ani mai târziu cercetătorii le-au analizat educația, veniturile și ocupațiile.

Ce legătură puternică este între IQ și statut social?

Rezultatele sugerează că inteligența este în mare măsură influențată de factorii genetici, estimările ajungând până la 75%.

„Știam acest lucru și anterior, dar studiul demonstrează și mai clar că suntem determinați de genele noastre și că devenim cine suntem în mare parte datorită acestora”, a afirmat psihologul Petri Kajonius, citat în raportul ScienceDaily.

„Norocul familiei” nu mai pare suficient

Una dintre concluziile care a atras atenția este că mediul familial nu ar explica singur unde succesul este diferit.

Cercetătorii afirmă că noțiunea tradițională de „start avantajos” nu este suficientă pentru a clarifica evoluția ulterioară a unei persoane, deoarece predispozițiile genetice pot afecta modul în care cineva valorifică oportunitățile primite.

„Așa-numita ‘lingură de argint’ nu este atât de importantă pe cât s-ar crede. Viața de acasă depinde și de genele tale”, a explicat Kajonius.

Ce înseamnă pentru școală, politică și șansele egale

Rezultatele ridică întrebări sensibile despre cât de mult pot influența politicile educaționale sau sociale rezultatele pe termen lung ale unei persoane.

Dacă diferențele de inteligență și succes sunt parțial înnăscute, atunci intervențiile sociale ar putea avea un impact limitat asupra traiectoriei finale a individului.

„Studiul arată că ne naștem cu predispoziții genetice diferite și că este dificil să produci schimbări pe termen lung doar prin măsuri de politică publică”, au transmis cercetătorii.

Genetica și mediul nu acționează separat, ci se influențează reciproc, iar acest lucru poate modifica semnificativ modul în care se dezvoltă inteligența și cariera unei persoane.

