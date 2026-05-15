Ciprian Ciucu a anunțat pe Facebook lansarea unui proces amplu de reconfigurare urbană pentru Bulevardul Magheru din București, pe care îl descrie drept o arteră degradată estetic și funcțional, urmând ca transformarea să fie stabilită printr-un concurs internațional de soluții, potrivit mesajului public al edilului de la Primăria Capitalei.

Magheru, între trafic intens și pierderea identității comerciale

Edilul susține că Bulevardul Magheru și-a pierdut treptat rolul de pol urban atractiv și a devenit în prezent mai degrabă un coridor de tranzit.

În mesajul său, Ciprian Ciucu descrie zona ca fiind afectată de , zgomot și lipsă de atractivitate .

„Magheru nu mai este atractiv astăzi. Nu atrage viață comercială, nici culturală”, a transmis acesta pe , citat de Agerpres.

El mai afirmă că bulevardul a coborât în clasamentele internaționale ale arterelor comerciale de-a lungul anilor.

Cum va funcționa planul de reconfigurare?

Autoritățile intenționează să organizeze un concurs internațional de soluții pentru regândirea completă a bulevardului.

Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, care va contribui la definirea temelor de concurs.

Ordinul Arhitecților din România va avea rolul de a fundamenta alături de autorități direcțiile de dezvoltare urbană.

Ce include planul de reconfigurare urbană al Bulevardului Magheru pe care Primăria Capitalei îl dorește?

Planul include consultări publice și evaluarea soluțiilor de către un juriu format din specialiști în urbanism, arhitectură și peisagistică.

Potrivit primarului, imaginile prezentate până acum sunt doar exemple orientative, fără caracter final.

„Soluțiile pot fi altele, dar ele vor fi alese în urma competiției de soluții”, a precizat acesta.

Proiectul de reconfigurare urbană nu vizează doar Magheru, ci și zonele adiacente, inclusiv Palatul Regal și Calea Victoriei.

În viziunea edilului, traficul auto ar putea fi mutat în subteran, iar zona centrală ar putea deveni pietonală.

Aceste scenarii urmează însă să fie analizate și stabilite în cadrul concursului internațional.