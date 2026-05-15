B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional

Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 21:17
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Magheru, între trafic intens și pierderea identității comerciale
  2. Cum va funcționa planul de reconfigurare?
  3. Ce include planul de reconfigurare urbană al Bulevardului Magheru pe care Primăria Capitalei îl dorește?

Ciprian Ciucu a anunțat pe Facebook lansarea unui proces amplu de reconfigurare urbană pentru Bulevardul Magheru din București, pe care îl descrie drept o arteră degradată estetic și funcțional, urmând ca transformarea să fie stabilită printr-un concurs internațional de soluții, potrivit mesajului public al edilului de la Primăria Capitalei.

Magheru, între trafic intens și pierderea identității comerciale

Edilul susține că Bulevardul Magheru și-a pierdut treptat rolul de pol urban atractiv și a devenit în prezent mai degrabă un coridor de tranzit.
În mesajul său, Ciprian Ciucu descrie zona ca fiind afectată de poluare, zgomot și lipsă de atractivitate urbană.

„Magheru nu mai este atractiv astăzi. Nu atrage viață comercială, nici culturală”, a transmis acesta pe Facebook, citat de Agerpres.

El mai afirmă că bulevardul a coborât în clasamentele internaționale ale arterelor comerciale de-a lungul anilor.

Cum va funcționa planul de reconfigurare?

Autoritățile intenționează să organizeze un concurs internațional de soluții pentru regândirea completă a bulevardului.
Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, care va contribui la definirea temelor de concurs.

Ordinul Arhitecților din România va avea rolul de a fundamenta alături de autorități direcțiile de dezvoltare urbană.

Ce include planul de reconfigurare urbană al Bulevardului Magheru pe care Primăria Capitalei îl dorește?

Planul include consultări publice și evaluarea soluțiilor de către un juriu format din specialiști în urbanism, arhitectură și peisagistică.
Potrivit primarului, imaginile prezentate până acum sunt doar exemple orientative, fără caracter final.

„Soluțiile pot fi altele, dar ele vor fi alese în urma competiției de soluții”, a precizat acesta.

Proiectul de reconfigurare urbană nu vizează doar Magheru, ci și zonele adiacente, inclusiv Palatul Regal și Calea Victoriei.
În viziunea edilului, traficul auto ar putea fi mutat în subteran, iar zona centrală ar putea deveni pietonală.

Aceste scenarii urmează însă să fie analizate și stabilite în cadrul concursului internațional.

Tags:
Citește și...
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Externe
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
Eveniment
Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
Eveniment
Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Externe
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
România mizează pe apărare și investiții record în securitate. Nicușor Dan susține creșterea bugetelor militare
Politică
România mizează pe apărare și investiții record în securitate. Nicușor Dan susține creșterea bugetelor militare
Alertă! INSP anunță un caz suspect de hantavirus în România. Ce se știe despre pacient
Eveniment
Alertă! INSP anunță un caz suspect de hantavirus în România. Ce se știe despre pacient
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Externe
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Ploșnițele de pat provoacă panică printre români. Insectele care transformă locuințele într-un coșmar sunt tot mai greu de eliminat
Eveniment
Ploșnițele de pat provoacă panică printre români. Insectele care transformă locuințele într-un coșmar sunt tot mai greu de eliminat
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Externe
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
Eveniment
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
Ultima oră
21:57 - Nazare blochează ChatGPT și Gemini pentru angajații de la Finanțe și ANAF. Le taie și accesul la rețelele sociale. Motivul deciziei radicale (FOTO)
21:49 - Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
21:31 - Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
21:29 - Bolojan a dezvăluit proiectul unde statul a cheltuit 240 de milioane de dolari degeaba: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”
21:04 - Ce spune Traian Băsescu despre alegerile anticipate și care ar trebui să fie prioritatea României: „Eu zic să luăm banii” (VIDEO)
21:01 - Theodor Stolojan: „România are nevoie de Bolojan acum”. Ce spune despre mesajul lui Băsescu și poziția PNL în criza politică
20:49 - Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
20:39 - Traian Băsescu: „Pentru mulți, domnul Bolojan e un soi de Mesia, dar un om politic, care înțelege și prioritățile statului, nu ar face așa ceva”. Ce soluție propune fostul președinte (VIDEO)
20:19 - Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
20:17 - Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev