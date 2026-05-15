Clipe dramatice în largul coastelor din Florida, un accident a avut loc după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în ocean cu 11 oameni la bord. Pasagerii au rămas blocați în apă timp de aproximativ cinci ore, convinși la un moment dat că nimeni nu îi va găsi, relatează .

„Credeam că vom muri”. Pasagerii au așteptat salvarea în mijlocul oceanului

Aeronava zbura din Bahamas spre Freeport când motorul ar fi cedat în timpul zborului. Pilotul a fost nevoit să amerizeze, iar toți cei aflați la bord au ajuns în apă.

Timp de ore întregi, pasagerii au rămas în larg, fără să știe dacă vor mai fi găsiți la timp.

„Credeam că nimeni nu ne va vedea. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru militarii americani. Ne-au văzut și ne-au salvat”, a povestit supraviețuitoarea Olympia Outten, citată de NBC.

Salvarea a venit din cer, în ultimul moment

Șansa pasagerilor a fost un elicopter militar american care se afla deja în aer pentru o de antrenament. După ce de Coastă a primit semnalul de urgență transmis de avion, echipajul a fost redirecționat imediat către zona accidentului.

Imaginile cu operațiunea de salvare au făcut rapid înconjurul presei americane, iar autoritățile spun că intervenția a fost una extrem de dificilă.

„Suntem mândri că am contribuit la aducerea în siguranță acasă a celor 11 persoane”, a declarat colonelul Chadd Bloomstine, potrivit sursei citate.

Un pasager a observat primul că motoarele nu mai funcționează

Potrivit supraviețuitorilor, una dintre persoanele aflate la bord a observat înaintea impactului că motoarele avionului nu mai funcționau.

„A spus că motoarele nu mai merg și că cel mai bun lucru este să pună avionul pe apă”, a relatat Olympia Outten.

După accident, pilotul ar fi intrat într-o stare de șoc.

„Nu-i venea să creadă ce s-a întâmplat. A spus că nu va mai zbura niciodată”, a mai spus femeia.

Toți pasagerii au supraviețuit, deși au suferit răni

Cele 11 persoane au fost transportate ulterior la aeroportul din Melbourne, unde medicii le-au acordat îngrijiri.

Victimele au suferit fracturi, tăieturi și alte traumatisme, însă autoritățile au anunțat că toate sunt în stare stabilă.

Anchetatorii din Bahamas încearcă acum să stabilească exact ce a provocat prăbușirea aeronavei.