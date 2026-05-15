B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață

Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 22:50
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
Sursa foto simbol: Hepta - Sputnik / Ilya Naymushin
Cuprins
  1. „Credeam că vom muri”. Pasagerii au așteptat salvarea în mijlocul oceanului
  2. Salvarea a venit din cer, în ultimul moment
  3. Un pasager a observat primul că motoarele nu mai funcționează
  4. După accident, pilotul ar fi intrat într-o stare de șoc.

Clipe dramatice în largul coastelor din Florida, un accident a avut loc după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în ocean cu 11 oameni la bord. Pasagerii au rămas blocați în apă timp de aproximativ cinci ore, convinși la un moment dat că nimeni nu îi va găsi, relatează NBC News.

„Credeam că vom muri”. Pasagerii au așteptat salvarea în mijlocul oceanului

Aeronava zbura din Bahamas spre Freeport când motorul ar fi cedat în timpul zborului. Pilotul a fost nevoit să amerizeze, iar toți cei aflați la bord au ajuns în apă.

Timp de ore întregi, pasagerii au rămas în larg, fără să știe dacă vor mai fi găsiți la timp.

„Credeam că nimeni nu ne va vedea. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru militarii americani. Ne-au văzut și ne-au salvat”, a povestit supraviețuitoarea Olympia Outten, citată de NBC.

Salvarea a venit din cer, în ultimul moment

Șansa pasagerilor a fost un elicopter militar american care se afla deja în aer pentru o misiune de antrenament. După ce Garda de Coastă a primit semnalul de urgență transmis de avion, echipajul a fost redirecționat imediat către zona accidentului.

Imaginile cu operațiunea de salvare au făcut rapid înconjurul presei americane, iar autoritățile spun că intervenția a fost una extrem de dificilă.

„Suntem mândri că am contribuit la aducerea în siguranță acasă a celor 11 persoane”, a declarat colonelul Chadd Bloomstine, potrivit sursei citate.

Un pasager a observat primul că motoarele nu mai funcționează

Potrivit supraviețuitorilor, una dintre persoanele aflate la bord a observat înaintea impactului că motoarele avionului nu mai funcționau.

„A spus că motoarele nu mai merg și că cel mai bun lucru este să pună avionul pe apă”, a relatat Olympia Outten.

După accident, pilotul ar fi intrat într-o stare de șoc.

„Nu-i venea să creadă ce s-a întâmplat. A spus că nu va mai zbura niciodată”, a mai spus femeia.

Toți pasagerii au supraviețuit, deși au suferit răni

Cele 11 persoane au fost transportate ulterior la aeroportul din Melbourne, unde medicii le-au acordat îngrijiri.

Victimele au suferit fracturi, tăieturi și alte traumatisme, însă autoritățile au anunțat că toate sunt în stare stabilă.

Anchetatorii din Bahamas încearcă acum să stabilească exact ce a provocat prăbușirea aeronavei.

Tags:
Citește și...
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Externe
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată
Externe
Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Externe
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea
Externe
Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Externe
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Externe
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Externe
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Externe
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)
Externe
Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Externe
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Ultima oră
23:53 - Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
23:51 - Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată
23:23 - Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
23:19 - Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
23:01 - Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea
22:22 - Grupare suspectată de camătă și trafic de droguri, destructurată în Gorj. DIICOT cere arestarea membrilor rețelei
22:18 - Scumpirile transformă cumpărăturile într-un calcul de supravieţuire: „Cei care sunt săraci şi foarte săraci, din păcate, sunt foarte loviţi”
21:57 - Nazare blochează ChatGPT și Gemini pentru angajații de la Finanțe și ANAF. Le taie și accesul la rețelele sociale. Motivul deciziei radicale (FOTO)
21:49 - Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
21:31 - Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre