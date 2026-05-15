Acasa » Externe » Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea

Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea

Ana Beatrice
15 mai 2026, 23:01
Patrick Bruel Sursa foto: Hepta / Abaca Press / © Prezat Denis
Cuprins
  1. Ce dezvăluiri au apărut despre Patrick Bruel
  2. Care este poziția artistului în fața acuzațiilor

Un nou scandal îl lovește pe Patrick Bruel. Jurnalista franceză Flavie Flament a anunțat, vineri, că a depus o plângere împotriva artistului. Ea susține că ar fi fost violată de cântăreț în anul 1991, când avea doar 16 ani, potrivit publicației Le Monde.

Ce dezvăluiri au apărut despre Patrick Bruel

Noi acuzații grave îl vizează pe Patrick Bruel. În luna aprilie, publicația Mediapart a dezvăluit mărturiile mai multor femei care susțin că ar fi fost agresate de artist. Printre acestea se numără și Flavie Flament, care a decis acum să vorbească public despre experiența sa.

Jurnalista franceză a transmis un mesaj pe pagina sa de Instagram: „Vorbesc în numele fetei care eram odată, vorbesc în numele celorlalte femei care au ieșit din tăcere, cu curaj, cu greu, și ale căror cuvinte sunt puse la îndoială. Eu le cred”, a precizat aceasta.

Flavie Flament mai vorbise despre un abuz suferit în adolescență și în cartea sa „La Consolation”, publicată în 2016. Atunci, ea povestea că a fost violată la 13 ani. Potrivit sursei menționate, persoana la care făcea referire ar fi fost fotograful David Hamilton, deși numele acestuia nu apare în volum.

În prezent, Patrick Bruel face obiectul a trei investigații deschise în Paris, Saint-Malo și Belgia. Mai mult, pe 12 martie, Daniela Elstner, CEO-ul Unifrance, a depus o plângere împotriva cântărețului, acuzându-l de agresiune sexuală și tentativă de viol. Controversa a stârnit reacții și în stradă. Pe 10 mai, zeci de protestatari s-au adunat în fața hotelului de lux pe care artistul îl deține în L’Isle-sur-la-Sorgue, în regiunea Vaucluse.

Care este poziția artistului în fața acuzațiilor

Patrick Bruel respinge ferm acuzațiile formulate de Flavie Flament. Prin intermediul avocaților săi, artistul susține că relația dintre el și jurnalista franceză a fost una „episodică”, după ce cei doi s-ar fi cunoscut în anii ’90. „Nu a drogat-o niciodată pe Flavie Flament și nu a forțat-o să aibă relații sexuale”, au declarat vineri, pentru AFP, avocații Christophe Ingrain și Céline Lasek.

Apărătorii cântărețului au mai precizat că drumurile celor doi s-au intersectat de mai multe ori de-a lungul anilor, atât în contexte profesionale, cât și private. Potrivit acestora, Flavie Flament l-ar fi invitat pe Patrick Bruel și în mai multe emisiuni pe care le-a prezentat, aspect despre care avocații spun că „contrazice complet relatarea ei actuală”.

Nu este prima reacție publică a artistului în acest scandal. În luna aprilie, tot prin intermediul avocaților săi, Patrick Bruel nega pentru Le Monde orice formă de „violență”, „brutalitate” sau „coerciție” în legătură cu femeile care îl acuză de agresiune sexuală sau tentativă de viol.

