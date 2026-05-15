Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas

Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 21:49
Gaza City, 27 octombrie 2023. Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Israelul vizează conducerea Hamas după luni de război
  2. Atacurile din Gaza au provocat mai multe decese și o panică generală
  3. Negocierile privind viitorul Gazei rămân fără rezultat
  4. Criza umanitară continuă să se adâncească

Israelul a lansat vineri mai multe atacuri aeriene în Gaza, într-o operațiune care l-ar fi vizat pe noul lider al aripii armate Hamas, potrivit Reuters.

Loviturile au avut loc într-un moment în care negocierile pentru viitorul enclavei palestiniene sunt blocate, iar tensiunile dintre cele două tabere cresc din nou.

Israelul vizează conducerea Hamas după luni de război

Oficialii israelieni susțin că ținta principală a operațiunii a fost Izz al-Din al-Haddad, considerat în prezent unul dintre cei mai importanți lideri Hamas din Fâșia Gaza.

Acesta ar fi preluat conducerea militară a grupării după eliminarea lui Mohammad Sinwar, ucis într-un atac israelian în 2025.

Într-un mesaj comun transmis de premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, autoritățile israeliene au acuzat conducerea Hamas de implicare directă în atacurile din 7 octombrie 2023.

„Era responsabil pentru uciderea, răpirea și atacurile asupra a mii de civili și soldați israelieni”, au transmis cei doi lideri israelieni.

Israelul nu a confirmat dacă Haddad a fost ucis.

Atacurile din Gaza au provocat mai multe decese și o panică generală

Medicii din Gaza au declarat că cel puțin trei persoane au murit, iar alte aproximativ 20 au fost rănite în urma loviturilor aeriene.

Un apartament din cartierul Rimal, din orașul Gaza, a fost lovit în primul atac. Martorii au relatat că o a doua explozie a vizat ulterior un vehicul aflat pe o stradă din apropiere.

Până la această oră, Hamas nu a oferit detalii despre identitatea victimelor și nici despre situația liderului militar vizat de Israel.

Negocierile privind viitorul Gazei rămân fără rezultat

Operațiunea are loc într-o perioadă în care încercările diplomatice de a obține un acord pe termen lung între Israel și Hamas sunt în impas.

Potrivit Reuters, planul susținut de administrația președintelui american Donald Trump privind viitorul Gazei nu a produs până acum rezultate concrete.

În ciuda armistițiului negociat anul trecut, armata israeliană continuă să controleze mari porțiuni din teritoriu, iar atacurile sporadice au continuat în ultimele luni.

Criza umanitară continuă să se adâncească

Situația din Gaza rămâne extrem de dificilă pentru populația civilă. Potrivit Reuters, peste două milioane de oameni trăiesc în prezent în condiții precare, în zone supraaglomerate sau în adăposturi improvizate.

Bombardamentele repetate și distrugerile masive au afectat infrastructura, locuințele și serviciile esențiale, în timp ce confruntările dintre armata israeliană și Hamas continuă.

Nazare blochează ChatGPT și Gemini pentru angajații de la Finanțe și ANAF. Le taie și accesul la rețelele sociale. Motivul deciziei radicale (FOTO)
21:31 - Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
21:29 - Bolojan a dezvăluit proiectul unde statul a cheltuit 240 de milioane de dolari degeaba: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”
21:17 - Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
21:04 - Ce spune Traian Băsescu despre alegerile anticipate și care ar trebui să fie prioritatea României: „Eu zic să luăm banii” (VIDEO)
21:01 - Theodor Stolojan: „România are nevoie de Bolojan acum”. Ce spune despre mesajul lui Băsescu și poziția PNL în criza politică
20:49 - Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
20:39 - Traian Băsescu: „Pentru mulți, domnul Bolojan e un soi de Mesia, dar un om politic, care înțelege și prioritățile statului, nu ar face așa ceva”. Ce soluție propune fostul președinte (VIDEO)
20:19 - Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
20:17 - Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev