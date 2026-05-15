Israelul a lansat vineri mai multe atacuri aeriene în Gaza, într-o operațiune care l-ar fi vizat pe noul lider al aripii armate Hamas, potrivit .

Loviturile au avut loc într-un moment în care negocierile pentru viitorul enclavei palestiniene sunt blocate, iar tensiunile dintre cele două tabere cresc din nou.

Israelul vizează conducerea Hamas după luni de război

Oficialii israelieni susțin că ținta principală a operațiunii a fost Izz al-Din al-Haddad, considerat în prezent unul dintre cei mai importanți lideri Hamas din Fâșia Gaza.

Acesta ar fi preluat conducerea militară a grupării după eliminarea lui Mohammad Sinwar, ucis într-un atac israelian în 2025.

Într-un mesaj comun transmis de premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, autoritățile israeliene au acuzat conducerea Hamas de implicare directă în atacurile din 7 octombrie 2023.

„Era responsabil pentru uciderea, răpirea și atacurile asupra a mii de civili și soldați israelieni”, au transmis cei doi lideri israelieni.

Israelul nu a confirmat dacă Haddad a fost ucis.

Atacurile din Gaza au provocat mai multe decese și o panică generală

Medicii din Gaza au declarat că cel puțin trei persoane au murit, iar alte aproximativ 20 au fost rănite în urma loviturilor aeriene.

Un apartament din cartierul Rimal, din orașul , a fost lovit în primul atac. Martorii au relatat că o a doua explozie a vizat ulterior un vehicul aflat pe o stradă din apropiere.

Până la această oră, Hamas nu a oferit detalii despre identitatea victimelor și nici despre situația liderului militar vizat de Israel.

Negocierile privind viitorul Gazei rămân fără rezultat

Operațiunea are loc într-o perioadă în care încercările diplomatice de a obține un acord pe termen lung între Israel și Hamas sunt în impas.

Potrivit Reuters, planul susținut de administrația președintelui american privind viitorul Gazei nu a produs până acum rezultate concrete.

În ciuda armistițiului negociat anul trecut, armata israeliană continuă să controleze mari porțiuni din teritoriu, iar atacurile sporadice au continuat în ultimele luni.

Criza umanitară continuă să se adâncească

Situația din Gaza rămâne extrem de dificilă pentru populația civilă. Potrivit Reuters, peste două milioane de oameni trăiesc în prezent în condiții precare, în zone supraaglomerate sau în adăposturi improvizate.

Bombardamentele repetate și distrugerile masive au afectat infrastructura, locuințele și serviciile esențiale, în timp ce confruntările dintre armata israeliană și Hamas continuă.