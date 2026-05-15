Un nou caz de Ebola face ravagii în estul Republicii Democrate Congo, unde autoritățile au confirmat zeci de decese și sute de cazuri suspecte. Situația este agravată de mobilitatea intensă a populației din zonele minere și de faptul că tulpina identificată nu are vaccin autorizat, ceea ce a stârnit îngrijorări la nivel regional.

Focarul din Ituri și primele semnale de alarmă regionale

În provincia Ituri, o regiune afectată de conflicte și migrație constantă, Ebola a provocat deja 65 de decese din cele 246 de cazuri suspecte raportate până acum. Zona, aflată la granița cu Uganda și Sudanul de Sud, reprezintă un punct critic pentru răspândirea bolilor infecțioase.

Ministerul Sănătății din Uganda a confirmat, la rândul său, existența unui caz fatal în Kampala unde un bărbat de 59 de ani care călătorise din RDC și a murit într-un spital din capitală, informează .

Experții avertizează că fluxul constant de persoane între localitățile miniere face extrem de dificil controlul epidemiologic. Africa CDC a transmis că laboratorul național de cercetare din RDC a identificat virusul Ebola în 13 din cele 20 de probe analizate.

Tulpina periculoasă fără vaccin disponibil

Republica Democrată Congo s-a confruntat cu 16 focare de Ebola din 1976 până astăzi, majoritatea cauzate de tulpina Zair, pentru care există vaccinuri. De această dată însă, analizele au confirmat prezența tulpinii Bundibugyo, pentru care nu există vaccin autorizat.

Această descoperire complică serios strategia de intervenție și crește riscul unei răspândiri necontrolate. În trecut, această a generat doar două focare importante, în 2007 și 2012.

Africa CDC a convocat de urgență o reuniune cu autoritățile din RDC, Uganda, Sudanul de Sud, și companii farmaceutice pentru a coordona răspunsul regional.

De ce revine frecvent Ebola în această regiune

Cele mai multe cazuri au fost raportate în zonele Mongwalu și Rwampara, cu suspiciuni și în Bunia. Factorii geografici, climatici și sociali favorizează reapariția repetată a virusului în această parte a Africii.

„Republica Democrată Congo înregistrează frecvent decese cauzate de Ebola. Probabil există o combinație perfectă de factori care duc la apariția regulată a acestor focare. Contactul apropiat al oamenilor cu rezervoarele animale, cel mai probabil lilieci, dar posibil și primate, este un factor. Alte îngrijorări includ deplasarea oamenilor între mediul rural și urban, clima tropicală și acoperirea extinsă cu pădure tropicală.”, potrivit The Guardian.

Ebola este o boală severă, cu o rată mare de mortalitate, transmisă prin contact direct cu fluide corporale, inclusiv în timpul pregătirii ritualurilor funerare.

În timpul marelui focar din Africa de Vest (2014–2016), au fost estimate aproximativ 28.000 de cazuri și 11.000 de decese.