România începe să atragă atenţia turiştilor străini pasionaţi de şi experienţe de wellness, inclusiv prin recomandările făcute de inteligenţa artificială. Tot mai mulţi vizitatori aleg ţara noastră după conversaţii şi sugestii primite de la ChatGPT. Iar cei care ajung aici descoperă experienţe care le depăşesc aşteptările.

În apropiere de Bucureşti are loc, zilele acestea, cel mai mare festival dedicat aromaterapiei cu plante. Specialişti şi maeştri internaţionali transformă evenimentul într-un adevărat spectacol al simţurilor pentru participanţi.

Cum a ajuns Bucureştiul pe lista destinaţiilor recomandate de ChatGPT pentru relaxare

„Sunt din Israel”, a spus unul dintre turiştii veniţi special pentru această experienţă de wellness de lângă Bucureşti. Întrebat ce i-a plăcut cel mai mult, răspunsul a venit fără ezitare: „Muzica, totul împreună, o experienţă frumoasă”. Iar alegerea destinaţiei nu a fost întâmplătoare. „Recomandare, . Toată lumea foloseşte inteligenţa artificială acum”, a explicat turistul pentru Observator News.

Tot mai mulţi străini descoperă România în acelaşi mod, iar aproape un sfert dintre vizitatorii care ajung aici vin din afara ţării, convinşi că Bucureştiul poate deveni capitala relaxării. Odată ajunşi, mulţi spun că experienţa le depăşeşte aşteptările.

Pe lângă zonele de piscină şi jacuzzi, turiştii au acces la mai multe tipuri de saune. Acolo, peste 45 de maeştri internaţionali creează adevărate ritualuri dedicate relaxării. În cadrul spectacolelor sunt folosite plante speciale şi tehnici de aromaterapie din întreaga lume. Ritualurile promit efecte benefice pentru organism: purificare, reducerea stresului şi un somn mai odihnitor.

Cum transformă maeştrii internaţionali saunele în spectacole complete de wellness

La festival, fiecare ritual este gândit ca o experienţă care combină relaxarea, şi spectacolul. „Pentru această sesiune am un scrub de zahăr, făcut din frunze proaspete de mesteacăn și tufă de miere. Exfoliază pielea și este foarte bun pentru a scădea tensiunea arterială”, a explicat unul dintre terapeuţii prezenţi la eveniment.

Vizitatorii spun că fiecare saună oferă o atmosferă diferită, de la momente liniştite de meditaţie până la show-uri intense şi dinamice. „De obicei mă duc la sauna mai relaxantă, pe meditaţie, iar acum am ales ceva dinamic”, a spus un participant.

Un alt vizitator a precizat că experienţa l-a surprins complet: „Au ştiut cum să echilibreze partea de aromaterapie cu partea de show, a fost un pachet complet. Mi-a plăcut foarte mult”.

Festivalul reuneşte experţi din zeci de ţări, fiecare aducând propriile tradiţii şi tehnici de wellness. „De la 9 dimineaţa până la ora 11 noaptea avem sute de momente, cred că 60 pe zi. Există câte 4-5 momente simultan, pentru că avem 13 saune şi foarte mulţi terapeuţi”, explică Andrada Şeitan, director de marketing.

Maeştrii internaţionali transformă fiecare sesiune într-o călătorie senzorială. „Sunt maestru de saună de treizeci de ani. Te duc în deşert, în Scandinavia, în pădurea tropicală şi fac şi ceremonii de peeling cu botanice şi sare”, a decarat o specialistă în aromaterapie din Germania.

Pentru terapeuţi, provocarea este mare, mai ales din cauza temperaturilor extreme din saune. „Cel mai dificil poate fi sauna, este foarte cald, dar oamenii îţi dau multă energie”, a mărturisit un maestru venit din Italia.