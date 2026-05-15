B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”

Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”

Ana Beatrice
15 mai 2026, 20:19
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
Sursă Foto: Captură Video - Observator News
Cuprins
  1. Cum a ajuns Bucureştiul pe lista destinaţiilor recomandate de ChatGPT pentru relaxare
  2. Cum transformă maeştrii internaţionali saunele în spectacole complete de wellness

România începe să atragă atenţia turiştilor străini pasionaţi de relaxare şi experienţe de wellness, inclusiv prin recomandările făcute de inteligenţa artificială. Tot mai mulţi vizitatori aleg ţara noastră după conversaţii şi sugestii primite de la ChatGPT. Iar cei care ajung aici descoperă experienţe care le depăşesc aşteptările.

În apropiere de Bucureşti are loc, zilele acestea, cel mai mare festival dedicat aromaterapiei cu plante. Specialişti şi maeştri internaţionali transformă evenimentul într-un adevărat spectacol al simţurilor pentru participanţi.

Cum a ajuns Bucureştiul pe lista destinaţiilor recomandate de ChatGPT pentru relaxare

„Sunt din Israel”, a spus unul dintre turiştii veniţi special pentru această experienţă de wellness de lângă Bucureşti. Întrebat ce i-a plăcut cel mai mult, răspunsul a venit fără ezitare: „Muzica, totul împreună, o experienţă frumoasă”. Iar alegerea destinaţiei nu a fost întâmplătoare. „Recomandare, ChatGPT. Toată lumea foloseşte inteligenţa artificială acum”, a explicat turistul pentru Observator News.

Tot mai mulţi străini descoperă România în acelaşi mod, iar aproape un sfert dintre vizitatorii care ajung aici vin din afara ţării, convinşi că Bucureştiul poate deveni capitala relaxării. Odată ajunşi, mulţi spun că experienţa le depăşeşte aşteptările.

Pe lângă zonele de piscină şi jacuzzi, turiştii au acces la mai multe tipuri de saune. Acolo, peste 45 de maeştri internaţionali creează adevărate ritualuri dedicate relaxării. În cadrul spectacolelor sunt folosite plante speciale şi tehnici de aromaterapie din întreaga lume. Ritualurile promit efecte benefice pentru organism: purificare, reducerea stresului şi un somn mai odihnitor.

Cum transformă maeştrii internaţionali saunele în spectacole complete de wellness

La festival, fiecare ritual este gândit ca o experienţă care combină relaxarea, aromaterapia şi spectacolul. „Pentru această sesiune am un scrub de zahăr, făcut din frunze proaspete de mesteacăn și tufă de miere. Exfoliază pielea și este foarte bun pentru a scădea tensiunea arterială”, a explicat unul dintre terapeuţii prezenţi la eveniment.

Vizitatorii spun că fiecare saună oferă o atmosferă diferită, de la momente liniştite de meditaţie până la show-uri intense şi dinamice. „De obicei mă duc la sauna mai relaxantă, pe meditaţie, iar acum am ales ceva dinamic”, a spus un participant.

Un alt vizitator a precizat că experienţa l-a surprins complet: „Au ştiut cum să echilibreze partea de aromaterapie cu partea de show, a fost un pachet complet. Mi-a plăcut foarte mult”.

Festivalul reuneşte experţi din zeci de ţări, fiecare aducând propriile tradiţii şi tehnici de wellness. „De la 9 dimineaţa până la ora 11 noaptea avem sute de momente, cred că 60 pe zi. Există câte 4-5 momente simultan, pentru că avem 13 saune şi foarte mulţi terapeuţi”, explică Andrada Şeitan, director de marketing.

Maeştrii internaţionali transformă fiecare sesiune într-o călătorie senzorială. „Sunt maestru de saună de treizeci de ani. Te duc în deşert, în Scandinavia, în pădurea tropicală şi fac şi ceremonii de peeling cu botanice şi sare”, a decarat o specialistă în aromaterapie din Germania.

Pentru terapeuţi, provocarea este mare, mai ales din cauza temperaturilor extreme din saune. „Cel mai dificil poate fi sauna, este foarte cald, dar oamenii îţi dau multă energie”, a mărturisit un maestru venit din Italia.

Tags:
Citește și...
Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
Eveniment
Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
Eveniment
Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Externe
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
România mizează pe apărare și investiții record în securitate. Nicușor Dan susține creșterea bugetelor militare
Politică
România mizează pe apărare și investiții record în securitate. Nicușor Dan susține creșterea bugetelor militare
Alertă! INSP anunță un caz suspect de hantavirus în România. Ce se știe despre pacient
Eveniment
Alertă! INSP anunță un caz suspect de hantavirus în România. Ce se știe despre pacient
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Externe
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Ploșnițele de pat provoacă panică printre români. Insectele care transformă locuințele într-un coșmar sunt tot mai greu de eliminat
Eveniment
Ploșnițele de pat provoacă panică printre români. Insectele care transformă locuințele într-un coșmar sunt tot mai greu de eliminat
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Externe
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
Eveniment
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați pentru 30 de zile. Ce acuzații extrem de grave li se aduc. Stenograme explozive
Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
Eveniment
Gigi Becali, verdict despre Nicușor Dan după un an la Cotroceni: „Omul e cuminte, smerit, o să ia încă un mandat”
Ultima oră
21:31 - Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
21:29 - Bolojan a dezvăluit proiectul unde statul a cheltuit 240 de milioane de dolari degeaba: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”
21:17 - Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
21:04 - Ce spune Traian Băsescu despre alegerile anticipate și care ar trebui să fie prioritatea României: „Eu zic să luăm banii” (VIDEO)
21:01 - Theodor Stolojan: „România are nevoie de Bolojan acum”. Ce spune despre mesajul lui Băsescu și poziția PNL în criza politică
20:49 - Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
20:39 - Traian Băsescu: „Pentru mulți, domnul Bolojan e un soi de Mesia, dar un om politic, care înțelege și prioritățile statului, nu ar face așa ceva”. Ce soluție propune fostul președinte (VIDEO)
20:17 - Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
20:11 - Dragoș Pîslaru spune că nu îi ajung banii din salariul de ministru, deși încasează 12.800 de lei pe lună: „Soția mă întreține”. De ce ascunde locul de muncă al acesteia
19:49 - România mizează pe apărare și investiții record în securitate. Nicușor Dan susține creșterea bugetelor militare