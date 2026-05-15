B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Grupare suspectată de camătă și trafic de droguri, destructurată în Gorj. DIICOT cere arestarea membrilor rețelei

Grupare suspectată de camătă și trafic de droguri, destructurată în Gorj. DIICOT cere arestarea membrilor rețelei

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 22:22
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Grupare suspectată de camătă și trafic de droguri, destructurată în Gorj. DIICOT cere arestarea membrilor rețelei
Sursa foto: DIICOT
Cuprins
  1. Anchetatorii spun că gruparea percepea dobânzi de până la 100%
  2. Procurorii acuză și trafic de cocaină și „cristal”
  3. Ce au găsit anchetatorii DIICOT Gorj la percheziții?

Procurorii DIICOT au reținut trei persoane într-un dosar care vizează acuzații de camătă, șantaj și trafic de droguri de mare risc în județul Gorj.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi acordat împrumuturi cu dobânzi uriașe persoanelor vulnerabile și ar fi folosit amenințări pentru recuperarea banilor.

Anchetatorii spun că gruparea percepea dobânzi de până la 100%

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT și citat de Agerpres, gruparea ar fi fost formată în cursul anului 2024 pe baza unor relații de familie.

Conform procurorilor, doi dintre inculpați, alături de un al treilea suspect, ar fi oferit împrumuturi fără autorizație legală mai multor persoane considerate vulnerabile din punct de vedere financiar.

Anchetatorii susțin că victimele erau identificate de unul dintre membrii grupării, iar ulterior erau obligate să achite dobânzi foarte mari.

„Ulterior, prin amenințarea cu acte de violență, inculpații au determinat persoanele vătămate să plătească dobânzi cuprinse între 50 și 100%”, se arată în comunicatul DIICOT, potrivit Agerpres.

Procurorii acuză și trafic de cocaină și „cristal”

În același dosar, unul dintre membrii grupării este acuzat că ar fi fost implicat și în trafic de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi procurat și vândut cocaină și 3-CMC, substanță cunoscută drept „cristal”, pe raza județului Gorj.

„Au procurat, deținut și vândut, pe raza județului Gorj, droguri de mare risc, cocaină și 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, cu suma de 500 lei pentru un gram”, au transmis procurorii DIICOT.

Ce au găsit anchetatorii DIICOT Gorj la percheziții?

În urma descinderilor efectuate miercuri, anchetatorii au ridicat mai multe probe considerate importante pentru dosar.

Printre bunurile găsite se află sume de bani în lei și valută, comprimate ecstasy, substanțe pulverulente și cristaline, dar și un cântar de precizie.

„Au fost găsite și ridicate sume de bani în lei, euro, franci elvețieni și dolari, 39 de comprimate ecstasy, diferite cantități de substanțe pulverulente și cristaline”, se mai precizează în comunicat.

Trei inculpați au fost reținuți, iar procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Totodată, DIICOT a solicitat arestarea în lipsă a unui suspect care, potrivit anchetatorilor, se sustrage urmăririi penale.

Tags:
Citește și...
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Externe
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
Eveniment
Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Externe
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
Externe
Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
Scumpirile transformă cumpărăturile într-un calcul de supravieţuire: „Cei care sunt săraci şi foarte săraci, din păcate, sunt foarte loviţi”
Eveniment
Scumpirile transformă cumpărăturile într-un calcul de supravieţuire: „Cei care sunt săraci şi foarte săraci, din păcate, sunt foarte loviţi”
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Externe
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
Eveniment
Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
Eveniment
Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
Eveniment
Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Externe
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Ultima oră
23:53 - Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
23:51 - Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată
23:23 - Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
23:19 - Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
23:01 - Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea
22:50 - Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
22:18 - Scumpirile transformă cumpărăturile într-un calcul de supravieţuire: „Cei care sunt săraci şi foarte săraci, din păcate, sunt foarte loviţi”
21:57 - Nazare blochează ChatGPT și Gemini pentru angajații de la Finanțe și ANAF. Le taie și accesul la rețelele sociale. Motivul deciziei radicale (FOTO)
21:49 - Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
21:31 - Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre