Un bărbat care a vizitat nu mai puțin de 105 țări a dezvăluit care sunt destinațiile în care nu s-ar mai întoarce niciodată. Deși a văzut unele dintre cele mai spectaculoase locuri din lume, patru dintre ele l-au dezamăgit profund.
Surprinzător este faptul că multe dintre aceste destinații sunt considerate adevărate paradisuri turistice și atrag milioane de vizitatori în fiecare an. Experiențele trăite acolo l-au făcut să spună clar că nu ar mai reveni niciodată în aceste locuri.
New York, Singapore și Bahrain se numără printre cele mai cunoscute și vizitate destinații din lume. Cu toate acestea, niciunul dintre aceste locuri nu a reușit să îl impresioneze pe Oliver Browne. Turistul britanic spune că experiențele trăite acolo au fost departe de ceea ce își imagina înainte să ajungă în aceste destinații.
În cazul orașului New York, el spune că vremea a fost unul dintre cele mai mari motive de nemulțumire. Britanicul susține că temperaturile sunt fie mult prea ridicate, fie extrem de scăzute, în funcție de sezon. Bărbatul afirmă că schimbările climatice și condițiile meteo nu i-au oferit deloc confortul pe care îl aștepta înainte de vizită.
Nici Singapore nu a reușit să îl impresioneze prea mult. Chiar dacă orașul este considerat unul dintre cele mai moderne și apreciate din lume, experiența sa nu a fost una pe măsura așteptărilor. Acesta a explicat că temperaturile foarte ridicate și umiditatea accentuată au fost greu de suportat pentru el. Din motive asemănătoare, nici Bahrain nu s-a numărat printre destinațiile în care și-ar dori să revină vreodată.