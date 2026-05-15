B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată

Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată

Ana Beatrice
15 mai 2026, 23:51
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. În ce locuri spune turistul că nu ar mai merge niciodată
  2. De ce au fost New York, Singapore și Bahrain o dezamăgire pentru bărbat

Un bărbat care a vizitat nu mai puțin de 105 țări a dezvăluit care sunt destinațiile în care nu s-ar mai întoarce niciodată. Deși a văzut unele dintre cele mai spectaculoase locuri din lume, patru dintre ele l-au dezamăgit profund.

Surprinzător este faptul că multe dintre aceste destinații sunt considerate adevărate paradisuri turistice și atrag milioane de vizitatori în fiecare an. Experiențele trăite acolo l-au făcut să spună clar că nu ar mai reveni niciodată în aceste locuri.

În ce locuri spune turistul că nu ar mai merge niciodată

Oliver Browne a călătorit în peste 100 de țări și a vizitat unele dintre cele mai apreciate destinații turistice din lume. De-a lungul anilor, britanicul a avut ocazia să descopere locuri considerate de mulți adevărate paradisuri de vacanță. Cu toate acestea, nu toate experiențele au fost pe măsura așteptărilor sale. La 44 de ani, bărbatul spune că anumite destinații l-au dezamăgit atât de tare încât consideră că nu merită o a doua vizită.
Potrivit publicației UNILAD, el a dezvăluit care sunt destinațiile în care spune că nu s-ar mai întoarce niciodată. Pe lista turistului britanic se află Antigua, Bahrain, New York și Singapore, unele dintre cele mai populare locuri de vacanță din lume. Deși aceste destinații atrag anual milioane de turiști și sunt promovate intens, el susține că experiențele trăite acolo nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor sale.
Despre Antigua, bărbatul a povestit că nu a fost impresionat nici de peisaje, nici de condițiile de cazare. Acesta afirmă că multe hoteluri păreau vechi și slab întreținute, motiv pentru care insula nu i-a lăsat o impresie bună. În ciuda reputației de destinație exotică și exclusivistă, Browne spune că nu ar reveni acolo în mod intenționat.

De ce au fost New York, Singapore și Bahrain o dezamăgire pentru bărbat

New York, Singapore și Bahrain se numără printre cele mai cunoscute și vizitate destinații din lume. Cu toate acestea, niciunul dintre aceste locuri nu a reușit să îl impresioneze pe Oliver Browne. Turistul britanic spune că experiențele trăite acolo au fost departe de ceea ce își imagina înainte să ajungă în aceste destinații.

În cazul orașului New York, el spune că vremea a fost unul dintre cele mai mari motive de nemulțumire. Britanicul susține că temperaturile sunt fie mult prea ridicate, fie extrem de scăzute, în funcție de sezon. Bărbatul afirmă că schimbările climatice și condițiile meteo nu i-au oferit deloc confortul pe care îl aștepta înainte de vizită.

Nici Singapore nu a reușit să îl impresioneze prea mult. Chiar dacă orașul este considerat unul dintre cele mai moderne și apreciate din lume, experiența sa nu a fost una pe măsura așteptărilor. Acesta a explicat că temperaturile foarte ridicate și umiditatea accentuată au fost greu de suportat pentru el. Din motive asemănătoare, nici Bahrain nu s-a numărat printre destinațiile în care și-ar dori să revină vreodată.

Tags:
Citește și...
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Externe
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Externe
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea
Externe
Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea
Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
Externe
Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Externe
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Externe
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Externe
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Externe
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)
Externe
Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Externe
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Ultima oră
23:53 - Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
23:23 - Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
23:19 - Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
23:01 - Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea
22:50 - Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
22:22 - Grupare suspectată de camătă și trafic de droguri, destructurată în Gorj. DIICOT cere arestarea membrilor rețelei
22:18 - Scumpirile transformă cumpărăturile într-un calcul de supravieţuire: „Cei care sunt săraci şi foarte săraci, din păcate, sunt foarte loviţi”
21:57 - Nazare blochează ChatGPT și Gemini pentru angajații de la Finanțe și ANAF. Le taie și accesul la rețelele sociale. Motivul deciziei radicale (FOTO)
21:49 - Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
21:31 - Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre