Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026

15 mai 2026, 23:23
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Cât a ajuns să câștige un instalator în România în 2026
  2. De ce aleg tot mai mulți instalatori să lucreze pe cont propriu
  3. Ce a făcut ca instalatorii să devină atât de căutați

Într-o perioadă în care tot mai multe profesii sunt afectate de salarii mici și instabilitate, meseriile tehnice revin puternic în atenția românilor. Printre cele mai căutate și bine plătite se află meseria de instalator, unde cererea este tot mai mare.

Specialiștii cu experiență ajung să câștige sume impresionante, mai ales în marile orașe. În 2026, instalatorii buni au devenit din ce în ce mai greu de găsit, iar veniturile lor cresc constant de la an la an.

Cât a ajuns să câștige un instalator în România în 2026

Meseria de instalator a devenit una dintre cele mai profitabile din domeniul tehnic, iar cererea continuă să crească de la an la an. Fie că este vorba despre instalații sanitare, centrale termice, lucrări la gaze sau renovări complete, specialiștii sunt tot mai căutați. Cererea este mare atât în orașele mari, cât și în localitățile mai mici, unde găsirea unui instalator bun a devenit tot mai dificilă. Mulți români aleg această meserie deoarece oferă stabilitate și venituri care, în multe cazuri, depășesc salariile din joburile de birou.

La început de drum, un instalator care lucrează ca ajutor sau într-o firmă mică poate câștiga între 2.500 și 3.500 de lei net pe lună. Odată cu experiența și specializarea, salariile cresc rapid, iar veniturile devin tot mai atractive. Instalatorii cu experiență medie ajung frecvent la câștiguri între 4.500 și 6.000 de lei net, mai ales în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași.

Cei care se specializează în instalații de gaze sau centrale termice pot depăși fără probleme 7.000 de lei lunar. Instalatorii autorizați sau cei care intervin în regim de urgență ajung, în unele cazuri, la câștiguri de peste 8.000 – 10.000 de lei net pe lună. În București, un instalator de gaze cu experiență poate trece ușor de pragul de 10.000 de lei lunar. Veniturile sunt și mai mari pentru cei care lucrează pe cont propriu și au deja o bază stabilă de clienți.

Pentru mulți instalatori, renunțarea la salariul fix și alegerea unui program independent s-a transformat într-o decizie extrem de profitabilă. Cei care lucrează pe cont propriu își pot stabili singuri tarifele, programul și numărul de lucrări, iar veniturile pot crește considerabil într-un timp scurt. În 2026, tot mai mulți români caută rapid un specialist disponibil, iar intervențiile de urgență sunt printre cele mai bine plătite servicii din domeniu.

O simplă lucrare realizată într-o singură zi poate aduce câteva sute de lei, mai ales dacă este vorba despre reparații urgente sau intervenții la instalațiile de apă și gaze. În schimb, lucrările complexe, precum montarea unei centrale termice, refacerea instalației sanitare sau renovarea completă a unei băi, pot genera venituri foarte mari. Instalatorii care au deja clienți fideli și recomandări bune ajung frecvent la încasări lunare între 8.000 și 12.000 de lei, iar în perioadele aglomerate pot câștiga chiar mai mult, notează Playtech.

Tocmai din acest motiv, meseria de instalator este considerată astăzi una dintre cele mai sigure și profitabile alegeri profesionale din România.

Ce a făcut ca instalatorii să devină atât de căutați

Unul dintre principalele motive pentru care salariile instalatorilor au crescut atât de mult în ultimii ani este lipsa tot mai mare de meseriași calificați. Specialiștii spun că tot mai puțini tineri aleg școlile profesionale sau meseriile tehnice, iar numărul instalatorilor cu experiență scade constant. În același timp, nevoia de astfel de servicii este mai mare ca niciodată.

Apartamentele vechi au nevoie de renovări și reparații frecvente, casele noi trebuie echipate complet, iar instalațiile sanitare, centralele termice și sistemele de gaze necesită întreținere permanentă. De la lucrări simple până la intervenții urgente, cererea este uriașă în aproape toate orașele din țară.

Această diferență tot mai mare dintre cerere și numărul redus de specialiști disponibili îi transformă pe instalatorii buni în profesioniști extrem de căutați. Cei care sunt serioși, rapizi și au recomandări bune ajung să aibă programările ocupate cu săptămâni înainte și să câștige sume tot mai mari de la un an la altul.

