Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026

Pentru mulți instalatori, renunțarea la salariul fix și alegerea unui program independent s-a transformat într-o decizie extrem de profitabilă. Cei care lucrează pe cont propriu își pot stabili singuri tarifele, programul și numărul de lucrări, iar veniturile pot crește considerabil într-un timp scurt. În 2026, tot mai mulți români caută rapid un specialist disponibil, iar intervențiile de urgență sunt printre cele mai bine plătite servicii din domeniu.
O simplă lucrare realizată într-o singură zi poate aduce câteva sute de lei, mai ales dacă este vorba despre reparații urgente sau intervenții la instalațiile de apă și gaze. În schimb, lucrările complexe, precum montarea unei centrale termice, refacerea instalației sanitare sau renovarea completă a unei băi, pot genera venituri foarte mari. Instalatorii care au deja clienți fideli și recomandări bune ajung frecvent la încasări lunare între 8.000 și 12.000 de lei, iar în perioadele aglomerate pot câștiga chiar mai mult, notează Playtech.
Tocmai din acest motiv, meseria de instalator este considerată astăzi una dintre cele mai sigure și profitabile alegeri profesionale din România.
Unul dintre principalele motive pentru care salariile instalatorilor au crescut atât de mult în ultimii ani este lipsa tot mai mare de meseriași calificați. Specialiștii spun că tot mai puțini tineri aleg școlile profesionale sau meseriile tehnice, iar numărul instalatorilor cu experiență scade constant. În același timp, nevoia de astfel de servicii este mai mare ca niciodată.
Apartamentele vechi au nevoie de renovări și reparații frecvente, casele noi trebuie echipate complet, iar instalațiile sanitare, centralele termice și sistemele de gaze necesită întreținere permanentă. De la lucrări simple până la intervenții urgente, cererea este uriașă în aproape toate orașele din țară.
Această diferență tot mai mare dintre cerere și numărul redus de specialiști disponibili îi transformă pe instalatorii buni în profesioniști extrem de căutați. Cei care sunt serioși, rapizi și au recomandări bune ajung să aibă programările ocupate cu săptămâni înainte și să câștige sume tot mai mari de la un an la altul.