Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026

Într-o perioadă în care tot mai multe profesii sunt afectate de și instabilitate, meseriile tehnice revin puternic în atenția românilor. Printre cele mai căutate și bine plătite se află meseria de instalator, unde cererea este tot mai mare.

Specialiștii cu experiență ajung să câștige sume impresionante, mai ales în marile orașe. În 2026, instalatorii buni au devenit din ce în ce mai greu de găsit, iar veniturile lor cresc constant de la an la an.

Cât a ajuns să câștige un instalator în România în 2026

Meseria de instalator a devenit una dintre cele mai profitabile din domeniul tehnic, iar cererea continuă să crească de la an la an. Fie că este vorba despre instalații sanitare, centrale termice, lucrări la gaze sau renovări complete, specialiștii sunt tot mai căutați. Cererea este mare atât în orașele mari, cât și în localitățile mai mici, unde găsirea unui instalator bun a devenit tot mai dificilă. Mulți români aleg această meserie deoarece oferă stabilitate și venituri care, în multe cazuri, depășesc salariile din joburile de birou.

La început de drum, un instalator care lucrează ca ajutor sau într-o firmă mică poate câștiga între 2.500 și 3.500 de lei net pe lună. Odată cu experiența și specializarea, salariile cresc rapid, iar veniturile devin tot mai atractive. Instalatorii cu experiență medie ajung frecvent la câștiguri între 4.500 și 6.000 de lei net, mai ales în orașe precum , Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași.

Cei care se specializează în instalații de gaze sau centrale termice pot depăși fără probleme 7.000 de lei lunar. Instalatorii autorizați sau cei care intervin în regim de urgență ajung, în unele cazuri, la câștiguri de peste 8.000 – 10.000 de lei net pe lună. În București, un instalator de gaze cu experiență poate trece ușor de pragul de 10.000 de lei lunar. Veniturile sunt și mai mari pentru cei care lucrează pe cont propriu și au deja o bază stabilă de clienți.