Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a încetat din viață joi, la vârsta de 94 de ani. Vestea a fost confirmată de Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș.

Cine a fost Eminența Sa Lucian Mureșan

„Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila și mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan (…) a trecut la Domnul. Toți cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoți, persoane consacrate și credincioși, înalță rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credință în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi”, a transmis Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, într-un comunicat de presă.

Detaliile legate de funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan vor fi comunicate ulterior, se mai spune în comunicat.

Lucian Mureșan, arhiepiscopul major de Făgăraș și Alba Iulia, a fost al treilea cardinal din istoria Bisericii catolice din România.

Născut în 1931, a fost urmărit de Securitate, dar a reușit să fie sfințit preot în clandestinitate în 1964.

Numit și instalat episcop de Maramureș în 1986, a continuat să lucreze la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri până la pensie.

În 1990 a fost ales și numit de Sfântul Ioan Paul al II-lea episcop de Maramureș, iar din 4 iulie 1994 a devenit arhiepiscop de Făgăraș și Alba Iulia.

În 16 decembrie 2005, Papa Benedict al XVI-lea a ridicat Biserica Română Unită la demnitatea de arhiepiscopie majoră, bucurându-se de aceleași drepturi pe care le dețin patriarhiile catolice orientale.A fost creat cardinal la consistoriul public din 18 februarie 2012, prezidat de papa Benedict în bazilica Sfântul Petru.

Cardinalul Lucian a fost membru al Congregației pentru Bisericile Orientale.

Lucian Mureșan, al treilea cardinal român

Înaintea lui Lucian Mureșan au mai fost cardinali Iuliu Hossu (1885-1970) și Alexandru Todea (1912-2002).

A susţinut demersurile pentru aducerea în ţară, de la Roma, a rămăşiţelor pământeşti ale Episcopului Ioan Inocenţiu Micu, în luna august a anului 1997 când avea să fie primit, după 252 ani de exil, în Catedrala Blajului, de el ctitorită.

Tot în timpul arhipăstoririi IPSS Lucian a avut loc istorica vizită a Papei Ioan Paul II în România, în zilele 7-9 mai 1999.

În Anul Jubiliar 2000, s-a implicat în organizarea pelerinajului naţional la Roma, care a culminat cu Sfânta Liturghie concelebrată cu Sfântul Părinte Papa, în limba română, în Bazilica Sfântul Petru, cu participarea câtorva mii de pelerini români. Reuşeşte reeditarea, cu ajutorul Sfântului Scaun, în anul 2000, a Bibliei de la Blaj, la 205 ani de la apariţia acesteia.

A sprijinit şi participat la toate manifestările prilejuite de aniversarea, în 2003, a 150 de ani de Mitropolie la Blaj. Aprobă şi binecuvântează seria manifestărilor legate de aniversarea a 250 de ani de la deschiderea primelor şcoli româneşti de la Blaj, în timpul Episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron, la 11 octombrie 1754.

În toţi cei 16 ani de slujire arhierească, a efectuat nenumărate vizite pastorale, cu sfinţiri de noi pietre de temelie pentru biserici, sfinţiri de noi biserici sau de biserici restaurate, de case parohiale şi hirotonii de noi preoţi.

A participat la diverse întâlniri la Roma (Sinodul pentru Viaţa Consacrată, 1994; Sinodul Episcopilor Europeni, 1998, Sinodul Episcopilor Europeni, 2005), este preşedintele părţii greco-catolice la Întâlnirile Comisiei Mixte de Dialog Greco-Catolic – Ortodox.