B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate

Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate

Ana Maria
17 dec. 2025, 16:49
Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de ciclonul bombă. Ce fenomene meteo sunt așteptate
Sursa foto: Pixabay / @Jackdrafahl
Cuprins
  1. Cum s-a format „ciclonul bombă” deasupra Atlanticului de Nord
  2. Ce impact va avea „ciclonul bombă” asupra vremii din Europa
  3. Ce fenomene extreme se înregistrează acum în Atlantic și ce riscuri există pe uscat

Europa se confruntă cu o alertă meteorologică importantă, după ce „ciclonul bombă” s-a format, recent, în Atlanticul de Nord. Acest fenomen meteorologic reprezintă un sistem de joasă presiune care se intensifică rapid, iar în cazul de față, presiunea centrală a scăzut aproape până la 930 milibari.

Cum s-a format „ciclonul bombă” deasupra Atlanticului de Nord

Această intensificare spectaculoasă s-a produs din cauza diferenței majore de temperatură dintre aerul rece provenit din Arctic și apele mai calde ale Atlanticului.

Meteorologii de la Severe Weather Europe explică că această furtună este cauzată și de o schimbare bruscă a vortexului polar, o zonă de presiune scăzută și aer rece din jurul Polului Nord, care în această săptămână s-a mutat deasupra Americii de Nord, generând un ciclon ce traversează acum Atlanticul spre Europa.

Ce impact va avea „ciclonul bombă” asupra vremii din Europa

Deși vânturile extreme vor rămâne în mare parte deasupra oceanului, efectele indirecte ale ciclonului vor afecta vremea în anumite regiuni din Europa de Vest. În special, Regatul Unit, Irlanda, nordul Franței și sudul Norvegiei se pregătesc pentru condiții meteo instabile, cu ploi abundente, ceață densă și vijelii.

Meteorologul Neil Armstrong, de la Met Office, avertizează: „Ne așteaptă o săptămână instabilă, deoarece sistemele de joasă presiune împing fronturile atmosferice peste Marea Britanie. Având în vedere ploile abundente din ultima perioadă, condițiile meteorologice vor crește riscul de inundații. În acest context, este important să fiți la curent cu ultimele prognoze și avertismente ale Met Office.”

Ce fenomene extreme se înregistrează acum în Atlantic și ce riscuri există pe uscat

În prezent, în Atlanticul central, la sud de Groenlanda, valurile ating 15 metri înălțime, iar rafalele de vânt depășesc 140 km/h, perturbând serios traficul maritim. Sistemul se deplasează spre est, către Europa, însă se preconizează că își va slăbi din intensitate înainte să ajungă pe continent.

Pe uscat, rafale de până la 70 km/h sunt posibile în anumite regiuni din Marea Britanie și Irlanda, ceea ce poate provoca întreruperi de curent și probleme în circulația rutieră, potrivit Cancan. De asemenea, un front staționar poate aduce ploi torențiale în zone din Irlanda, nordul Franței și sudul Norvegiei, crescând riscul unor inundații locale.

Tags:
Citește și...
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Meteo
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Meteo
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Cum ne va surprinde vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza meteo
Meteo
Cum ne va surprinde vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza meteo
Vremea în România, 16 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
Vremea în România, 16 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Vremea în România, 15 decembrie. Iată care vor fi maximele și minimele zilei
Meteo
Vremea în România, 15 decembrie. Iată care vor fi maximele și minimele zilei
Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile
Meteo
Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile
Vremea astăzi, 14 decembrie 2025: vreme neobișnuit de blândă, dar mohorâtă
Meteo
Vremea astăzi, 14 decembrie 2025: vreme neobișnuit de blândă, dar mohorâtă
Prognoza meteo 13 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prognoza meteo 13 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Vortex polar în România, înainte de Crăciun. Cât de frig va fi în următoarele zile (VIDEO)
Meteo
Vortex polar în România, înainte de Crăciun. Cât de frig va fi în următoarele zile (VIDEO)
Vremea în România, 12 decembrie. Vreme de toamnă cu ceață și temperaturi peste media normală
Meteo
Vremea în România, 12 decembrie. Vreme de toamnă cu ceață și temperaturi peste media normală
Ultima oră
16:58 - Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale
16:37 - Mister elucidat după 20 de ani! Ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele
16:27 - Nicușor Dan, despre majorarea impozitelor locale: „Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală” (VIDEO)
16:26 - Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)
16:11 - Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
16:03 - Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
15:58 - Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
15:57 - Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
15:54 - Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
15:51 - Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)