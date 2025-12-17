Europa se confruntă cu o alertă meteorologică importantă, după ce „ciclonul bombă” s-a format, recent, în Atlanticul de Nord. Acest fenomen meteorologic reprezintă un sistem de joasă presiune care se intensifică rapid, iar în cazul de față, presiunea centrală a scăzut aproape până la 930 milibari.

Cum s-a format „ciclonul bombă” deasupra Atlanticului de Nord

Această intensificare spectaculoasă s-a produs din cauza diferenței majore de temperatură dintre aerul rece provenit din Arctic și apele mai calde ale Atlanticului.

Meteorologii de la Severe Weather Europe explică că această furtună este cauzată și de o schimbare bruscă a vortexului polar, o zonă de presiune scăzută și aer rece din jurul Polului Nord, care în această săptămână s-a mutat deasupra Americii de Nord, generând un ciclon ce traversează acum Atlanticul spre Europa.

Ce impact va avea „ciclonul bombă” asupra vremii din Europa

Deși extreme vor rămâne în mare parte deasupra oceanului, efectele indirecte ale ciclonului vor afecta vremea în anumite regiuni din Europa de Vest. În special, Regatul Unit, Irlanda, nordul Franței și sudul Norvegiei se pregătesc pentru condiții meteo instabile, cu ploi abundente, ceață densă și vijelii.

Meteorologul Neil Armstrong, de la Met Office, avertizează: „Ne așteaptă o săptămână instabilă, deoarece sistemele de joasă presiune împing fronturile atmosferice peste Marea Britanie. Având în vedere ploile abundente din ultima perioadă, condițiile meteorologice vor crește riscul de inundații. În acest context, este important să fiți la curent cu ultimele prognoze și avertismente ale Met Office.”

Ce fenomene extreme se înregistrează acum în Atlantic și ce riscuri există pe uscat

În prezent, în Atlanticul central, la sud de Groenlanda, valurile ating 15 metri înălțime, iar rafalele de vânt depășesc 140 km/h, perturbând serios traficul maritim. Sistemul se deplasează spre est, către Europa, însă se preconizează că își va slăbi din intensitate înainte să ajungă pe continent.

Pe uscat, rafale de până la 70 km/h sunt posibile în anumite regiuni din Marea Britanie și Irlanda, ceea ce poate provoca întreruperi de curent și probleme în circulația rutieră, potrivit . De asemenea, un front staționar poate aduce ploi torențiale în zone din Irlanda, nordul Franței și sudul Norvegiei, crescând riscul unor inundații locale.