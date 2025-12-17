B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale

Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale

Adrian Teampău
17 dec. 2025, 16:58
Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale
Preşedintele Nicuşor Dan. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Nicușor Dan, viziune diferită față de premier
  2. Ilie Bolojan, adeptul concedierilor colective spre deosebire de Nicușor Dan
  3. Cheltuielile guvernamentale cu bunuri și servicii au crescut
  4. Reducerea achizițiilor de bunuri și servicii, alternativă la tăierile salariale

Nicușor Dan avertizează că reforma în sistemul public nu înseamnă tăieri salariale cu 10%, așa cum susține premierul. Președintele îl atenționează pe Bolojan că tăierile salariale pot provoca dezechilibre în sistem ceea ce ar pune probleme funcționării statului.

Nicușor Dan, viziune diferită față de premier

Președintele nu împărtășește viziunea lui Ilie Bolojan în ceea ce privește reformarea statului. În vreme ce premierul vede reforma ca un val de concedieri colective și tăieri salariale, Nicușor Dan este de părere că trebuie acționat în altă parte. Aflat în vizită la Londra, el a spus că statul român are nevoie de o reformă.

Șeful statului a precizat, însă, că această schimbare trebuie să implice reașezarea unor instituții și eliminarea unor poziții de directori, ocupate de sinecuriști de partid. Așa s-ar face economii reale la buget. Președintele Dan a avertizat că reformele pe care actuala coaliție de guvernare s-a angajat să le facă, au întârziat.

Pe de altă parte, l-a avertizat șeful statului pe Bolojan, tăierile salariale cu încă 10%, în acest moment, ar putea duce la dezechilibre în funcționarea statului.

„Prin faptul că noi avem o inflaţie de 10%, acest nivel de inflaţie se reflectă şi în veniturile oamenilor din sectorul public. Dacă reforma înseamnă o rearanjare de instituţii şi eliminarea unor poziţii de director, şi aşa e foarte bine, înseamnă că statul va economisi nişte bani. Dacă reforma înseamnă să mai tai încă o dată 10% pentru oameni din sectorul public, mi-e teamă că poţi să creezi nişte dezechilibre”, a declarat Nicușor Dan.

Ilie Bolojan, adeptul concedierilor colective spre deosebire de Nicușor Dan

Ilie Bolojan s-a pronunțat în nenumărate rânduri în favoarea concedierilor colective din sistemul bugetar, însoțite, în caz de nevoie, de externalizarea serviciilor. Nici acum nu renunță la această obsesie. El insistă că trebuie făcute concedieri în sistemul public.

„Că ne place, că nu ne place, trebuie să ne reducem angajaţii din sectorul public în foarte multe zone, pentru că în multe zone personalul este supradimensionat”, a spus Bolojan pentru Apropo TV.

Actualul premier preferă tăierile de cheltuieli cu personal, fără să se atingă de achizițiile de bunuri și servicii care alimentează clientela de partid și încurajează corupția.

Cheltuielile guvernamentale cu bunuri și servicii au crescut

Un studiu realizat de Radu Soviani, jurnalist şi consultant financiar, şi Laura Obreja Braşoveanu, profesor universitar doctor la ASE Bucureşti, pentru BNS, arată că este nevoie de o raționalizare a cheltuielilor guvernamentale cu bunuri și servicii. Acest tip de cheltuieli, la care premierul închide ochii, generează risipă bugetară și, implicit creșterea deficitului.

Potrivit analizei, actualul guvern nici măcar nu a încercat să raționalizeze aceste cheltuieli care au atins 4,2% din PIB. Comparativ cu anul trecut, în an de austeritate pentru români, achizițiile guvernamentale de bunuri și servicii au crescut cu 4,17 miliarde de lei

„Raţionalizarea acestor cheltuieli nu a existat în 2025 – cheltuielile cu bunuri şi servicii au totalizat 4,2% din PIB (79,7 miliarde de lei), în creştere cu 5,5% faţă de perioada similară din 2024 (4,17 miliarde de lei). Acest plus de consum guvernamental (în perioadă de ajustare economică) reprezintă mai mult decât tăierea cheltuielilor de capital în perioada similară (-3,16 miliarde de lei), de unde putem argumenta că actuala politică bugetară favorizează plusul de consum (profitabilitatea mai mare a unor furnizori de bunuri şi servicii), în dauna investiţiilor de capital – de unde finanţează plusul de cheltuieli de consum”, se arată în studiul respetiv.

Reducerea achizițiilor de bunuri și servicii, alternativă la tăierile salariale

În acest context, autorii studiului, intitulat „2026 – Anul marilor dezechilibre pe piaţa muncii”, recomandă reducerea acestor cheltuieli cu 20% în 2026. Este un lucru realizabil, spun ei, care ar fi o alternativă la tăierile salariale cu 10% propuse de Bolojan.  Este o poziție similară cu cea propusă și de președintele Nicușor Dan

„În opinia noastră, un nivel de referinţă de reducere cu 20% a cheltuielilor cu bunuri şi servicii în anul 2026 faţă de anul 2025 este realizabil, şi preferabil intenţiilor de politici anunţate, şi anume de reducere a costurilor cu salariile de circa 10% – care antrenează un plus de contracţie economică”, se arată în studiul BNS

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan, despre majorarea impozitelor locale: „Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre majorarea impozitelor locale: „Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală” (VIDEO)
Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
Politică
Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”
Politică
De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”
Sorin Grindeanu continuă războiul în Coaliție. „Aș face asta în fiecare zi” (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu continuă războiul în Coaliție. „Aș face asta în fiecare zi” (VIDEO)
Ilie Bolojan a pus capăt zvonurilor. S-a însurat sau nu? Răspunsul categoric dat de premier
Politică
Ilie Bolojan a pus capăt zvonurilor. S-a însurat sau nu? Răspunsul categoric dat de premier
Ar trebui Lia Savonea să demisioneze din fruntea ÎCCJ? Răspunsul dat de premierul Ilie Bolojan
Politică
Ar trebui Lia Savonea să demisioneze din fruntea ÎCCJ? Răspunsul dat de premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan prezice destrămarea coaliției de guvernare: „E o chestiune de timp. Va fi greu să mai funcționeze.” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan prezice destrămarea coaliției de guvernare: „E o chestiune de timp. Va fi greu să mai funcționeze.” (VIDEO)
Bolojan, despre conflictul PSD – USR (Buzoianu): „E greu sa faci echipe puternice mâine dacă azi oamenii se porcăiesc între ei”
Politică
Bolojan, despre conflictul PSD – USR (Buzoianu): „E greu sa faci echipe puternice mâine dacă azi oamenii se porcăiesc între ei”
Ultima oră
16:49 - Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
16:37 - Mister elucidat după 20 de ani! Ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele
16:27 - Nicușor Dan, despre majorarea impozitelor locale: „Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală” (VIDEO)
16:26 - Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)
16:11 - Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
16:03 - Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
15:58 - Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
15:57 - Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
15:54 - Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
15:51 - Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)